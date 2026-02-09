Штурмовики ЗСУ знищили ДРГ і зачистили населений пункт на Запоріжжі

Головне:
- ЗСУ зірвали спроби російських військ закріпитися в Придорожньому
- Населений пункт продовжує перебувати під контролем ЗСУ
Сили оборони України зірвали спроби російських військ закріпитися в селі Придорожнє Запорізької області.
Населений пункт продовжує перебувати під контролем ЗСУ, повідомили в Telegram 33-го окремого штурмового полку.
Українські військові підкреслили, що заяви російської сторони про нібито захоплення села не відповідають дійсності.
"Ворог, як завжди, замальовує свої карти в кредит, а потім у бажанні наздогнати "досягнення" відправляє туди ДРГ - щоб ті встановили ганчірку. Результат таких "фотосесій" один - ворожа ДРГ знищена, над Придорожнім майорить прапор України!" - йдеться в повідомленні.
У підрозділі також підтвердили, що Придорожнє і далі залишається під повним контролем Сил оборони України.
Бої на півдні: дані Генштабу ЗСУ
Як раніше повідомляв Генштаб, на Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 12 атак РФ. На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників в районі Малих Щербаків.
Ситуація на Запоріжжі: коментар військових
У районі Гуляйполя зберігається висока напруженість. Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, російські війська приділяють особливу увагу спробам захоплення цього міста в Запорізькій області.
З цією метою противник підтягує резерви і завдає інтенсивних ударів, намагаючись максимально зруйнувати міську інфраструктуру. За словами Волошина, Гуляйпільський напрямок і прилеглі до нього території зараз залишаються одними з найскладніших і найактивніших ділянок лінії фронту.
Ситуація на фронті - новини за темою
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.
Про персону: Владислав Волошин
Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа
