Висадка морського десанту РФ в Придністров'ї: експерт оцінив загрозу для України

Експерт робить висновок, що через активні дії Сил оборони України в Чорному морі росіяни не мають змоги постачати війська та озброєння до Придністров'я.

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Експерт оцінив можливість Росії ввести війська до Придністров'я / Колаж Главред, фото: УНІАН

Після того як місцеві депутати невизнаного Придністров'я звернулися до Ради федерації та Державної думи Росії з проханням про захист росіяни ативізували повітряні удари по Одесі. Військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду оцінив загрозу ескалації ситуації в Придністров'ї.

За його словами, Сили оборони України змогли усунути будь-які можливості РФ дестабілізувати військовим шляхом ситуацію у невизнаній республіці.

"Тут варто згадати знищення Україною російських великих десантних кораблів (зокрема, і нещодавнє знищення БДК "Цезар Куніков"), оскільки це основний транспорт для висадки десанту", - зазначає він.

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Кузан підкреслює, що саме ці кораблі, разом з літаками військово-транспортної авіації, могли перевозити значну кількість важкої техніки, військового персоналу та зброї.

"Наша ППО все-таки збиває і "шахеди", і крилаті ракети, чим ми захищаємо і своє небо, і Молдови. До того ж, ми ліквідовуємо чорноморське угруповання морського флоту РФ, тож перекидати свої сили у них сьогодні банально нічим, бо наявних у росіян ресурсів недостатньо, щоб створити реальну загрозу і забезпечити висадку морського десанту", - резюмує він.

Військовий експерт зауважив, що в північно-західній акваторії Чорного моря Сили оборони України забезпечили своє домінування – росіяни відступили, оскільки їхній флот не може витримати ударів морських безпілотників.

"Таким чином вони втратили свої можливості, і надати військову допомогу "з'їзду депутатів усіх рівнів" у Придністров'ї РФ уже не може. Тому доля Придністров'я - це лише питання часу і політичної волі, насамперед, уряду Молдови", - резюмував військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Що відомо про Придністров'я / Інфографіка:Главред

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Ескалація в Придністров'ї

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ескалації ситуації в Придністров'ї не передбачається. Звернення з анклаву до Росії втрачає зміст, оскільки війська країни-окупанта не можуть туди просунутися. Таку позицію висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

28 лютого на з'їзді "депутатів" у Придністров'ї звернулися до Росії з "проханням захистити" анклав від Молдови через оголошену Кишиневом економічну блокаду.

Водночас, у Молдові не вважають, що після звернення "з'їзду депутатів" невизнаного Придністров'я буде якась ескалація.

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