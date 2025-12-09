Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"У нас немає сил": Зеленський зробив заяву про "обмін" Донбасу та назвав дати виборів

Юрій Берендій
9 грудня 2025, 23:12
467
Президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву щодо пропозиції "обміну Донбасу заради миру", пояснивши, звідки насправді походить ця ідея.
'У нас немає сил': Зеленський зробив заяву про 'обмін' Донбасу та назвав дати виборів
Зеленський зробив заяву про "обмін" Донбасу та назвав дати і умови для проведення виборів в Україні / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Які три угоди готує Україна з США та Європою
  • Коли та за яких умов можуть відбутись вибори в Україні
  • Хто автор концепції про відступ Сил оборони з Донецької області в обмін на мир

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна і її європейські союзники опрацьовують "рамковий документ, гарантії безпеки та план відновлення", які невдовзі будуть передані Вашингтону. Він також зробив важливу заяву щодо можливості передачі Росії Донбасу в обмін на мир.

відео дня

Главред зібрав основні заяви Зеленського під час спілкування з журналістами.

Які три угоди готує Україна з США та Європою

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в межах переговорів між Україною, ЄС та США готуються три ключові документи, які стануть основою для мирного врегулювання.

Перший документ — це рамковий проєкт із 20 пунктів, який постійно доопрацьовують. Він залишається гнучким і має враховувати інтереси України, Європи та міжнародної спільноти.

Другий документ стосується безпекових гарантій.

"Ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від наших військових і їхнього діалогу з американськими (колегами. – Ред.) і все це треба об'єднати в принципі з засадами Coalition of the Willing ("коаліції рішучих". – Ред.)", – додав глава держави, передає Новини.Live.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

Третій документ присвячений відновленню України. За словами Зеленського, йдеться про масштабний проєкт економічного розвитку, який має запрацювати після завершення війни або встановлення режиму припинення вогню. Робота над ним також триває.

Коли оновлений мирний план передадуть США

Україна разом із європейськими партнерами планує вже завтра, 10 грудня, передати Сполученим Штатам оновлене бачення мирного плану. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він зазначив, що над новою редакцією мирного плану України та Європи наразі працюють радники з питань нацбезпеки, і американській стороні його поки що не передавали.

"Працюємо сьогодні і завтра. Я думаю, завтра вже передамо", - уточнив Зеленський.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Чи веде Україна прямі переговори з РФ

Зеленський також наголосив, що Україна не веде переговорів з Росією, оскільки Москва не демонструє жодного інтересу до цього процесу.

"Що стосується Росії то ми бачимо тільки їхні удари. Удари по нашій енергетиці. Люди без електрики. Удари по інфраструктурі, критичній інфраструктурі, це не говорить про те, поки що, що Росія зацікавлена у мирному процесі", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що бачить зацікавленість саме з боку США й обговорює питання мирного врегулювання виключно з американською стороною.

Чи можливе енергетичне перемир’я з Росією

Україна готова розглядати можливість енергетичного перемир’я з Росією, якщо Москва сама виявить готовність до такого кроку. Про це заявив президент Володимир Зеленський, підкресливши, що Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, і українські Сили оборони закономірно реагують на ці удари.

"Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, ми готові. Це дуже важливо для людей", - додав він.

Удари по Росії ракетами "Фламінго" і "Сапсан"

Зеленський також повідомив, що Україна вже почала застосовувати власні балістичні ракети "Сапсан". За його словами, нині використовуються різні типи українського озброєння, включно з "Нептуном", його далекобійною модифікацією, а також розробками під назвами "Паляниця", "Фламінго" та "Сапсан". Президент підкреслив, що умисно не розкриває деталей та кількості засобів, які застосовуються.

"Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти й всі деталі", – заявив президент, передає liga.net.

Він додав, що інколи удари, завдані "Сапсанами", росіяни помилково сприймають за пуски крилатих ракет "Нептун".

"Нептуни" дійсно гарно працюють. І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів". І нехай так і продовжує вважати", – сказав президент.

