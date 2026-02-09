Додаткові мегавати знайдені: в уряді розповіли, коли графіки стануть м’якшими

Держенергонагляд посилює контроль за графіками відключень, щоб забезпечити рівні умови для всіх громадян.

https://glavred.net/energy/dopolnitelnye-megavatty-naydeny-v-pravitelstve-rasskazali-kogda-grafiki-stanut-myagche-10739411.html Посилання скопійоване

Уряд переглядає перелік критичної інфраструктури / колаж: Главред, фото: freepik.com, facebook.com/minenergoUkraine

Коротко:

Уряд переглядає список критичної інфраструктури для побутових споживачів

Через холодні дні складні графіки відключень збережуться у вівторок і середу

Вдень систему частково підтримує сонячна генерація

Уряд України переглядає список об’єктів критичної інфраструктури, щоб вивільнити більше електроенергії для населення. Через низькі температури вівторок та середа, як і сьогодні, пройдуть за складними графіками, хоча вдень частково систему підтримує сонячна генерація.

За словами голови Міненерго, лікарні, водоканали та соціальні об’єкти залишаються безумовним пріоритетом і будуть забезпечені електроенергією.

відео дня

"Решта установ поступово будуть переведені на автономну роботу і забезпечені генераторами. Такий крок дасть змогу вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів", – наголосив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він додав, що уряд посилює нагляд за графіками відключень, щоб забезпечити рівні умови для всіх споживачів. Шмигаль повідомив, що вже дав відповідне доручення Держенергонагляду.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Коли ситуація в енергетиці може покращитись - прогноз експерта

Найближчі три тижні зими будуть особливо складними для енергопостачання України через посилення морозів. На мою думку, українцям варто заздалегідь готуватися до можливих перебоїв зі світлом.

Як зазначає голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, наразі російська сторона не готова до жодних домовленостей чи "енергетичного перемир’я", тож на зовнішню допомогу покладатися не варто.

Водночас я прогнозую полегшення ситуації вже з середини лютого. Стабілізація енергосистеми буде зумовлена збільшенням світлового дня та активнішою роботою сонячних електростанцій, що допоможе знизити навантаження на традиційну генерацію та зробить постачання електроенергії більш стабільним.

Відключення світла - новини за темою

Як раніше писав Главред, Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла. Про це в неділю вранці, 8 лютого, повідомили в ДТЕК.

Крім того, сотні тисяч українців опинилися перед новим випробуванням - екстремальні морози накрили країну саме тоді, коли російські удари знову паралізують енергетичну систему. За даними CNN, багато мешканців змушені проводити дні майже без світла та тепла.

Нагадаємо, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи масовані атаки РФ, зазначив, що з підвищенням температури повітря інтенсивність таких ударів може зменшитися.

Читайте також:

Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред