РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

Що відомо:
- У Києві прогриміли потужні вибухи
- РФ атакувала Київщину балістичними ракетами
Російські окупанти завдали нових ударів по Київщині. Потужні вибухи було чути навіть у столиці. Про це писав мер Києва Віталій Кличко.
"Вибухи у столиці. Перебувайте в укриттях", - написав він.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, що росіяни продовжують свій терор.
"Гучно в столиці. Росіяни продовжують свій терор. Залишайтесь в укриттях до відбою!" - зазначив він.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдруге за день атакували Київщину балістичними ракетами. Вони летіли у напрямку міста Васильків.
Куди цілився ворог
Моніторинговий канал зазначив, що ціллю ворога вдруге за день був Васильків. Увечері росіяни атакували Київщину трьома балістичними ракетами "Іскандер- M". Зазначається, що вибухи пролунали у секторі Васильків- Глеваха.
"Ворог намагається знищити авіацію ПС України, задля ймовірного повторного ракетного удару по території України. В останні удари — більшість знешкоджень КР припадала саме на авіацію", - йдеться у повідомленні.
Водночас українське військове командування поки цю інформацію не підтвердило.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.
Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.
Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.
