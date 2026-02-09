"У мене є людина": Боржемська розсекретила свої стосунки

Марина Боржемська більше не самотня.

Марина Боржемська - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемська

Марина Боржемська розповіла про свої стосунки

Що вона повідомила про обранця

Відома українська фітнес-тренерка Марина Боржемська розсекретила, що зараз перебуває у стосунках. Трохи про обранця вона розповіла в інтерв'ю програмі "Ранок у великому місті".

Боржемська не розкрила ім'я свого партнера, але зізналася, що в цих стосунках відчуває тепло і підтримку. Також Марина уточнила, що пара почала зустрічатися нещодавно.

Хто коханий Марини Боржемської / фото: instagram.com, Марина Боржемська

"У мене є людина, з якою мені тепло, затишно. Не дуже хочеться заглиблюватися в цю історію. Це ще дуже ранні стосунки, але це про душевний спокій, підтримку. І зараз мені максимально приємно", — зізналася фітнес-тренерка.

Незважаючи на те, що пара перебуває на ранньому етапі стосунків, Марина вже познайомила обранця з дітьми: сином Робертом і дочкою Олівією. Зірка "Зважених та щасливих" також зазначила, що хоче тримати свої стосунки подалі від очей і обговорень суспільства.

"Мені взагалі вже своє особисте життя хочеться тримати не в полі зору глядачів, людей, а щоб це залишалося моїм особистим", — сказала Боржемська.

Марина Боржемська - сім'я / фото: instagram.com, Марина Боржемська

Марина Боржемська — особисте життя

Раніше Марина Боржемська була одружена з боксером В'ячеславом Узелковим. Шлюб протримався майже 20 років і довгий час вважався зразковим у світі українського шоу-бізнесу. Однак за ідилічною картинкою в Instagram ховалися серйозні проблеми. Після розлучення в 2018 році Боржемська зізналася, що останні роки життя під одним дахом були сповнені психологічного тиску і маніпуляцій, через що вона була змушена піти з двома дітьми.

Марина Боржемська / інфографіка: Главред

Про особу: Марина Боржемська Марина Боржемська стала відомою як дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла в 2016 році, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".

У 1999 році Боржемська і Узелков одружилися, проте через 22 роки їх шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

