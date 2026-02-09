"Шахеди" щогодини: експерт розкрив "стелю" можливостей РФ та її головну ціль

Експерт пояснив, чому інтенсивність атак безпілотників залишатиметься високою та незмінною

Російські дрони продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/minenergoUkraine, скріншот

Російська окупаційна армія, ймовірно, продовжить наносити удари дронами по цивільній інфраструктурі України до завершення опалювального сезону.Про це в ефірі телемарафону повідомив експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце, передає УНІАН.

Інтенсивність атак

"Ми бачимо, що є декілька факторів. Раніше ворог активно нарощував інтенсивність атак безпілотними системами… Вийшов на спроможність здійснювати атаку порядку 100-150 безпілотниками протягом однієї години. Навряд чи, ворогу вдасться швидко збільшити ці спроможності. Тобто, наступні атаки ми будемо бачити фактично схожі ситуації", – зазначив експерт. відео дня

Фокус на цивільній інфраструктурі

За його словами, зараз Росія змістила фокус на цивільну критичну інфраструктуру.

"Не маючи змоги використовувати ці засоби з точки зору військової, ворог переорієнтовує всю цю зброю проти цивільного населення, цивільної критичної інфраструктури. Та з високою ймовірністю, до завершення зимового періоду ми побачимо продовження саме такої тактики. Навряд чи, вона буде змінюватися", – додав Долінце.

Шахед / Інфографіка: Главред

Наслідки для енергомережі України – оцінка експерта

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев прокоментував наслідки атак РФ на енергетичну інфраструктуру України.

За його словами, ураження підстанцій та магістральних ліній електропередач значно послаблює стійкість енергомережі та ускладнює перерозподіл електроенергії між регіонами.

"У такій ситуації короткострокові відключення електроенергії є необхідним кроком для запобігання масштабним аваріям", – підкреслив експерт.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Крім того ,сотні тисяч українців опинилися перед новим випробуванням - екстремальні морози накрили країну саме тоді, коли російські удари знову паралізують енергетичну систему. За даними CNN, багато мешканців змушені проводити дні майже без світла та тепла.

Нагадаємо, що РФ атакувала ТЕЦ і ТЕС, сотні тисяч сімей залишилися без тепла. Окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Про джерело: УНІАН Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

