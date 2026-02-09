Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"У мене є людина": Боржемська розсекретила свої стосунки

Христина Трохимчук
9 лютого 2026, 14:21оновлено 9 лютого, 15:08
77
Марина Боржемська більше не самотня.
Марина Боржемська - стосунки
Марина Боржемська - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемська

Ви дізнаєтеся:

  • Марина Боржемська розповіла про свої стосунки
  • Що вона повідомила про обранця

Відома українська фітнес-тренерка Марина Боржемська розсекретила, що зараз перебуває у стосунках. Трохи про обранця вона розповіла в інтерв'ю програмі "Ранок у великому місті".

Боржемська не розкрила ім'я свого партнера, але зізналася, що в цих стосунках відчуває тепло і підтримку. Також Марина уточнила, що пара почала зустрічатися нещодавно.

відео дня
Хто коханий Марини Боржемської
Хто коханий Марини Боржемської / фото: instagram.com, Марина Боржемська

"У мене є людина, з якою мені тепло, затишно. Не дуже хочеться заглиблюватися в цю історію. Це ще дуже ранні стосунки, але це про душевний спокій, підтримку. І зараз мені максимально приємно", — зізналася фітнес-тренерка.

Незважаючи на те, що пара перебуває на ранньому етапі стосунків, Марина вже познайомила обранця з дітьми: сином Робертом і дочкою Олівією. Зірка "Зважених та щасливих" також зазначила, що хоче тримати свої стосунки подалі від очей і обговорень суспільства.

"Мені взагалі вже своє особисте життя хочеться тримати не в полі зору глядачів, людей, а щоб це залишалося моїм особистим", — сказала Боржемська.

Марина Боржемська - сім'я
Марина Боржемська - сім'я / фото: instagram.com, Марина Боржемська

Марина Боржемська — особисте життя

Раніше Марина Боржемська була одружена з боксером В'ячеславом Узелковим. Шлюб протримався майже 20 років і довгий час вважався зразковим у світі українського шоу-бізнесу. Однак за ідилічною картинкою в Instagram ховалися серйозні проблеми. Після розлучення в 2018 році Боржемська зізналася, що останні роки життя під одним дахом були сповнені психологічного тиску і маніпуляцій, через що вона була змушена піти з двома дітьми.

Марина Боржемська
Марина Боржемська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Jerry Heil поділилася емоціями після фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026. Артистка переживала не тільки скандали конкурсу, а й особисті труднощі. Співачка натякнула на зраду людей, які активно підтримували її раніше.

Також українська співачка Ірина Білик висловилася про наболіле — артистку не влаштували платіжки за комуналку. Співачка у своїй публікації обіграла слова пісні "Сніг" з альбому "Любов.Яд", щоб висловити невдоволення великими витратами.

Вас може зацікавити:

Про особу: Марина Боржемська

Марина Боржемська стала відомою як дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла в 2016 році, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська і Узелков одружилися, проте через 22 роки їх шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Марина Боржемська
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нардепа Гунька засудили до 4 років в'язниці з конфіскацією всього майна

Нардепа Гунька засудили до 4 років в'язниці з конфіскацією всього майна

16:14Україна
"Дух Анкориджа": у Кремлі заговорили про умови "прориву" у мирних переговорах

"Дух Анкориджа": у Кремлі заговорили про умови "прориву" у мирних переговорах

14:49Україна
Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

14:14Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаків

"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаків

Останні новини

16:14

Нардепа Гунька засудили до 4 років в'язниці з конфіскацією всього майна

16:12

Леся Нікітюк розкрила деталі весілля з військовим: "Бачила весільні сукні"

16:06

Уляна Шуба представила оновлений саундтрек "Закохані в життя" для телеканалу ТЕТ новини компанії

16:00

Нові удари СБУ по місцям виготовлення ракет дають козирі у переговорах - експерт

15:41

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Ракетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – КоваленкоРакетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – Коваленко
14:52

Найвища вершина Польщі: де знаходиться та чи перевершує вона Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": у Кремлі заговорили про умови "прориву" у мирних переговорах

14:45

"Це мій гріх": Іво Бобул змусив колишню дружину позбутися дитини

14:21

"У мене є людина": Боржемська розсекретила свої стосунки

Реклама
14:14

Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

14:09

"Вже пережито": Олена Мозгова зробила гучну заяву про особисте

14:07

Удвічі дешевше та смачніше за магазинні: як зробити джерки вдома без сушарки

13:45

Масляна 2026: рецепт шикарних млинців, від яких всі ахнутьВідео

13:45

10 лютого не можна влаштовувати гучні застілля: яке церковне свято

13:27

"Через біль": Jerry Heil заявила про зраду на тлі скандалів Нацвідбору

13:26

Таро-прогноз на затемнення 17 лютого: у кого почнеться світла смуга, а на кого чекають великі грошіВідео

13:20

Пригріє до +5 градусів: коли на Рівненщину прийде різке потепління

13:17

"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

12:50

Потап здивував появою з Настею Каменських - де вони знаходяться

12:33

Мобільний оператор підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

Реклама
12:24

Коли Масляна 2026 в Україні: що можна і не можна їсти цього тижня

12:19

Складається лише з двох будинків: у центрі Львова є вулиця з дивовижною історією

12:06

Українську старшу школу перезавантажують: що зміниться для дітей

12:03

Ірина Білик публічно висловила скаргу — прем'єр-міністр відповіла особисто

11:57

Що робити з розбитими горщиками: сім геніальних ідей для садуВідео

11:43

Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапорВідео

11:23

Китайський гороскоп на завтра 10 лютого: Кроликам - приниження, Півням - неприємності

11:22

РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

10:50

У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

10:48

В Україні завершується період лютих морозів: синоптикиня втішила "теплим" прогнозом

10:46

"Засуджую": Кондратюк різко висловився про скандал Руслани на Нацвідборі

10:40

"З глибоким сумом": помер заслужений артист України

10:34

РФ збирає авіаційний кулак: що відомо про підготовку нового удару по Україні

10:25

Радикальний експеримент: сім'я повністю відмовилася від продуктів з магазину

10:16

РФ посилить балістичні атаки: які регіони опиняться під найбільшою загрозою

09:54

США перехопили розмову іноземної розвідки, де фігурувала особа з оточення Трампа

09:52

Росіяни завдали удару дронами по Богодухову: загинула мати з дитиноюФото

09:32

Вночі РФ била по Одесі: загинув чоловік, двоє людей постраждалиФото

09:22

"Було з самого початку зрозуміло": Monokate викрила голосування на Нацвідборі

09:10

Гороскоп на завтра 10 лютого: Овнам - витрати, Козорогам - розваги

Реклама
09:06

Після 9 лютого стане легше: у трьох знаків зодіаку закінчується чорна смуга

08:54

Москва зробила крок, близький до ядерної ескалаціїПогляд

08:36

Zara остаточно йде з Дніпра, ще два міста - під питанням

08:26

"Кілька днів будуть дуже важкими": українцям загрожує сильний холод без світла - CNN

08:11

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:06

Прем'єр Британії Стармер може піти у відставку вже цього тижня - Bloomberg

08:06

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

06:53

Світло і тепло українцям повернуть швидше: Зеленський оголосив екстрені заходи

06:39

Путін переможе не стільки Україну, як світовий порядок після Другої світовоїПогляд

04:41

На холодильник могли збирати цілий рік: якими буди ціни на побутову техніку в СРСР

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти