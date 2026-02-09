Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

Юрій Берендій
9 лютого 2026, 17:34оновлено 9 лютого, 19:23
561
Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив про системні порушення прав громадян з боку ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів.
Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні
Мобілізація в Україні - чи може ТЦК та СП затримувати громадян / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/lvivobltck

Про що йдеться у матеріалі:

  • Кількість скарг на роботу ТЦК та СП зростає
  • Працівники ТЦК та СП не мають прав затримувати та утримувати громадян

Військовослужбовці та працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають законних підстав затримувати громадян або утримувати їх у приміщеннях ТЦК та СП. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Будь-яке обмеження волі на території ТЦК nf СП без рішення суду прямо суперечить Конституції України та статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Останнім часом ми масово фіксуємо, що працівники ТЦК та СП діють без розпізнавальних шевронів. На жаль, у 2025 році ми бачили масово, що працівники ТЦК та СП закривають обличчя, що є прямим порушенням, на мій погляд, як статуту, так і чинного законодавства України, для того, щоб унеможливити ідентифікацію осіб, які порушують права громадян України", - вказав він.

відео дня

Він підкреслив, що хоча проходження військової служби є конституційним обов’язком, це жодним чином не скасовує права людини на повагу до гідності.

За словами омбудсмана, кількість звернень до його офісу стрімко зросла: у 2022 році було зафіксовано лише 18 скарг, у 2023-му — вже 514, у 2024 році — 3 312, а у 2025 році їхня кількість досягла 6 127.

Він також нагадав, що на початку повномасштабної війни українці самі масово приходили до ТЦК, бажаючи добровільно долучитися до Сил оборони.

Найчастіше заявники скаржаться на незаконні обмеження свободи пересування під час затримань, примусове доставлення до ТЦК, а також поверхневі та формальні медичні огляди, які проводять військово-лікарські комісії. Крім того, фіксувалися випадки вилучення особистих речей, зокрема мобільних телефонів.

"Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, які свідчать про системну кризу, яку ми терміново повинні усунути", – наголосив Лубінець.

Найбільш проблемною омбудсман назвав ситуацію в Тернопільській області, що пов’язано із залученням до мобілізаційних заходів військових, які не є працівниками ТЦК, та наданням військовим частинам права самостійно проводити мобілізацію. Водночас як приклад належної організації роботи Лубінець відзначив Хмельницьку область.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Хто і де має право вручати повістки - пояснення адвоката

Як раніше писав Главред, вручати повістки можуть не лише представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи роботи, а й інші уповноважені особи.

Таке право мають працівники структурних підрозділів районних і міських державних адміністрацій або військових адміністрацій, співробітники виконавчих органів місцевих рад різних рівнів, представники підприємств, установ і організацій, а також співробітники розвідувальних органів і СБУ — щодо резервістів і військовозобов’язаних, які перебувають у них на обліку.

Адвокатка Марина Бекало зазначила ТСН.ua, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560 до складу груп оповіщення можуть також входити поліцейські. Крім того, під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до цього процесу можуть залучатися керівники ОСББ, представники роботодавців і освітніх закладів.

Вона також пояснила, що військовослужбовці ТЦК та СП, які входять до складу таких груп, повинні перебувати у військовій формі зі знаками розрізнення, що передбачено законом про військовий обов’язок і військову службу та відповідними наказами Міністерства оборони. Водночас члени груп оповіщення, які не є військовослужбовцями, зокрема представники місцевого самоврядування, роботодавці чи голови ОСББ, можуть бути у цивільному одязі.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими передбачено продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до травня 2026 року.

Водночас частина громадян, які мають право на відстрочку, зіткнулися з тим, що в застосунку "Резерв+" не з’явилося повідомлення про її автоматичне продовження. Користувачі повідомляють, що отримували push-сповіщення про можливість пролонгації, однак фактично відстрочка не оновилася — додаток або повідомляє про технічну помилку, або зазначає, що її неможливо надати. У Міністерстві оборони пояснили алгоритм дій у таких випадках.