'У нас немає сил': Зеленський зробив заяву про 'обмін' Донбасу та назвав дати виборів
"Сапсан" / Інфографіка Главред

Вибори в Україні

Президент Володимир Зеленський відповів на заяву Дональда Трампа про необхідність проведення президентських виборів в Україні, зазначивши, що цього питання він не обговорював. За його словами, рішення про вибори перш за все залежить від українського народу, а не від інших держав.

"Скажу відверто, що до виборів я готовий. Якщо стоїть питання, що я чув такі натяки, що ми чіпляємось за владу, або я особисто за крісло президента, і тому не закінчується війна, це... Якщо чесно, це абсолютно неадекватна історія", - наголосив він.

Він додав, що для проведення виборів необхідно врахувати два ключові фактори: безпеку — як організувати голосування під обстрілами та забезпечити участь військових, і законодавчу основу, яка гарантує легітимність процесу.

"Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз, і заявляю це відкрито, США допомогти мені. Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність", - вказав він.

Зеленський також повідомив, що попросив депутатів своєї фракції підготувати законодавчі пропозиції щодо можливих змін у законі про вибори під час воєнного стану.

"Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозиції від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий йти на вибори", - резюмує він.

Відступ з Донецької області в обмін на мир

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що пропозиція про поступки України щодо окупованої частини Донецької області в рамках потенційної мирної угоди походить від Росії, а не від команди Трампа.

"Передусім – не США: родоначальником цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. Я на це вже відповідав. Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі, в цій темі була на нашому боці", – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Росія намагатиметься домогтися передачі українських територій, тоді як Україна й надалі відстоюватиме власні національні інтереси.

Вступ до НАТО

Він також зазначив, що членство України в НАТО наразі залишається питанням майбутнього, оскільки США не бачать для цього можливості в короткостроковій перспективі.

Зеленський повідомив, що Україна зосереджена на отриманні ефективних гарантій безпеки, зокрема двосторонніх між Україною та США, які у 20-пунктному плані формулюються як дзеркальне відображення статті 5 Статуту НАТО.

"Ми хочемо розбиратися детально щодо цього питання в найближчі дні, ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки", – сказав він.

вступление в НАТО инфографика
Який країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Про призначення глави Офісу президента

Що стосується перезавантаження Офісу президента, Зеленський зазначив, що наразі надходить багато запитань, пропозицій та обмінів думками, але війна залишається пріоритетнішою.

"Тому таке відчуття, що легше ліквідувати Офіс (президента, - ред.), ніж призначати людину", - додав він.

Питання Криму

Коментуючи слова Трампа щодо Криму, президент підкреслив, що Україна наразі не має можливостей повністю повернути півострів.

"І, може, я це й сказав на першій зустрічі, і я вважаю - що я був правий. І скажу чесно: так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього. Але я це сказав на першій зустрічі (з Путіним, - ред.). Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним", - резюмує він.

Зустріч з Трампом

Відповідаючи на питання про можливі переговори між Україною та США на найвищому рівні, Зеленський зазначив, що Україна залишатиметься на контакті зі США і готова проводити зустрічі на будь-які дати.

Він додав, що Україна готова обговорювати план із європейськими лідерами, представляючи своє бачення, та очікує пояснень щодо пунктів, що стосуються майбутнього України, Європи та заморожених активів, зокрема членства України в ЄС. Решту питань Україна готова опрацювати та надати відповідь.

"Я думаю, якщо чесно, будуть зустрічі з європейськими колегами, будуть зустрічі на рівні NSA з американцями. Все це буде на цьому тижні. І ми повинні робити все, щоб в найближчі тижні, на наступному тижні, а може через (тиждень, - ред.), ми зустрічались на рівні лідерів зі Сполученими Штатами Америки", - стверджує він.

Які наступні кроки України щодо плану закінчення війни

Відповідаючи на запитання щодо подальших кроків у переговорах про план завершення війни, Зеленський пояснив, що він ознайомлений із різними версіями цього плану, і робота над ним триває щодня. Україна перебуває в постійному контакті з європейськими партнерами та США, зокрема обговорюються гарантії безпеки на рівні радників із нацбезпеки.

Президент додав, що планується також окрема відеозустріч щодо відновлення економічних перспектив України, і що прем’єр-міністр Свириденко вже обговорила деякі питання з американською стороною. Крім того, заплановане онлайн-засідання "Коаліції охочих" у форматі лідерів, щоб узгодити подальші кроки, що потребує швидкої організації.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко, премʼєр міністр України / Інфографіка: Главред

"Все це ми зробимо впевнений, принаймні, будемо намагатися на цьому тижні, я проговорюю план на цей тиждень, далі, я думаю, що ми повинні зібратися ще раз з американськими колегами, які готують цей план. І далі на наступному тижні, я думаю, ми на рівні лідерів України і Європи проведемо дискусію з американськими колегами. Поки що не готові сказати, в якому форматі. Кожного дня ми будемо робити кроки вперед щодо готовності цього плану і інших документів", - сказав він.

Коли можна провести вибори в Україні - думка експерта

Провести вибори з порушенням Конституції теоретично можливо у будь-який момент, однак ключове питання полягає в їхній легітимності та в тому, як такі результати сприймуть західні партнери й українське суспільство. Про це в інтервʼю Главреду розповів політичний експерт, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Він пояснив, що легітимність виборів визначається не лише правовими нормами, а й рівнем довіри громадян. Зокрема, сумніви можуть виникнути, якщо з мільйонів українців за кордоном проголосує лише незначна частина або якщо військові фактично не матимуть можливості взяти участь у голосуванні.

Експерт також звернув увагу, що нині рівень довіри до військових перевищує 90 відсотків, і це створює передумови для появи політичних сил, сформованих із представників ЗСУ. Такі партії, за його оцінкою, можуть стати впливовими і навіть здобути більшість у Верховній Раді.

"На моє переконання, вибори потрібно проводити після демобілізації. Це дасть військовим можливість повноцінно брати участь у виборчій кампанії не лише як виборцям, але й як кандидатам", - резюмує він.

Вам також може бути цікаво:

Що таке "Коаліція охочих"

Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела.

Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing).

Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників.

Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками.

Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші.

Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп мирне врегулювання Трамп новини мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У нас немає сил": Зеленський зробив заяву про "обмін" Донбасу та назвав дати виборів

"У нас немає сил": Зеленський зробив заяву про "обмін" Донбасу та назвав дати виборів

23:12Війна
Зеленський готовий провести вибори під час війни, але є умова: що сказав президент

Зеленський готовий провести вибори під час війни, але є умова: що сказав президент

21:33Україна
Українська балістика в дії: Зеленський зробив заяву, яка не сподобається ворогу

Українська балістика в дії: Зеленський зробив заяву, яка не сподобається ворогу

21:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

США посилюють тиск щодо мирного плану: в Axios сказали, чого Штати вимагають від Києва

США посилюють тиск щодо мирного плану: в Axios сказали, чого Штати вимагають від Києва

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Тиграм - обман, Зміям - біль

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Тиграм - обман, Зміям - біль

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Останні новини

23:51

Зеленський зробив заяву щодо призначення нового керівника ОП: розкрито подробиці

23:45

Кінець бойкоту: які види спорту дозволять атлетам РФ виступати під своїм прапором

23:12

"У нас немає сил": Зеленський зробив заяву про "обмін" Донбасу та назвав дати виборів

22:09

Тарас Тополя несподівано заговорив про романтику: "Я не з тих"

21:54

Пробіг не вирок: ТОП-5 седанів із дизельними двигунами, які не підведуть

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:36

Ігор Коломойський неодноразово пропонував забезпечити конвойну службу автомобілями, - адвокат

21:33

Зеленський готовий провести вибори під час війни, але є умова: що сказав президент

21:28

Зрадниця Ані Лорак показала дорослу доньку-копію на тлі свого будинку

21:19

Українська балістика в дії: Зеленський зробив заяву, яка не сподобається ворогу

Реклама
21:04

"Утримання недоцільне": Сирський зробив важливу заяву про Покровськ

20:27

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

20:17

Омолодження старих плодових дерев: три прості кроки, які повернуть врожайністьВідео

20:07

"Ми готові збивати ворожі дрони": президент Румунії зробив заяву

19:59

"Близькі до угоди": Стубб розкрив три документи, які розглядають на переговорах

19:08

Світло вимикатимуть по всій Україні: з'явились графіки відключень на 10 грудня

19:06

Графіки відключень затягнуться: експерт озвучив реальні строки відновлення енергетики

18:31

Як позбутися запаху смаженої риби з квартири: хитрість, про яку мало хто знає

18:27

Зеленський висловив готовність провести вибори в Україні - що відомо

18:24

Українці масово розкуповують старі авто: названо найбажаніші моделі листопада

18:10

У партнера екс-чиновника ДПЗКУ Андрія Задираки, який переховується в Греції, знайшли "бізнес в росії" - ЗМІ

Реклама
18:07

"Історичний факт": Путін видав абсурдну заяву про території України і згадав ЛенінаВідео

18:02

Мирний план Трампа, який грає на руку РФ, на межі краху - The Telegraph

17:54

Вираз "мурашки по шкірі" можна забути: існує цікавіший український варіантВідео

17:30

4 заборони, які не можна порушувати: що не можна робити у свято 10 грудня

17:25

Армія РФ прагне оточити Гуляйполе та відрізати його від логістики - Волошин

17:23

Pantone назвав колір року 2026: із чим поєднувати ніжний відтінок "Cloud Dancer"Відео

16:52

Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і ПутінаВідео

16:51

Батьки ADAM зробили несподіване зізнання дружині біля труни: "Така доля нашого сина"

16:40

Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 10 грудня

16:30

Тріщина на лобовому склі гарантована: які помилки роблять водії взимку

16:28

Трамп вимагає провести вибори в Україні: У ЄС зробили заяву

16:21

"AI — не ворог вчителя, а помічник": в Україні провели масштабну онлайн-конференцію для освітян.

16:06

У РФ зняли секретного сина ведучого Малахова

15:38

Похолодання вже на підході: коли українцям чекати на мокрий сніг

15:15

Майже по всій Україні: в Укренерго заявили про запровадження аварійних відключень

15:15

Наташа Корольова знову принизила свою невістку

15:11

Номінанти на "Золотий глобус 2026": хто став лідером

15:10

Не про чесність: Марина Боржемська розповіла про матір Узєлкова

15:02

Не тільки "Перелітний птах" і "Постукай в мої двері": топ-5 найкращих турецьких серіалів про кохання

15:02

Від нагару не залишиться й сліду: простий та ефективний спосіб очистити каструлю

Реклама
15:00

Подорожчали одразу кілька продуктів: за що українцям доведеться більше платити

14:57

Як у дитинстві: рецепт пампухів на Різдво, перед якими ніхто не встоїть

14:40

Як зрозуміти, що вже час міняти повербанк: експерт назвав правильні ознаки

14:23

"Вже стара для Євробачення": Марта Адамчук розповіла, як їй відмовили в НацвідборіВідео

14:20

Люті морози чи аномальне тепло: якою буде зима в Україні

14:10

Зірка "Спіймати Кайдаша" відмовляється від акторства - причина

14:05

Трамп розкритикував Зеленського і заявив, що РФ має сильнішу позиціюВідео

13:55

Під прикриттям курортів: Сальдо хоче передати Білорусі частину Херсонщини - ЦНС

13:46

Катерина ІІ знищила 800-річну історію: яке місто України на 200 років втратило ім'я

13:40

Сильвестр Сталлоне налякав шанувальників публічною появоюВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти