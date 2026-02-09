Нардепа Гунька засудили до 4 років в'язниці з конфіскацією всього майна

Головне:
- Нардепа Анатолія Гунька засудили за хабарництво
- За підсумками апеляції, вирок нардепу змінили з семи років тюрми на чотири
- Під час засідання депутата взяли під варту у залі суду
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України визнала народного депутата Анатолія Гунька винним у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів США.
В понеділок, 9 лютого, в АП ВАКС повідомили, що депутат отримав 4 роки ув'язнення.
Зазначається, що суд першої інстанції у березні 2025 року призначив Гуньку покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади. Тепер рішення винесла апеляція ВАКС, яка дещо переглянула вирок.
"Дії обвинуваченого перекваліфіковано на ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади, строком на 3 роки. В іншій частині вирок залишено без змін", - йдеться в повідомленні.
Народного депутата взяли під варту прямо в залі суду для відбування покарання.
Крім того, суд позбавив Гунька права бути обраним до органів влади і обіймати посади в державних установах на строк 3 роки, а також ухвалив рішення про конфіскацію його майна.
Нагадаємо, слідство встановило, що у серпні 2023 року Гунька затримали під час отримання хабаря від столичного підприємця. За ці гроші нардеп обіцяв передати у користування бізнесмену земельні ділянки Національної академії аграрних наук України.
Справи нардепів - новини України
Як повідомляв Главред, 16 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у вигляді застави в понад 33 млн гривень. Нардепку підозрюють у підкупі народних депутатів в обмін на голосування.
Нагадаємо, ВАКС заочно засудив нардепа Андрія Одарченка до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за хабар у криптовалюті. Він перевів 10 тисяч доларів у біткоїнах голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафи Найєма, намагаючись отримати кошти для відновлення Харківського державного біотехнологічного університету.
Також 14 листопада 2024 року народному депутату України Євгену Шевченку повідомили про підозру у державній зраді. За даними ДБР та СБУ, він діяв на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України, поширюючи пропагандистські наративи та дискредитуючи владу.
Хто такий Анатолій Гунько
Анатолій Гунько — народний депутат від партії "Слуга Народу". У 2015 році балотувався до Київської обласної ради від партії "Наш край", але не пройшов. У 2016 році його пов'язували з однією з земельних афер у Броварах.
У 2019 році він балотувався за 209 округом від партії "Батьківщина", посівши третє місце з 25% голосів. За даними "Суспільного", Печерський райсуд Києва раніше визнав Гунька винним у написанні депутатського звернення у власних інтересах, що порушувало закон.
