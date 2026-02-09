Росіяни панікують через масштабний 'контрнаступ' ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

Російська сторона навмисно спотворює лінію фронту, а справжні дії українських військ на півдні не можна вважати контрнаступом, вказали в ЗСУ.

В Росії заявили про нібито контрнаступ ЗСУ - що відбувається на фронті / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, 22 окрема механізована бригада

Російські пропагандисти, зокрема так звані "z-воєнкори", поширюють заяви про нібито контрнаступ Сил оборони України на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас у Збройних силах України ці твердження спростували й пояснили реальний стан справ на фронті. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна.

За його словами, зіставлення карт, які публікують російські пропагандисти, з офіційною інформацією Генерального штабу ЗСУ свідчить про істотні невідповідності.

/ Фото: карта нібито "українського контрнаступу", яку поширюють російські пропагандисти

Зокрема, російська сторона заявляє про нібито просування своїх підрозділів до Покровського в Дніпропетровській області, однак фактична обстановка на передовій цього не підтверджує.

Волошин пояснив, що російські війська здійснюють окремі інфільтраційні спроби — дрібні проникнення, які згодом подають як "захоплення" населених пунктів.

Як приклад він навів заяви РФ про нібито окупацію Тернуватого, хоча до реальної лінії бойового зіткнення там залишається щонайменше 10–15 кілометрів.

За його словами, противник перебував на в межаї населеного пункту лише кілька годин, після чого росіяни були ліквідовані українськими військовими.

Він також повідомив, що на офіційних ресурсах Сил оборони Півдня опубліковано відеозаписи знищення ворожих груп поблизу дорожнього знака населеного пункту Тернувате.

Волошин підкреслив, що російська сторона навмисно спотворює лінію бойового зіткнення, намагаючись таким чином виправдати власні попередні неправдиві твердження та поширюючи вигадки про нібито український контрнаступ.

"Ми, своєю чергою, дійсно проводимо розвідувально-пошукові дії - щодня до двох десятків - для виявлення їхніх інфільтраційних диверсійних груп. Ми провели скрізь зачистки (йдеться про райони тих населених пунтків, де за даними російської сторони ЗСУ перейшли в "контрнаступ", - ред.), - пояснив він.

Підсумовуючи, речник Сил оборони Півдня зазначив, що з військової точки зору такі дії не можуть вважатися контрнаступом.

Чи можуть війська РФ почати наступ вздовж Дніпра - думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони України мають достатні можливості для утримання оборони вздовж русла Дніпра на Запорізькому напрямку, незважаючи на спроби російських військ активізувати свої дії в цьому районі. Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі Українського Радіо.

Він також зазначив, що поточні погодні умови частково сприяють противнику, оскільки тривалі морози до мінус 10 градусів дають змогу російським підрозділам пересуватися по льоду вздовж території колишнього Каховського водосховища. Водночас, за його словами, українська сторона заздалегідь підготувалася до розвитку подій за таким сценарієм.

"Погода наразі дозволяє їм це робити, тому що в нас доволі довго стоять морози до -10, тож вони можуть пересуватися там по кризі. Ми до цієї ситуації готувалися: всі ділянки фронту прикриті мінними полями, загородженнями. Чи зможуть росіяни їх прорвати? Сподіваюся, що ні", — сказав Нарожний.

Каховська катастрофа / Главред - інфографіка

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Покровському напрямку залишається складною і продовжує загострюватись. За даними DeepState, російські підрозділи намагаються просувати піхоту в північні райони Покровська, водночас вивозячи тіла загиблих військових, використовуючи для маскування цивільний одяг.

Водночас командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі заявив, що російські війська не зможуть до кінця 2026 року повністю захопити території Донецької та Луганської областей.

Крім того, українські сили оборони відновили контроль над населеним пунктом Тернувате у Запорізькій області, витіснивши звідти російських військових. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

