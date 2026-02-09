Рус
РФ може атакувати з нового напрямку: полковник ЗСУ назвав небезпечну ділянку

Олексій Тесля
9 лютого 2026, 23:29
Існує постійна загроза провокацій з боку ПМР, а також застосування дронів.
РФ може завдати удару по Україні з боку Придністров'я / Колаж: Главред, фото УНІАН, Міноборони РФ

Важливо:

  • Ворог може використовувати ПМР як стратегічний об'єкт
  • Противник на території ПМР перебуває в посиленому режимі несення служби

Спікер Сил оборони Півдня України полковник ЗСУ Владислав Волошин заявив, що на території ПМР ворог може використовувати стратегічний об'єкт – аеродром у Тирасполі, як майданчик для запуску дронів по Україні.

"Нам відомо, що всі силовики, які дислокуються там – росіяни і саме придністровський контингент – щодня проводять певні стратегічні ігри", – підкреслив він в інтерв'ю УНІАН.

За словами українського офіцера, РФ відпрацьовує дії під час умовної тривоги, перевіряє системи зв'язку.

Він підкреслив, що противник на території ПМР перебуває в посиленому режимі несення служби, також ворог намагається вести розвідувальну діяльність, облаштовує інженерні споруди на кордонах.

"Ми відстежуємо все, що там відбувається, тому що це все ж сили і засоби ворога в нашому тилу. В цілому їх до 7-8 тисяч, включаючи так звану придністровську поліцію і близько двох тисяч росіян. Ми розуміємо, що на потужний наступ у них там немає відповідних сил, але вдарити нам у спину можуть. Наприклад, створити ефект утримання позицій, влаштувати провокацію в російському дусі – їм це цілком під силу...", – не виключив Волошин.

РФ може атакувати з нового напрямку: полковник ЗСУ назвав небезпечну ділянку
Він додав, що існує постійна загроза провокацій з боку ПМР, а також застосування дронів.

"Також не варто забувати, що в ПМР на озброєнні є реактивні системи залпового вогню, зокрема, "Гради" тощо, які можуть завдати ударів по мирних населених пунктах", - резюмував полковник ЗСУ.

РФ може відкрити другий фронт: прогноз експерта

Після звернення депутатів невизнаного Придністров'я до Ради Федерації і Держдуми РФ з проханням про "захист" Росія посилила повітряні атаки на Одесу. Військовий аналітик, керівник Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан прокоментував можливі ризики загострення ситуації навколо регіону.

Експерт зазначив, що українські Сили оборони заздалегідь нейтралізували всі військові інструменти, які Москва могла б використовувати для дестабілізації ситуації в Придністров'ї.

Загроза з боку ПМР - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує атаки на Україну з Придністров'я. Джерела в ГУР відзначають, що росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію, щоб відтягнути українські сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи може РФ атакувати Україну з боку Придністров'я. Поки що не зафіксовано жодних ознак активних переміщень або нарощування ворожих сил з боку невизнаної ПМР.

Як писав раніше Главред, РФ може відкрити другий фронт у Молдові. Кремль планує змінити владу в Молдові і втягнути країну у війну, щоб використовувати її проти України, вважає Санду.

Інші новини:

Придністровська Молдавська Республіка

Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови.

Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

