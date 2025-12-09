'У нас немає сил': Зеленський зробив заяву про 'обмін' Донбасу та назвав дати виборів

Президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву щодо пропозиції "обміну Донбасу заради миру", пояснивши, звідки насправді походить ця ідея.

https://glavred.net/war/u-nas-net-sil-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-ob-obmene-donbassa-i-nazval-daty-vyborov-10722743.html Посилання скопійоване

Зеленський зробив заяву про "обмін" Донбасу та назвав дати і умови для проведення виборів в Україні / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які три угоди готує Україна з США та Європою

Коли та за яких умов можуть відбутись вибори в Україні

Хто автор концепції про відступ Сил оборони з Донецької області в обмін на мир

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна і її європейські союзники опрацьовують "рамковий документ, гарантії безпеки та план відновлення", які невдовзі будуть передані Вашингтону. Він також зробив важливу заяву щодо можливості передачі Росії Донбасу в обмін на мир.

відео дня

Главред зібрав основні заяви Зеленського під час спілкування з журналістами.

Які три угоди готує Україна з США та Європою

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в межах переговорів між Україною, ЄС та США готуються три ключові документи, які стануть основою для мирного врегулювання.

Перший документ — це рамковий проєкт із 20 пунктів, який постійно доопрацьовують. Він залишається гнучким і має враховувати інтереси України, Європи та міжнародної спільноти.

Другий документ стосується безпекових гарантій.

"Ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від наших військових і їхнього діалогу з американськими (колегами. – Ред.) і все це треба об'єднати в принципі з засадами Coalition of the Willing ("коаліції рішучих". – Ред.)", – додав глава держави, передає Новини.Live.

Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

Третій документ присвячений відновленню України. За словами Зеленського, йдеться про масштабний проєкт економічного розвитку, який має запрацювати після завершення війни або встановлення режиму припинення вогню. Робота над ним також триває.

Коли оновлений мирний план передадуть США

Україна разом із європейськими партнерами планує вже завтра, 10 грудня, передати Сполученим Штатам оновлене бачення мирного плану. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він зазначив, що над новою редакцією мирного плану України та Європи наразі працюють радники з питань нацбезпеки, і американській стороні його поки що не передавали.

"Працюємо сьогодні і завтра. Я думаю, завтра вже передамо", - уточнив Зеленський.

Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Чи веде Україна прямі переговори з РФ

Зеленський також наголосив, що Україна не веде переговорів з Росією, оскільки Москва не демонструє жодного інтересу до цього процесу.

"Що стосується Росії то ми бачимо тільки їхні удари. Удари по нашій енергетиці. Люди без електрики. Удари по інфраструктурі, критичній інфраструктурі, це не говорить про те, поки що, що Росія зацікавлена у мирному процесі", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що бачить зацікавленість саме з боку США й обговорює питання мирного врегулювання виключно з американською стороною.

Чи можливе енергетичне перемир’я з Росією

Україна готова розглядати можливість енергетичного перемир’я з Росією, якщо Москва сама виявить готовність до такого кроку. Про це заявив президент Володимир Зеленський, підкресливши, що Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, і українські Сили оборони закономірно реагують на ці удари.

"Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, ми готові. Це дуже важливо для людей", - додав він.

Удари по Росії ракетами "Фламінго" і "Сапсан"

Зеленський також повідомив, що Україна вже почала застосовувати власні балістичні ракети "Сапсан". За його словами, нині використовуються різні типи українського озброєння, включно з "Нептуном", його далекобійною модифікацією, а також розробками під назвами "Паляниця", "Фламінго" та "Сапсан". Президент підкреслив, що умисно не розкриває деталей та кількості засобів, які застосовуються.

"Чому? Тому що поки що не хочеться, щоб ворог знав всі прецеденти й всі деталі", – заявив президент, передає liga.net.

Він додав, що інколи удари, завдані "Сапсанами", росіяни помилково сприймають за пуски крилатих ракет "Нептун".

"Нептуни" дійсно гарно працюють. І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів". І нехай так і продовжує вважати", – сказав президент.

"Сапсан" / Інфографіка Главред

Вибори в Україні

Президент Володимир Зеленський відповів на заяву Дональда Трампа про необхідність проведення президентських виборів в Україні, зазначивши, що цього питання він не обговорював. За його словами, рішення про вибори перш за все залежить від українського народу, а не від інших держав.

"Скажу відверто, що до виборів я готовий. Якщо стоїть питання, що я чув такі натяки, що ми чіпляємось за владу, або я особисто за крісло президента, і тому не закінчується війна, це... Якщо чесно, це абсолютно неадекватна історія", - наголосив він.

Він додав, що для проведення виборів необхідно врахувати два ключові фактори: безпеку — як організувати голосування під обстрілами та забезпечити участь військових, і законодавчу основу, яка гарантує легітимність процесу.

"Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз, і заявляю це відкрито, США допомогти мені. Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність", - вказав він.

Зеленський також повідомив, що попросив депутатів своєї фракції підготувати законодавчі пропозиції щодо можливих змін у законі про вибори під час воєнного стану.

"Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозиції від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий йти на вибори", - резюмує він.

Відступ з Донецької області в обмін на мир

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що пропозиція про поступки України щодо окупованої частини Донецької області в рамках потенційної мирної угоди походить від Росії, а не від команди Трампа.

"Передусім – не США: родоначальником цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. Я на це вже відповідав. Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі, в цій темі була на нашому боці", – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Росія намагатиметься домогтися передачі українських територій, тоді як Україна й надалі відстоюватиме власні національні інтереси.

Вступ до НАТО

Він також зазначив, що членство України в НАТО наразі залишається питанням майбутнього, оскільки США не бачать для цього можливості в короткостроковій перспективі.

Зеленський повідомив, що Україна зосереджена на отриманні ефективних гарантій безпеки, зокрема двосторонніх між Україною та США, які у 20-пунктному плані формулюються як дзеркальне відображення статті 5 Статуту НАТО.

"Ми хочемо розбиратися детально щодо цього питання в найближчі дні, ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки", – сказав він.

Який країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Про призначення глави Офісу президента

Що стосується перезавантаження Офісу президента, Зеленський зазначив, що наразі надходить багато запитань, пропозицій та обмінів думками, але війна залишається пріоритетнішою.

"Тому таке відчуття, що легше ліквідувати Офіс (президента, - ред.), ніж призначати людину", - додав він.

Питання Криму

Коментуючи слова Трампа щодо Криму, президент підкреслив, що Україна наразі не має можливостей повністю повернути півострів.

"І, може, я це й сказав на першій зустрічі, і я вважаю - що я був правий. І скажу чесно: так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього. Але я це сказав на першій зустрічі (з Путіним, - ред.). Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним", - резюмує він.

Зустріч з Трампом

Відповідаючи на питання про можливі переговори між Україною та США на найвищому рівні, Зеленський зазначив, що Україна залишатиметься на контакті зі США і готова проводити зустрічі на будь-які дати.

Він додав, що Україна готова обговорювати план із європейськими лідерами, представляючи своє бачення, та очікує пояснень щодо пунктів, що стосуються майбутнього України, Європи та заморожених активів, зокрема членства України в ЄС. Решту питань Україна готова опрацювати та надати відповідь.

"Я думаю, якщо чесно, будуть зустрічі з європейськими колегами, будуть зустрічі на рівні NSA з американцями. Все це буде на цьому тижні. І ми повинні робити все, щоб в найближчі тижні, на наступному тижні, а може через (тиждень, - ред.), ми зустрічались на рівні лідерів зі Сполученими Штатами Америки", - стверджує він.

Які наступні кроки України щодо плану закінчення війни

Відповідаючи на запитання щодо подальших кроків у переговорах про план завершення війни, Зеленський пояснив, що він ознайомлений із різними версіями цього плану, і робота над ним триває щодня. Україна перебуває в постійному контакті з європейськими партнерами та США, зокрема обговорюються гарантії безпеки на рівні радників із нацбезпеки.

Президент додав, що планується також окрема відеозустріч щодо відновлення економічних перспектив України, і що прем’єр-міністр Свириденко вже обговорила деякі питання з американською стороною. Крім того, заплановане онлайн-засідання "Коаліції охочих" у форматі лідерів, щоб узгодити подальші кроки, що потребує швидкої організації.

Юлія Свириденко, премʼєр міністр України / Інфографіка: Главред

"Все це ми зробимо впевнений, принаймні, будемо намагатися на цьому тижні, я проговорюю план на цей тиждень, далі, я думаю, що ми повинні зібратися ще раз з американськими колегами, які готують цей план. І далі на наступному тижні, я думаю, ми на рівні лідерів України і Європи проведемо дискусію з американськими колегами. Поки що не готові сказати, в якому форматі. Кожного дня ми будемо робити кроки вперед щодо готовності цього плану і інших документів", - сказав він.

Коли можна провести вибори в Україні - думка експерта

Провести вибори з порушенням Конституції теоретично можливо у будь-який момент, однак ключове питання полягає в їхній легітимності та в тому, як такі результати сприймуть західні партнери й українське суспільство. Про це в інтервʼю Главреду розповів політичний експерт, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Він пояснив, що легітимність виборів визначається не лише правовими нормами, а й рівнем довіри громадян. Зокрема, сумніви можуть виникнути, якщо з мільйонів українців за кордоном проголосує лише незначна частина або якщо військові фактично не матимуть можливості взяти участь у голосуванні.

Експерт також звернув увагу, що нині рівень довіри до військових перевищує 90 відсотків, і це створює передумови для появи політичних сил, сформованих із представників ЗСУ. Такі партії, за його оцінкою, можуть стати впливовими і навіть здобути більшість у Верховній Раді.

"На моє переконання, вибори потрібно проводити після демобілізації. Це дасть військовим можливість повноцінно брати участь у виборчій кампанії не лише як виборцям, але й як кандидатам", - резюмує він.

Вам також може бути цікаво:

Що таке "Коаліція охочих" Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела. Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing). Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню. У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників. Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками. Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші. Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред