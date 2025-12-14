Чи може РФ атакувати Україну з боку Придністров'я: у ДПСУ відповіли

Демченко пояснив, чому РФ не може використати Придністровський напрямок для агресії.

У ДПСУ розповіли, чи є загроза з боку Придністров'я / Колаж: Главред, фото УНІАН, Міноборони РФ

Головне:

Ситуація у Придністров'ї є контрольованою

Україна не фіксує нарощування сил ворога з боку Придністровʼя

Наразі не зафіксовано жодних ознак активних переміщень або нарощування ворожих сил з боку невизнаного Придністров’я. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі "Суспільному".

Він нагадав, що Україна з початку війни посилила всіма складовими Сил оборони ту ділянку кордону, яка межує з Придністровʼям.

"Ця ділянка кордону в інженерному відношенні укріплюється нами для того, щоб більш повноцінно ми могли контролювати її і забезпечити безпеку для нашої країни", — розповів Демченко.

Він уточнив, що незначні переміщення окремих груп людей спостерігали лише на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Надалі — у 2023, 2024 роках і впродовж поточного року — спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп або іншої активності з цього напрямку не було.

"Росія розуміє, що з цього напрямку не може досягти для себе необхідної активності, яка б дала результат", — додав речник ДПСУ.

У Держприкордонслужбі підкреслюю, що безпека України забезпечується комплексно — як на кордоні з Молдовою, так і на інших напрямках, де російські загарбники можуть потенційно проявляти активність.

Придністровʼя / Інфографіка: Главред

Що передувало

Раніше Главред, з посиланням на ГУР писав, що Росія хоче відтягнути сили України, готуючись до ймовірних атак із Придністров'я. Окупанти вже терміново активізували свою роботу в цьому регіоні Молдови.

Стало відомо, що на території Придністров'я розконсервують озброєння. До того ж там активно викликають резервістів до військових формувань. Крім цього, на території Придністров'я з'явилися центри навчання операторів дронів і розгорнуто виробництво БПЛА.

Ці всі заходи Кремль хоче використати для дестабілізації ситуації в Молдові та в Україні. Також не можна виключати, що на територію України намагатимуться проникнути диверсійні групи.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом. Він додав, що російські війська продовжують здійснювати окремі наступальні дії, однак жодна з них не мала успіху.

Нещодавно у підрозділі НГУ повідомили, що Сили оборони звільнили Кіндрашівку, Радьківку і кілька кварталів на півночі Куп'янська, що дало змогу значно стабілізувати обстановку на Куп'янському напрямку і перекрити шляхи постачання російських військ.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що українські бійці тримають оборону Покровсько-Мирноградської агломерації.

Читайте також:

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

