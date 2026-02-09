Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II - деталі ефектної операції

Інна Ковенько
9 лютого 2026, 17:32
77
Танкер намагався втекти, але американські військові полювали за ним від Карибського басейну й аж до Індійського океану
США перехопили ще один танкер тіньового флоту РФ
США перехопили ще один танкер тіньового флоту РФ "Aquila II" / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне:

  • США затримали ще один танкер російського "тіньового флоту" в Індійському океані
  • Судно Aquila II перевозило російську та венесуельську нафту
  • Танкер перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та України

Сполучені Штати Америки перехопили танкер Aquila II в Індійському океані. Танкер порушив санкційний режим, введений Трампом.

Танкер спробував втекти, але військові США відстежували його від Карибського моря до Індійського океану. Про це повідомили в Міноборони США.

відео дня

"Aquila II діяло всупереч установленому президентом Трампом карантину щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Воно тікало - і ми пішли слідом. Міністерство війни відстежувало й переслідувало це судно від Карибського моря до Індійського океану", - йдеться в повідомленні.

  • США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II
    США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II Фото: Минобороны США
  • США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II
    США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II Фото: Минобороны США
  • США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II
    США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II Фото: Минобороны США
  • США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II
    США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II Фото: Минобороны США

За даними War Sanctions, судно належить до російського "тіньового флоту".

За даними ГУР, Aquila II перевозив російську і, ймовірно, венесуельську нафту. Судно перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії та України.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 січня, Військово-морські сили Франції вранці затримали й обшукали нафтовий танкер, що прямував з Росії, на який поширюються міжнародні санкції. Судно підозрювалося у використанні фальшивого прапора.

Крім того, вранці 9 січня США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ. Берегова охорона США піднялася на борт нафтового танкера Olina. Судно намагалося обійти блокаду США та прямувало до Венесуели і з неї.

Раніше, 8 січня, поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", що перебував у Чорному морі під прапором Палау.

США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II - деталі ефектної операції
Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: Пентагон

Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США санкції проти Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни панікують через масштабний контрнаступ ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

Росіяни панікують через масштабний контрнаступ ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

18:22Фронт
Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

17:51Економіка
Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

17:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Останні новини

18:22

Росіяни панікують через масштабний контрнаступ ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

17:51

Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

17:41

"Тиха Нава": 14 лютого в Lavina Mall відбудеться ексклюзивна фан-зустріч з акторами серіалу

17:34

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

17:32

США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II - деталі ефектної операціїФото

Ракетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – КоваленкоРакетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – Коваленко
17:30

Завершення війни: у США відповіли Зеленському та оцінили ймовірні терміни

17:12

Картопля вийде надзвичайно смачною: який інгредієнт слід додати під час варіння

16:42

"Заради наживи, заради грошей": під Києвом вбито оленя з найбільшими в Україні рогами

16:38

Українські "Фламінго" вдарили по Росії: є влучання, розкрито нові наслідки атакиВідео

Реклама
16:36

Є "прильоти" і руйнування: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

16:30

Житомирщину прогріє до +4: синоптики розповіли, коли погода кардинально зміниться

16:14

Нардепа Гунька засудили до 4 років в'язниці з конфіскацією всього майна

16:12

Леся Нікітюк розкрила деталі весілля з військовим: "Бачила весільні сукні"

16:06

Уляна Шуба представила оновлений саундтрек "Закохані в життя" для телеканалу ТЕТ новини компанії

16:00

Нові удари СБУ по місцям виготовлення ракет дають козирі у переговорах - експерт

15:41

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

14:52

Найвища вершина Польщі: де знаходиться та чи перевершує вона Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": у Кремлі заговорили про умови "прориву" у мирних переговорах

14:45

"Це мій гріх": Іво Бобул змусив колишню дружину позбутися дитини

14:21

"У мене є людина": Боржемська розсекретила свої стосунки

Реклама
14:14

Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

14:09

"Вже пережито": Олена Мозгова зробила гучну заяву про особисте

14:07

Удвічі дешевше та смачніше за магазинні: як зробити джерки вдома без сушарки

13:45

Масляна 2026: рецепт шикарних млинців, від яких всі ахнутьВідео

13:45

10 лютого не можна влаштовувати гучні застілля: яке церковне свято

13:27

"Через біль": Jerry Heil заявила про зраду на тлі скандалів Нацвідбору

13:26

Таро-прогноз на затемнення 17 лютого: у кого почнеться світла смуга, а на кого чекають великі грошіВідео

13:20

Пригріє до +5 градусів: коли на Рівненщину прийде різке потепління

13:17

"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

12:50

Потап здивував появою з Настею Каменських - де вони знаходяться

12:33

Мобільний оператор підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

12:24

Коли Масляна 2026 в Україні: що можна і не можна їсти цього тижня

12:19

Складається лише з двох будинків: у центрі Львова є вулиця з дивовижною історією

12:06

Українську старшу школу перезавантажують: що зміниться для дітей

12:03

Ірина Білик публічно висловила скаргу — прем'єр-міністр відповіла особисто

11:57

Що робити з розбитими горщиками: сім геніальних ідей для садуВідео

11:43

Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапорВідео

11:23

Китайський гороскоп на завтра 10 лютого: Кроликам - приниження, Півням - неприємності

11:22

РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

10:50

У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

Реклама
10:48

В Україні завершується період лютих морозів: синоптикиня втішила "теплим" прогнозом

10:46

"Засуджую": Кондратюк різко висловився про скандал Руслани на Нацвідборі

10:40

"З глибоким сумом": помер заслужений артист України

10:34

РФ збирає авіаційний кулак: що відомо про підготовку нового удару по Україні

10:25

Радикальний експеримент: сім'я повністю відмовилася від продуктів з магазину

10:16

РФ посилить балістичні атаки: які регіони опиняться під найбільшою загрозою

09:54

США перехопили розмову іноземної розвідки, де фігурувала особа з оточення Трампа

09:52

Росіяни завдали удару дронами по Богодухову: загинула мати з дитиноюФото

09:32

Вночі РФ била по Одесі: загинув чоловік, двоє людей постраждалиФото

09:22

"Було з самого початку зрозуміло": Monokate викрила голосування на Нацвідборі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти