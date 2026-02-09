РФ скоротить кількість ударів і обере нові цілі для масованих атак – прогноз

РФ повністю не відмовиться від ударів по об'єктах енергетики, проте зосередиться на інших цілях, вважає Олександр Коваленко.

РФ обрала цілі для нових ударів / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Коваленка:

З потеплінням можна очікувати скорочення ударів РФ по енергетиці

РФ може зосередитися на інших цілях

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував ситуацію з масовими ударами РФ по Україні.

В інтерв'ю Главреду він погодився з думкою про те, що з потеплінням можна очікувати скорочення таких ударів РФ.

"До літа, я думаю, їх кількість зменшиться. У теплий період року росіяни будуть акцентувати увагу на інших об'єктах", - уточнив експерт.

На його думку, РФ повністю не відмовиться від ударів по об'єктах енергетики, проте зосередиться на інших цілях.

"Втім, в цілому, і навесні, і влітку, і восени 2026 року Росія все одно буде наносити удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зараз, взимку, вона максимально активізувала ці удари, навесні їх стане менше, але вони будуть зберігатися", - додав Коваленко.

Навіщо РФ б'є по енергосистемі: позиція фахівця

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, що удари по ключових об'єктах енергетики - підстанціях і основних лініях електропередачі - спрямовані на розхитування стабільності української енергомережі. Такі пошкодження, за його словами, різко знижують можливості маневру електроенергією між регіонами. В умовах підвищеного навантаження тимчасові відключення світла стають вимушеним заходом, що дозволяє уникнути більш серйозних системних збоїв.

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

