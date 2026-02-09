Пригріє до +5 градусів: коли на Рівненщину прийде різке потепління

Після морозної ночі 10 лютого на Рівненщину почне поширюватись тепле атлантичне повітря.

Погода в Рівному та області 10-13 лютого

На Рівненщині впродовж 10-13 лютого прогнозується зміна погодних умов. Якщо 10 лютого в області ще пануватимуть сильні морози, то вже з 11-го температура поступово підвищуватиметься.

Атлантичне тепле повітря принесе відлигу та опади. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода 10 лютого

У вівторок, 10 лютого, істотних опадів не очікується. Вночі та вранці можливий слабкий туман і паморозь. На дорогах утвориться ожеледиця, що ускладнить рух транспорту. Вітер буде південний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від -14 до -19 градусів, удень - від -3 до -8 градусів. Атмосферний тиск поступово падатиме.

Погода 11 лютого

У середу, 11 лютого, синоптики прогнозують суху погоду без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер змінить напрямок на південно-західний, його швидкість залишатиметься у межах 7-12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від -5 до -10 градусів, удень триматиметься в межах -3…+2 градуси. Атмосферний тиск продовжить знижуватись.

Погода 12 лютого

У четвер, 12 лютого, очікується невеликий мокрий сніг із дощем. Вночі можлива слабка ожеледь та налипання мокрого снігу, що створюватиме додаткову небезпеку на дорогах. Вітер буде південний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від 0 до -5 градусів, удень підніметься до 0…+5 градусів. Атмосферний тиск і надалі падатиме.

Погода 13 лютого

У п'ятницю, 13 лютого, вночі істотних опадів не прогнозується, проте вдень можливий невеликий мокрий сніг із дощем. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2 градусів, удень становитиме 0…+5 градусів. Атмосферний тиск почне зростати, що свідчитиме про стабілізацію погодних умов.

Нагадаємо, погода в Україні на початку тижня буде холодною. Водночас, як прогнозу синоптик Ігор Кібальчич, ближче до вихідних очікується потепління.

Як повідомляв Главред, у Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.

Також відомо, що з початку тижня на Тернопільщину повернуться недовготривалі морози. Водночас на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.

