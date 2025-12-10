Уже збирають резервістів і дістають зброю: РФ готує атаки на Україну з Придністров'я

Джерела в ГУР зазначають, що росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію, щоб відтягнути українські сили.

РФ готує атаки ДРГ в Україну з Придністров'я / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Що відомо:

РФ готує провокації в Придністров'ї

Росіяни викликають резервістів

РФ може почати атаки ДРГ на Україну

Росія хоче відтягнути сили України, готуючись до ймовірних атак із Придністров'я. Окупанти вже терміново активізували свою роботу в цьому регіоні Молдови. Про це заявило джерело в ГУР Міноборони України, повідомляє Укрінформ.

На території Придністров'я розконсервують озброєння. До того ж там активно викликають резервістів до військових формувань. Також відомо, що на території Придністров'я з'явилися центри навчання операторів дронів і розгорнуто виробництво БПЛА.

Ці всі заходи Кремль хоче використати для дестабілізації ситуації в Молдові та в Україні. Також не можна виключати, що на територію України намагатимуться проникнути диверсійні групи.

Москва вже почала перекидати своїх агентів спецслужб у Придністров'я. Вони посилюватимуть кризові явища, сіятимуть хаос, проводитимуть різноманітні інформаційні операції та здійснюватимуть провокації.

Що відомо про Придністров'я / Інфографіка: Главред

Чого РФ хоче від Молдови

Придністров'я, яке залишилося без доступу до російського газу на початку 2025 року, опинилося в критичній ситуації. У цей момент влада Молдови врятувала "ПМР" від колапсу.

Тепер Кремль намагається натиснути на Тирасполь і підняти імідж проросійських ватажків. Росіяни хочуть наростити військовий контингент РФ у Придністров'ї, щоб у майбутньому почати військову ескалацію.

Чи погодиться Путін на паузу у війні - прогноз генерала США

Главред писав, що за словами колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, Володимир Путін не буде розглядати жодного перемир'я, доки переконаний, що Захід може "здатися" або не матиме достатньої рішучості підтримувати Україну.

Шанс на припинення вогню з'явиться тільки тоді, коли Росія зрозуміє, що не здатна перемогти. А це можливо лише за умови, що США та європейські союзники відкрито оголосять про готовність надати Україні весь необхідний арсенал - від озброєння до економічної підтримки.

Встановлення миру або перемир'я в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Держдепі США нещодавно заявили, що прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цьому етапі залежить від російської сторони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що план припинення війни, розроблений адміністрацією Дональда Трампа, передбачав передачу Україні великих територій. Україна та Європа відкинули ці пропозиції. Ці досягнення, ймовірно, допоможуть переконати Трампа в тому, що мир має бути встановлений на умовах Росії.

Напередодні посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що "ми ближче до миру, ніж будь-коли". Він також підкреслив, що ситуація в Україні складна, але потрібно дійти до потрібного місця і врешті-решт війна має закінчитися.

Інші новини:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобуток, аналітичну обробку, опрацювання та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

