Знищено десятки тисяч росіян: Сирський про деталі рекордних ударів по ворогу

Збройні сили України стабілізували ситуацію на фронті, повідомив Олександр Сирський.

Олександр Сирський прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото facebook/CinCAFofUkraine, facebook/GeneralStaff

Головне:

За підсумками січня втрати РФ перевищили обсяги її поповнення

Збройні сили України стабілізували ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський заявив, що за підсумками січня загальні втрати противника значно перевищили обсяги його поповнення.

Вони досягли майже 32 тис. осіб проти 9 тис.: "таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати", написав він.

"Збройні сили України стабілізували ситуацію на фронті, зупиняли противника, ефективно знищували його особовий склад і техніку. Загальні втрати противника в перший місяць року склали 31,7 тис. осіб, що на 9 тис. перевищує обсяги його поповнення за той же період", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, було проаналізовано стан виконання бойових і оперативних завдань, у тому числі щодо відбиття повітряних ударів противника, комплектування та забезпечення наших військ, проведення інженерно-фортифікаційних робіт, підтримання стану правопорядку в ЗСУ тощо.

/ Главред - інфографіка

Дані за підсумками січня 2026 року:

Засобами DeepStrike було виконано 48 вогневих завдань по ураженню нафтогазової галузі РФ. Внаслідок чого зменшено загальну переробку нафти в РФ на 19%, або 53,4 млн тонн на рік;

було виконано 48 вогневих завдань по ураженню нафтогазової галузі РФ. Внаслідок чого зменшено загальну переробку нафти в РФ на 19%, або 53,4 млн тонн на рік; Повітряні сили : завдали 80 авіаударів, ударні БПЛА Сил оборони України здійснили понад 300 тисяч спеціальних завдань. В результаті завданих ударів по аеродромах противника зменшилося застосування ворогом керованих авіабомб на 5%;

: завдали 80 авіаударів, ударні БПЛА Сил оборони України здійснили понад 300 тисяч спеціальних завдань. В результаті завданих ударів по аеродромах противника зменшилося застосування ворогом керованих авіабомб на 5%; Робота ППО : незважаючи на наявний дефіцит засобів ураження, в січні силами ППО було знищено 21,7 тис. повітряних цілей і 21,6 тис. БПЛА різних типів противника.

"Незважаючи на чотири роки повномасштабної війни проти переважаючого противника, українське військо тримає стрій і продовжує скорочувати чисельність угруповання російського агресора. Щиро вдячний нашим воїнам за стійкість, професіоналізм і самовіддачу", - резюмував Сирський.

Ціна просування РФ: оцінка військового експерта

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, за тиждень січня 2026 року російські сили змогли просунутися лише на незначну ділянку - близько 48 квадратних кілометрів, що стало одним з найнижчих темпів за останній час.

Одночасно з цим, зазначає експерт, втрати армії РФ за вказаний період склали близько 6 930 осіб. Таким чином, на кожен квадратний кілометр захопленої території припадає в середньому приблизно 140-150 убитих і поранених російських військовослужбовців.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

