Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Головоломки істотно покращують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують результативне тренування для інтелекту.

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у шанувальників головоломок. Такі головоломки пропонують читачам знайти дрібні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до нового завдання? Уважно подивіться на два зображення хлопчика і дівчинки, які йдуть до школи. Спочатку картинки можуть здатися однаковими, але на них приховані 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 59 секунд? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас відмінні навички спостереження.

Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

