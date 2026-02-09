Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

Головне:
- Сили Оборони завдали руйнівного удару по складу БПЛА в Ростові-На-Дону
- Внаслідок атаки знищено 6 тисяч російських FPV-дронів
- Українські бійці вдарили по пункту управління Повітряно-десантних військ РФ у районі міста Суджа
У ніч на 9 лютого Сили оборони України завдали серію успішних ударів по військових об’єктах РФ як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо в Росії.
У результаті операції уражено важливий пункт управління ворога та підтверджено масштабне знищення запасів безпілотників ворога. Про це повідомляють в Генштабі.
Повідомляється, що в ніч на 9 лютого, у Суджі Курської області РФ було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ ворога.
Водночас на ТОТ Херсонської області, поблизу Новоолексіївки, уражено склад боєприпасів ворога.
Окремо в Генштабі повідомили про результати попередніх ударів по території Росії. Зокрема, підтверджено ураження складу БпЛА в районі Ростова-на-Дону. Повідомляється про знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, окупанти втратили близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками.
Наразі масштаби завданих збитків та остаточні втрати російської армії уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - йдеться в повідомленні.
Удари вглиб Росії - останні новини
Як писав Главред, Сили оборони України протягом січня 2026 року здійснили серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр", що в Астраханській області РФ. Ціллю стали будівлі, де ворог проводить передстартову підготовку міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності.
Нагадаємо, Главред писав, що нещодавні супутникові кадри з Бєлгорода свідчать про точний і масштабний удар України по об'єкту, пов'язаному з російським військово-промисловим комплексом.
Раніше Сили оборони в ніч на 19 січня завдали серії ударів по військових і стратегічних об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України та вглибині російської території.
Читайте також:
- Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина
- Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ
- РФ збирає авіаційний кулак: що відомо про підготовку нового удару по Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред