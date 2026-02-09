'Не повернулись найкращі': в бою загинув екіпаж гелікоптера Мі-24

Про що йдеться у матеріалі:
- Екіпаж гелікоптера Мі-24 не повернувся з бойового завдання
- Місце і час трагедії не уточнюється
Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24. Про це повідомила 11 окрема бригада армійської авіації "Херсон" у Facebook.
"З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом.Вони були справжніми патріотами, гідними людьми та офіцерами з великої літери", - вказали у бригаді.
11-та окрема бригада армійської авіації "Херсон" повідомила, що загибель екіпажу Мі-24 стала важкою та болісною втратою. У підрозділі зазначили, що для них воїни назавжди залишаться в небі.
Бригада висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників, наголосивши, що вони віддано любили небо та Україну.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 грудня під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув пілот українського винищувача Су-27.
Також 11 вересня під час виконання бойового вильоту загинув льотчик Повітряних сил. Про це повідомили у 39-й бригаді тактичної авіації.
Крім того, 22 липня у Волинській області під час виконання польотного завдання розбився французький винищувач Mirage-2000. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що врятувати літак у тій ситуації було неможливо.
Що відомо про Мі-24?
Мі-24 (за класифікацією НАТО — Hind, рос. Миль Ми-24, в народі — "Крокодил") — радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття. Став одним із символів Війни в Афганістані. Сьогодні перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України, пише Вікіпедія.
