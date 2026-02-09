Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у шанувальників головоломок. Такі головоломки пропонують читачам знайти дрібні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
Отже, ви готові до нового завдання? Уважно подивіться на два зображення хлопчика і дівчинки, які йдуть до школи. Спочатку картинки можуть здатися однаковими, але на них приховані 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 59 секунд? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!
Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів.
Вам вдалося знайти всі три відмінності?
Вітаємо тих, хто це зробив: у вас відмінні навички спостереження.
Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
