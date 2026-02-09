США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II - деталі ефектної операції

Танкер намагався втекти, але американські військові полювали за ним від Карибського басейну й аж до Індійського океану

США затримали ще один танкер російського "тіньового флоту" в Індійському океані

Судно Aquila II перевозило російську та венесуельську нафту

Танкер перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та України

Сполучені Штати Америки перехопили танкер Aquila II в Індійському океані. Танкер порушив санкційний режим, введений Трампом.

Танкер спробував втекти, але військові США відстежували його від Карибського моря до Індійського океану. Про це повідомили в Міноборони США.

"Aquila II діяло всупереч установленому президентом Трампом карантину щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Воно тікало - і ми пішли слідом. Міністерство війни відстежувало й переслідувало це судно від Карибського моря до Індійського океану", - йдеться в повідомленні.

За даними War Sanctions, судно належить до російського "тіньового флоту".

За даними ГУР, Aquila II перевозив російську і, ймовірно, венесуельську нафту. Судно перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії та України.

Як повідомляв Главред, 22 січня, Військово-морські сили Франції вранці затримали й обшукали нафтовий танкер, що прямував з Росії, на який поширюються міжнародні санкції. Судно підозрювалося у використанні фальшивого прапора.

Крім того, вранці 9 січня США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ. Берегова охорона США піднялася на борт нафтового танкера Olina. Судно намагалося обійти блокаду США та прямувало до Венесуели і з неї.

Раніше, 8 січня, поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", що перебував у Чорному морі під прапором Палау.

