Леся Нікітюк розкрила деталі весілля з військовим: "Бачила весільні сукні"

Леся Нікітюк розповіла про підготовку до свята.

Леся Нікітюк виходить заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Леся Нікітюк виходить заміж за військового Дмитра Бабчука

Як просувається підготовка до весілля

Відома українська ведуча Леся Нікітюк розкрила деталі підготовки до свого весілля з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Знаменитість зізналася в коментарі програмі "Тур зірками", що головна перешкода для урочистості — служба її обранця.

Леся розповіла, що довгий час не могла уявити себе нареченою, але відчуття майбутнього свята і змін вже до неї прийшло. Ведуча дуже хоче весілля, але розуміє, що важко організувати урочистості, поки коханий на службі.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук на хрещенні сина / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Сплануємо, звичайно, настільки швидко, наскільки Дмитру дозволятиме його робота. Ми хочемо весілля. Я ніколи не думала про нього (весілля – прим. ред.). Насправді мені завжди бракувало фантазії. Ось для інших я бачила весільні сукні, а себе дуже довго не бачила в них. А зараз ось бачу", – натякнула Нікітюк.

Також знаменитість розповіла, як на її життя вплинуло народження сина Оскара. Молода мама заявила, що ніколи не відчувала подібної любові.

"Я не думала, що любов може мати таку силу. Це невідома галактика для мене. Я вдячна Богу. Дівчата, народжуйте і не бійтеся, нікого не слухайте", — закликала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк — особисте життя / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Леся Нікітюк — весілля

Раніше дизайнерка Ельвіра Гасанова натякнула, що отримала особливе замовлення від Лесі Нікітюк і буде шити для неї весільну сукню.

"Вона зараз пише, що все, весільну сукню теж шиємо. Я кажу: "Так, супер", — розповіла Гасанова.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогер. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села птиця", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