У відомстві також повідомили, що черговий етап автоматичного продовження відстрочок уже завершився. Близько 90% військовозобов’язаних отримали підтвердження без подання додаткових заяв, тоді як іншим необхідно особисто звернутися для оформлення документів.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні Верховна Рада мобілізація в армію новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мороз, сніг та штормовий вітер: Україну накриває хвиля похолодання

Мороз, сніг та штормовий вітер: Україну накриває хвиля похолодання

19:43Синоптик
Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

19:35Енергетика
Штурмовики ЗСУ знищили ДРГ і зачистили населений пункт на Запоріжжі

Штурмовики ЗСУ знищили ДРГ і зачистили населений пункт на Запоріжжі

19:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Останні новини

19:43

Мороз, сніг та штормовий вітер: Україну накриває хвиля похолодання

19:35

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

19:22

3 заборони, які не можна порушувати у свято 10 лютого - прикмети

19:21

Штурмовики ЗСУ знищили ДРГ і зачистили населений пункт на Запоріжжі

19:20

"Будемо звільняти Україну": військовий оцінив заяву Сирського про контрнаступВідео

Ракетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – КоваленкоРакетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – Коваленко
19:10

Чому РФ зробила тактику на балістику для атак на УкраїнуПогляд

18:42

"Шахеди" щогодини: експерт розкрив "стелю" можливостей РФ та її головну ціль

18:33

Знищено десятки тисяч росіян: Сирський про деталі рекордних ударів по ворогу

18:22

Росіяни панікують через масштабний "контрнаступ" ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

Реклама
17:51

Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

17:41

"Тиха Нава": 14 лютого в Lavina Mall відбудеться ексклюзивна фан-зустріч з акторами серіалу

17:34

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

17:32

США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II - деталі ефектної операціїФото

17:30

Завершення війни: у США відповіли Зеленському та оцінили ймовірні терміни

17:12

Картопля вийде надзвичайно смачною: який інгредієнт слід додати під час варіння

16:42

"Заради наживи, заради грошей": під Києвом вбито оленя з найбільшими в Україні рогами

16:38

Українські "Фламінго" вдарили по Росії, є влучання: розкрито нові наслідки атакиВідео

16:36

Є "прильоти" і руйнування: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

16:30

Житомирщину прогріє до +4: синоптики розповіли, коли погода кардинально зміниться

16:14

Нардепа Гунька засудили до 4 років в'язниці з конфіскацією всього майна

Реклама
16:12

Леся Нікітюк розкрила деталі весілля з військовим: "Бачила весільні сукні"

16:06

Уляна Шуба представила оновлений саундтрек "Закохані в життя" для телеканалу ТЕТ новини компанії

16:00

Нові удари СБУ по місцям виготовлення ракет дають козирі у переговорах - експерт

15:41

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

14:52

Найвища вершина Польщі: де знаходиться та чи перевершує вона Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": у Кремлі заговорили про умови "прориву" у мирних переговорах

14:45

"Це мій гріх": Іво Бобул змусив колишню дружину позбутися дитини

14:21

"У мене є людина": Боржемська розсекретила свої стосунки

14:14

Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

14:09

"Вже пережито": Олена Мозгова зробила гучну заяву про особисте

14:07

Удвічі дешевше та смачніше за магазинні: як зробити джерки вдома без сушарки

13:45

Масляна 2026: рецепт шикарних млинців, від яких всі ахнутьВідео

13:45

10 лютого не можна влаштовувати гучні застілля: яке церковне свято

13:27

"Через біль": Jerry Heil заявила про зраду на тлі скандалів Нацвідбору

13:26

Таро-прогноз на затемнення 17 лютого: у кого почнеться світла смуга, а на кого чекають великі грошіВідео

13:20

Пригріє до +5 градусів: коли на Рівненщину прийде різке потепління

13:17

"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

12:50

Потап здивував появою з Настею Каменських - де вони знаходяться

12:33

Мобільний оператор підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

12:24

Коли Масляна 2026 в Україні: що можна і не можна їсти цього тижня

Реклама
12:19

Складається лише з двох будинків: у центрі Львова є вулиця з дивовижною історією

12:06

Українську старшу школу перезавантажують: що зміниться для дітей

12:03

Ірина Білик публічно висловила скаргу — прем'єр-міністр відповіла особисто

11:57

Що робити з розбитими горщиками: сім геніальних ідей для садуВідео

11:43

Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапорВідео

11:23

Китайський гороскоп на завтра 10 лютого: Кроликам - приниження, Півням - неприємності

11:22

РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

10:50

У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

10:48

В Україні завершується період лютих морозів: синоптикиня втішила "теплим" прогнозом

10:46

"Засуджую": Кондратюк різко висловився про скандал Руслани на Нацвідборі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти