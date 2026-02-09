Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив про системні порушення прав громадян з боку ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів.

Мобілізація в Україні - чи може ТЦК та СП затримувати громадян / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/lvivobltck

Кількість скарг на роботу ТЦК та СП зростає

Працівники ТЦК та СП не мають прав затримувати та утримувати громадян

Військовослужбовці та працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають законних підстав затримувати громадян або утримувати їх у приміщеннях ТЦК та СП. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Будь-яке обмеження волі на території ТЦК nf СП без рішення суду прямо суперечить Конституції України та статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Останнім часом ми масово фіксуємо, що працівники ТЦК та СП діють без розпізнавальних шевронів. На жаль, у 2025 році ми бачили масово, що працівники ТЦК та СП закривають обличчя, що є прямим порушенням, на мій погляд, як статуту, так і чинного законодавства України, для того, щоб унеможливити ідентифікацію осіб, які порушують права громадян України", - вказав він. відео дня

Він підкреслив, що хоча проходження військової служби є конституційним обов’язком, це жодним чином не скасовує права людини на повагу до гідності.

За словами омбудсмана, кількість звернень до його офісу стрімко зросла: у 2022 році було зафіксовано лише 18 скарг, у 2023-му — вже 514, у 2024 році — 3 312, а у 2025 році їхня кількість досягла 6 127.

Він також нагадав, що на початку повномасштабної війни українці самі масово приходили до ТЦК, бажаючи добровільно долучитися до Сил оборони.

Найчастіше заявники скаржаться на незаконні обмеження свободи пересування під час затримань, примусове доставлення до ТЦК, а також поверхневі та формальні медичні огляди, які проводять військово-лікарські комісії. Крім того, фіксувалися випадки вилучення особистих речей, зокрема мобільних телефонів.

"Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, які свідчать про системну кризу, яку ми терміново повинні усунути", – наголосив Лубінець.

Найбільш проблемною омбудсман назвав ситуацію в Тернопільській області, що пов’язано із залученням до мобілізаційних заходів військових, які не є працівниками ТЦК, та наданням військовим частинам права самостійно проводити мобілізацію. Водночас як приклад належної організації роботи Лубінець відзначив Хмельницьку область.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Хто і де має право вручати повістки - пояснення адвоката

Як раніше писав Главред, вручати повістки можуть не лише представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи роботи, а й інші уповноважені особи.

Таке право мають працівники структурних підрозділів районних і міських державних адміністрацій або військових адміністрацій, співробітники виконавчих органів місцевих рад різних рівнів, представники підприємств, установ і організацій, а також співробітники розвідувальних органів і СБУ — щодо резервістів і військовозобов’язаних, які перебувають у них на обліку.

Адвокатка Марина Бекало зазначила ТСН.ua, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560 до складу груп оповіщення можуть також входити поліцейські. Крім того, під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до цього процесу можуть залучатися керівники ОСББ, представники роботодавців і освітніх закладів.

Вона також пояснила, що військовослужбовці ТЦК та СП, які входять до складу таких груп, повинні перебувати у військовій формі зі знаками розрізнення, що передбачено законом про військовий обов’язок і військову службу та відповідними наказами Міністерства оборони. Водночас члени груп оповіщення, які не є військовослужбовцями, зокрема представники місцевого самоврядування, роботодавці чи голови ОСББ, можуть бути у цивільному одязі.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими передбачено продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до травня 2026 року.

Водночас частина громадян, які мають право на відстрочку, зіткнулися з тим, що в застосунку "Резерв+" не з’явилося повідомлення про її автоматичне продовження. Користувачі повідомляють, що отримували push-сповіщення про можливість пролонгації, однак фактично відстрочка не оновилася — додаток або повідомляє про технічну помилку, або зазначає, що її неможливо надати. У Міністерстві оборони пояснили алгоритм дій у таких випадках.

У відомстві також повідомили, що черговий етап автоматичного продовження відстрочок уже завершився. Близько 90% військовозобов’язаних отримали підтвердження без подання додаткових заяв, тоді як іншим необхідно особисто звернутися для оформлення документів.

Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

