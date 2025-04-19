'Є ризики для України': сценарій, як РФ може відкрити другий фронт у Молдові

Кремль планує змінити владу в Молдові та втягнути країну у війну, щоб використовувати її проти України, вважає Санду.

https://glavred.net/world/est-riski-dlya-ukrainy-scenariy-kak-rf-mozhet-otkryt-vtoroy-front-v-moldove-10657427.html Посилання скопійоване

Росія може втягнути Молдову в війну/ Колаж 28-а ОМБр, УНІАН

Про що сказала Санду:

Метою Росії на парламентських виборах є встановлення контрольованого уряду в Молдові

Зміна влади в Молдові може перетворити її на плацдарм для Росії, створюючи загрозу для безпеки

У планах Кремля є змінити владу в Молдові та втягнути її у війну, підпорядковуючи своїм інтересам та використовуючи проти України. З такою заявою виступила президентка Республіки Молдова Мая Санду, повідомляє jurnal.md.

За словами Санду, ціллю Росії на парламентських виборах у Молдові є замінити владу на тих, кого Путін зможе безпроблемно контролювати.

відео дня

Президентка попередила, що втручання Кремля несе загрози не лише для безпеки Молдови, але й України. Річ у тім, що в разі зміни керівництва Молдови країна може стати плацдармом для Росії.

"У нас є 1200-кілометровий кордон. Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньою країною перетвориться на кордон з державою, яка контролюється Москвою. Звичайно, тут є ризики для України, але в той же час ризики для Молдови також зростають, тому що таким чином РФ може втягнути Молдову у війну", - зазначила Санду.

Придністров'я / інфографіка - Главред

Санду наголошує, що дозволити Кремлю втягнути країну в конфлікт не можна - Молдова повинна залишалася на боці свободи та безпеки.

Водночас, за словами очільниці республіки, судова система має вжити заходів проти організаторів підкупу виборців, щоб гарантувати демократичність процесу.

"У нас є моральний обов'язок залишатися на доброму боці речей, залишатися дружньою країною", - наголосила президентка Молдови.

Провокація в Придністров'ї - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сергій Кузан оцінив загрозу ескалації ситуації в Придністров'ї. Він навіть прокоментував ймовірність висадки морського десанту РФ.

Як відомо, рік тому у невизнаному Придністров'ї на території військової частини стався вибух. Незабаром аналітики ISW назвали, хто за цим стоїть.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна не має жодного відношення до згаданої події. Він підкреслив, що Україна "не витрачала б цінні дрони, для подібних дрібних провокацій".

Більше важливих новин:

Що відомо про Майю Санду Майя Санду (рум. Maia Sandu; нар. 24 травня 1972, Рисіпень, Фалештський район Молдавської РСР) — молдовська державна і політична діячка. Президентка Молдови з 24 грудня 2020 року. Лідерка партії "Дія і Солідарність" (ПАС) і колишня прем'єр-міністерка Молдови (з 8 червня до 14 листопада 2019 року), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред