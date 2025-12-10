Рус
Трамп не реалізує "мирний план" під впливом прихованого союзника України - дипломат

Анна Косик
10 грудня 2025, 09:39
Україна не може погодитися з несправедливим миром і Трампа можуть переконати в тому, що його стратегія хибна.
Трамп, Зеленский
Найбільшими союзниками крім Сил оборони є ВПК США / Колаж: Главред, фото УНІАН, Офіс президента України

Що сказав дипломат:

  • Україні не варто погоджуватися на запропоновані мирні умови
  • Трамп змінює свою риторику щодо України після розмов з Путіним
  • В України є союзник в США, який може вплинути на Трампа

Президента США Дональда Трампа можуть переконати в тому, що варто відмовитися від тиску на Україну і продовжити їй постачати зброю для ЗСУ. Про це в етері Еспресо розповів віцепрезидент Обʼєднаної конфедерації країн НАТО, директор з розвитку данської компанії Eldon Biologicals Володимир Джиджора.

За його словами, вплинути на Трампа можуть представники військово-промислового комплексу США. Такий розвиток подій буде мати позитивні наслідки для Києва.

Чому Україні зараз не варто погоджуватися на запропоновані умови миру

Наразі серед умов встановлення миру в Україні, які пропонують країна-агресорка Росія та США, є певні забаганки колективного Путіна. Києву категорично не можна погоджуватися на їх виконання.

"Це означатиме, що ми погоджуємось зі "справедливими" вимогами Москви про те, що нас треба денацифікувати й демілітаризувати. Оскільки, їхні цілі так званої "СВО" саме такі. Ось так це буде трактуватись. І тоді вийде так, що ми не просто з усім цим погодились, а й все це легітимізували. З точки зору міжнародного права, Москва спільно з Вашингтоном просто скаже тоді, що Україна погоджуючись з цими вимогами, визнає денацифікацію. Тому тільки через не можна погоджуватись на всі ці вимоги, не говорячи вже про міжнародне право, договори й законодавство", - пояснив дипломат.

Джиджора зауважив, що американський лідер щоразу змінює свою риторику в контексті війни в Україні, ймовірно, після прямих переговорів з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

"В цій ситуації, яка склалась, нашими найбільшими союзниками крім Сил оборони є ВПК США, який не дасть Трампу реалізувати свою маячню, яку черговий раз вклали йому у вуха. Я припускаю, що такі приступи з такими тезами відбуваються у Трампа після розмов з Путіним. Не з Віткоффом, не зятем, а саме коли Трамп поговорить напряму з Путіним", - додав він.

Як Трамп оцінює ситуацію з переговорами щодо миру в Україні

Главред писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нині має сильнішу позицію у переговорах, підкресливши, що це більша держава і тут складно щось заперечити.

Трамп також повідомив, що українська делегація схвально сприйняла оновлений мирний план, запропонований Сполученими Штатами. За його словами, він почув, що документ високо оцінили його заступники та найближчі радники, хоча сам президент України, за їхніми словами, ще не мав можливості детально ознайомитися з пропозицією.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна і Росія зараз, на думку президента Фінляндії Олександра Стубба, ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за роки війни. Перемовини наразі ведуться навколо трьох окремих документів.

Напередодні президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не веде переговорів з Росією, оскільки Москва не демонструє жодного інтересу до цього процесу.

Раніше, після зустрічей із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, Зеленський наголошував, що Україна не розглядатиме жодних варіантів, що передбачають передачу своїх територій.

Про персону: Володимир Джиджора

Володимир Джиджора - український дипломат, експерт-правозахисник, засновник та керівник Української асоціації офіцерів резерву і ветеранів, пише Вікіпедія.

