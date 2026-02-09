Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

Генштаб підтвердив нищівний удар по базі БпЛА в Ростові та пункту управління ворога на Курщині.

https://glavred.net/war/minus-6-tysyach-fpv-dronov-ukrainskie-voiny-blestyashche-atakovali-vazhnye-celi-rf-10739279.html Посилання скопійоване

Українські воїни знищили 6 тисяч російських FPV-дронів / Колаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Головне:

Сили Оборони завдали руйнівного удару по складу БПЛА в Ростові-На-Дону

Внаслідок атаки знищено 6 тисяч російських FPV-дронів

Українські бійці вдарили по пункту управління Повітряно-десантних військ РФ у районі міста Суджа

У ніч на 9 лютого Сили оборони України завдали серію успішних ударів по військових об’єктах РФ як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо в Росії.

У результаті операції уражено важливий пункт управління ворога та підтверджено масштабне знищення запасів безпілотників ворога. Про це повідомляють в Генштабі.

відео дня

Повідомляється, що в ніч на 9 лютого, у Суджі Курської області РФ було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ ворога.

Водночас на ТОТ Херсонської області, поблизу Новоолексіївки, уражено склад боєприпасів ворога.

Окремо в Генштабі повідомили про результати попередніх ударів по території Росії. Зокрема, підтверджено ураження складу БпЛА в районі Ростова-на-Дону. Повідомляється про знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, окупанти втратили близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками.

Наразі масштаби завданих збитків та остаточні втрати російської армії уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Удари вглиб Росії - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України протягом січня 2026 року здійснили серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр", що в Астраханській області РФ. Ціллю стали будівлі, де ворог проводить передстартову підготовку міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавні супутникові кадри з Бєлгорода свідчать про точний і масштабний удар України по об'єкту, пов'язаному з російським військово-промисловим комплексом.

Раніше Сили оборони в ніч на 19 січня завдали серії ударів по військових і стратегічних об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України та вглибині російської території.

Читайте також:

Генеральний штаб Збройних сил України Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред