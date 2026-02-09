Рус
Житомирщину прогріє до +4: синоптики розповіли, коли погода кардинально зміниться

Дар'я Пшеничник
9 лютого 2026, 16:30
22
На Житомирщині цього тижня погода різко "гойдатиме": від сильних нічних морозів до плюсових температур і опадів.
Погода зимой
Якою буде погода на Житомирщині цього тижня / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Головне з новини:

відео дня
  • На початку тижня Житомирщину скують 20‑градусні морози
  • Дороги залишатимуться слизькими весь період через ожеледицю та опади
  • 12 і 13 лютого очікується мокрий сніг із дощем та підвищення температури до плюсових значень

Упродовж найближчих днів Житомирщину очікує різка зміна температури та погодних умов - від сильних морозів на початку тижня до відлиги й опадів наприкінці. Про це повідомили в Житомирському обласному центрі з гідрометеорології, пише Житомир.info.

Вівторок, 10 лютого, розпочнеться з найнижчих температур цього тижня. У Житомирі та по області збережеться невелика хмарність, опадів не прогнозують, проте дороги залишатимуться слизькими через стійку ожеледицю. Південний вітер посилюватиметься до 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до –18…–21°, а вдень повітря прогріється лише до –4…–9°, залежно від району.

Середа, 11 лютого, принесе більше хмар, але без істотних опадів. Ожеледиця на дорогах збережеться, тому водіям варто бути уважними. Південний вітер залишиться помірним. Температура вночі становитиме –8…–13°, а вдень підніметься до –5…0°, що стане першим кроком до поступового потепління.

Четвер, 12 лютого, ознаменується зміною характеру погоди. Уночі місцями можливий невеликий сніг або мокрий сніг, а вдень опади посиляться й перейдуть у поєднання мокрого снігу з дощем. На окремих ділянках доріг знову утворюватиметься ожеледиця. Південний вітер залишатиметься на рівні 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься від –5° до 0°, а вдень підвищиться до –1…+4°.

П'ятниця, 13 лютого, завершить тиждень вологою та нестійкою погодою. Протягом доби очікується невеликий, місцями помірний мокрий сніг та дощ. Температура триматиметься в межах –2…+3°, що свідчитиме про стійку відлигу та перехід до плюсових значень.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, погода в Україні на початку тижня буде холодною. Водночас, як прогнозу синоптик Ігор Кібальчич, ближче до вихідних очікується потепління.

Як повідомляв Главред, у Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.

Також відомо, що з початку тижня на Тернопільщину повернуться недовготривалі морози. Водночас на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.

Про джерело: Zhitomir.info

Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

