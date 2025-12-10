Рус
"Пріоритет Москви": у Кремлі прокоментували ідею енергетичного перемир'я

Анна Косик
10 грудня 2025, 11:17оновлено 10 грудня, 11:52
Поплічник Путіна назвав нібито головний пріоритет Росії.
'Пріоритет Москви': у Кремлі прокоментували ідею енергетичного перемир'я
У Кремлі прокоментували ідею енергетичного перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео в YouTube

Що сказав Пєсков:

  • Росія не хоче працювати над перемир'ям з Україною
  • Пріоритетом Москви є нібито встановлення миру

Вчора, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на енергетичне перемир'я, якщо до нього буде готова країна-агресорка Росія.

У Кремлі не забарилися з відповіддю. Прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, як пишуть російські ЗМІ, прокоментував можливість встановлення перемир'я.

Над чим зараз працює Росія

Поплічник Путіна заявив, що РФ нібито працює над миром, а не перемир'ям. Тим самим він фактично повідомив, що Росія відмовляється від пропозиції, яку озвучив президент України.

"Стійкий, гарантований та довгостроковий мир, якого буде досягнено внаслідок підписанні відповідних документів, є абсолютним пріоритетом для Москви", - наголосив Пєсков.

Пєсков також прокоментував інші питання, пов'язані із переговорами щодо встановлення миру в Україні. Зокрема він наголосив на тому, що заяви президента США Дональда Трампа щодо членства України в НАТО та територій "багато в чому співзвучні розумінню Росії".

Водночас слова Трампа про першопричини конфлікту в Україні "важливі з погляду перспектив виходу мирне врегулювання".

Не оминув Пєсков і питання проведення виборів в Україні. За його словами, Путін давно говорив про необхідність президентських виборів в Україні, але Москва ще не встигла обговорити із Вашингтоном заяву Зеленського про це.

Чи погодиться Путін коли-небудь на паузу у війні - прогноз генерала США

Главред писав, що за словами колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, Володимир Путін не розглядатиме жодного перемир’я, доки переконаний, що Захід може "здатися" або не матиме достатньої рішучості підтримувати Україну.

Шанс на припинення вогню з’явиться лише тоді, коли Росія усвідомить, що не здатна перемогти. А це можливо лише за умови, що США та європейські союзники відкрито оголосять про готовність надати Україні весь необхідний арсенал - від озброєння до економічної підтримки.

Встановлення миру, або перемир'я в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Держдепі США нещодавно заявили, що прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цьому етапі залежить від російської сторони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що план припинення війни, розроблений адміністрацією Дональда Трампа, передбачав передачу Україною великих територій. Україна і Європа відхилили ці пропозиції. Ці досягнення, ймовірно, допоможуть переконати Трампа, що мир має бути встановлений на умовах Росії.

Напередодні посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що "ми ближче до миру, ніж будь-коли". Він також наголосив, що ситуація в Україні складна, але треба дійти до потрібного місця і врешті-решт війна має закінчитися.

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

перемир'я війна в Україні Володимир Зеленський Дмитро Пєсков
