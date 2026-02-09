Зеленський схвалив нові програми підтримки: яку допомогу отримають українці

Зеленський та уряд запускають нові програми підтримки людей і громад по всій Україні.

Зеленський і Свириденко погодили нові програми підтримки людей і громад

Програми охоплюють ОСББ, приватні будинки та допомогу малозабезпеченим

Активно реалізуються існуючі програми: пакунки тепла та кредити на генератори

У понеділок, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, під час якої погодили запуск нових програм підтримки українців та громад. Про деталі цих рішень та механізм дій Кабміну для надання належної допомоги українцям розповів президент України.

Уряд розширює підтримку ОСББ та власників приватних будинків

"Погодили з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко нові програми підтримки людей і громад. Уряд України має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ нового обладнання – генераторів та іншої техніки, яка потрібна в умовах дефіциту електрики. Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення. Всі деталі нових програм урядовці мають представити найближчим часом", – повідомив Зеленський. відео дня

Прем’єр-міністерка також доповіла про стан виконання наявних програм допомоги. За її словами, активно надходять заявки від ФОПів на виплати для утримання та ремонту генераторів – вже майже 20 тисяч заявок.

Програма кредитів під нуль відсотків на купівлю генераторів досягла пів мільярда гривень і продовжуватиме зростати.

Пакунки тепла та адресна допомога

Крім того, програма "пакунків тепла", що видається населенню, цього тижня охопить 40 тисяч людей у Києві.

Близько 400 тисяч українців беруть участь у програмі адресної допомоги тим, хто має найнижчий рівень життя – вони отримали по 6 500 гривень цієї зими.

"Чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей програма зимової підтримки – у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 мільйона українців. Усі ефективні програми підтримки будемо продовжувати", – додав президент.

Експерт назвав найпроблемніші регіони без тепла і світла

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначає, що нині найскладніша ситуація з енергозабезпеченням спостерігається у прифронтових регіонах. За його словами, особливо критичним є становище в Одеській та Харківській областях, які регулярно зазнають атак і мають обмежені можливості для швидкого відновлення інфраструктури.

Водночас експерт звертає увагу, що, попри системні удари по Києву, рівень забезпечення столиці суттєво відрізняється від більшості інших міст. За оцінкою Рябцева, у Києві ситуація також залишається непростою, однак місто отримує необхідні ресурси у пріоритетному порядку, що дозволяє підтримувати більш стабільне функціонування енергосистеми порівняно з іншими населеними пунктами.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

