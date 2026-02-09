Рус
"Будемо звільняти Україну": військовий оцінив заяву Сирського про контрнаступ

Юрій Берендій
9 лютого 2026, 19:20
ЗСУ можуть скористатись моментом та почати звільнювати від російських окупантів територію України, зазначив військовий.
Військовий оцінив заяву Сирського про контрнаступ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

  • ЗСУ мають ряд пріоритетних напрямків для ведення контрнаступальних дій
  • Існує сподівання, що анонсовані Сирським наступальні операції відбудуться

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував нові наступальні операції українських військ в 2026 році. Про те, де можуть початись наступальні дії ЗСУ розповів під час чату на Главреді командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

Військовий зазначив, що обговорювати такі речі публічно було б недоречно і некоректно.

Водночас командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі, який із перших днів боїв на Донбасі протистоїть російській агресії та захищає Україну, повідомив, що є кілька пріоритетних напрямків для ЗСУ, де існує можливість повернути втрачені позиції. На його думку, зараз доцільно скористатися сприятливим моментом і провести контрнаступальні дії.

"Будемо сподіватися, що такі операції будуть, і що в 2026 році ми будемо покроково звільняти Україну", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі розповів про перспективи просування російських військ у 2026 році, контрнаступ ЗСУ і неминучий розвал Росії:

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Яка зараз ситуація на фронті - думка військового

Як писав Главред, російські окупаційні війська суттєво знизили темпи просування на фронті й наразі демонструють найслабші показники з початку повномасштабної війни. Про це повідомив бригадний генерал і командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький, передають Факти.

За його словами, українські військові працюють над тим, щоб поставити противника у безвихідне становище та позбавити його можливості вести наступальні дії. Такий розвиток подій, на його думку, дозволить Україні розпочати переговори з більш вигідних позицій.

"Зараз у росіян що? Вони сильно гальмують по фронту, у них найгірші з 2022 року темпи просування на більшості ділянок, але вони вірять, що зима пройде і їхня зелена тактика інфільтрації знову стане ефективною, вони на це розраховують", - сказав Білецький.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ витіснили російські підрозділи з населеного пункту Тернувате у Запорізькій області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Водночас російські війська посилили активність на Харківському напрямку, зокрема поблизу Вовчанських Хуторів. Напружена обстановка також спостерігається на окремих ділянках державного кордону в Сумській області, зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), Росія може готуватися до нового етапу бойових дій, який передбачатиме одночасне ведення наступальних операцій одразу на кількох напрямках, про що свідить аналіз рішень російського військового керівництва.

Про особу: Мамука Мамулашвілі

Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

