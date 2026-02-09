РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

Російські окупанти атакували Васильків балістичними ракетами.

https://glavred.net/war/rf-obstrelyala-raketami-kievskuyu-oblast-kuda-celilsya-vrag-10739159.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Васильків балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що відомо:

У Києві прогриміли потужні вибухи

РФ атакувала Київщину балістичними ракетами

Російські окупанти завдали нових ударів по Київщині. Потужні вибухи було чути навіть у столиці. Про це писав мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи у столиці. Перебувайте в укриттях", - написав він.

відео дня

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, що росіяни продовжують свій терор.

"Гучно в столиці. Росіяни продовжують свій терор. Залишайтесь в укриттях до відбою!" - зазначив він.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдруге за день атакували Київщину балістичними ракетами. Вони летіли у напрямку міста Васильків.

РФ атакувала Васильків балістичними ракетами / фото: скріншот

Куди цілився ворог

Моніторинговий канал зазначив, що ціллю ворога вдруге за день був Васильків. Увечері росіяни атакували Київщину трьома балістичними ракетами "Іскандер- M". Зазначається, що вибухи пролунали у секторі Васильків- Глеваха.

РФ атакувала Васильків балістичними ракетами / фото: monitoringwar

"Ворог намагається знищити авіацію ПС України, задля ймовірного повторного ракетного удару по території України. В останні удари — більшість знешкоджень КР припадала саме на авіацію", - йдеться у повідомленні.

Водночас українське військове командування поки цю інформацію не підтвердило.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред