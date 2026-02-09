Відключення електроенергії 10 лютого в Києві та області: опубліковано графіки

10 лютого в Києві знову діятимуть тимчасові індивідуальні графіки відключення електроенергії.

У Києві та області діятимуть графіки відключень / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Важливо:

Заплановано графіки відключення електроенергії для споживачів у Києві та Київській області

Будуть діяти графіки відключення світла відповідно до черг

Відключення електроенергії для споживачів у Києві та Київській області заплановано на вівторок, 10 лютого.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram постачальника – компанії ДТЕК.

Повідомляється, що 10 лютого в Київській області діятимуть графіки відключення світла відповідно до черг:

1.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 і з 16:30 до 23:30;

1.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 і з 16:30 до 23:30;

2.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 і з 16:30 до 23:30;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 і з 16:30 до 23:30;

3.1 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 і з 20:00 до 24:00;

3.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 і з 20:00 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 і з 20:00 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 і з 20:00 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

5.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 і з 23:30 до 24:00;

6.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 і з 23:30 до 24:00;

6.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 і з 23:30 до 24:00.

Крім того, 10 лютого в Києві знову діятимуть тимчасові індивідуальні графіки відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК.

У цьому випадку поділ на підгрупи не застосовується, а діють графіки, розроблені окремо для кожної адреси.

Масові відключення електроенергії: інформація від Міненерго

Енергетична система України, як і раніше, перебуває в критичному стані. На всіх об'єктах, що постраждали в результаті ударів, без зупинки ведуться відновлювальні роботи. У Міністерстві енергетики повідомили, що після останньої масштабної атаки РФ, за підсумками засідання штабу з ліквідації надзвичайних наслідків у Києві та області, енергомережа продовжує функціонувати при граничних навантаженнях.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

