Завершення війни: у США відповіли Зеленському та оцінили ймовірні терміни

США прагнуть досягти мирної угоди і хочуть якнайшвидшого припинення бойових дій, каже Метью Вітакер.

https://glavred.net/world/zavershenie-voyny-v-ssha-otvetili-zelenskomu-i-ocenili-veroyatnye-sroki-10739324.html Посилання скопійоване

Меттью Вітакер зробив заяву про терміни завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Головне:

США не визначають конкретні терміни завершення війни РФ проти України

Дедлайни дуже небезпечні в цій ситуації, каже Вітакер

Адміністрація США не визначає конкретні терміни для завершення війни Росії проти України, але зосереджується на якнайшвидшому припиненні бойових дій.

Таку заяву зробив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер, передає Укрінформ.

відео дня

За його словами, згаданий раніше дедлайн у червні був озвучений президентом України Володимиром Зеленським, а не американською стороною. "Дедлайни дуже небезпечні в цій ситуації", - підкреслив Вітакер.

Він зазначив, що США прагнуть досягнення мирної угоди і хочуть якнайшвидшого припинення бойових дій. За словами дипломата, представники американської сторони ведуть постійні переговори, спрямовані на пошук рішення, але будь-яка угода вимагатиме згоди як України, так і Росії.

/ Інфографіка: Главред

Критика США на адресу Європи

Водночас Вітакер розкритикував європейські країни за недостатнє нарощування оборонного виробництва після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Він заявив, що Європа передала Україні значну частину наявного озброєння, не компенсувавши ці запаси, що створило додаткове навантаження на оборонну промисловість США.

За його словами, вирішенням проблеми може стати координація європейської оборонної промисловості та збільшення виробництва, хоча найпотужніше озброєння, як і раніше, постачають Сполучені Штати.

Мир у підвішеному стані: експерт про гальмування переговорів

Аналітик Володимир Горбач зазначає, що контакти між Україною, Росією і США сьогодні носять скоріше символічний характер і не призводять до практичних результатів. За його словами, відсутність прогресу пояснюється як обмеженим форматом спілкування, так і рівнем представництва сторін. До повноцінного діалогу, вважає експерт, вдасться перейти лише за поєднання декількох факторів: ослаблення впливу Росії, посилення зовнішнього тиску і готовності учасників до компромісів. Істотних змін, за його прогнозом, не варто очікувати раніше весни 2026 року.

Переговори про мир - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про персону: Меттью Вітакер Меттью Джордж Вітакер - американський юрист, політик і дипломат. Посол США в НАТО (з квітня 2025). Член Республіканської партії. Меттью Вітакер народився 29 жовтня 1969 року. Навчався в Університеті Айови, де здобув ступінь бакалавра в галузі комунікацій, а згодом - ступінь магістра ділового адміністрування та доктора юридичних наук у Бізнес-коледжі Тіппі та Юридичному коледжі Університету Айови. У 2002 році Вітакер був кандидатом від Республіканської партії на посаду скарбника штату Айова, але програв. З 2004 по 2009 рік обіймав посаду прокурора США Південного округу Айови, де був відомий агресивним переслідуванням наркоторговців. Вітакер балотувався на первинних виборах Республіканської партії Айови в Сенат США 2014 року. Пізніше він писав статті та виступав у ток-шоу на радіо і кабельних новинних каналах як виконавчий директор Фонду відповідальності та громадянської довіри (FACT), консервативної групи, що захищає інтереси громадян. З лютого 2019 року був старшим радником в офісі заступника генерального прокурора, але вже 2 березня 2019 року подав у відставку. Надалі був гостем новинних та аналітичних програм, зокрема як співробітник CNN, і був пов'язаний з юридичною фірмою Graves Garrett. У серпні 2019 року він став керівним директором Axiom Strategies і Clout Public Affairs. У листопаді 2024 року Дональд Трамп оголосив Вітакера кандидатом на посаду посла США в НАТО у своїй другій адміністрації. 1 квітня 2025 року Сенат затвердив його кандидатуру 52 голосами проти 45, а за два дні він склав присягу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред