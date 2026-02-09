Рус
Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Віталій Кірсанов
9 лютого 2026, 15:41
20-річному чоловікові нещодавно діагностували цукровий діабет.
Даша Малахова вперше розповіла про діагноз сина
Даша Малахова вперше розповіла про діагноз сина / колаж: Главред, фото: facebook.com/dasha.malakhova

Коротко:

  • Даша Малахова виховує двох синів
  • Один із синів ведучої потрапив до реанімації

Українська актриса і телеведуча Даша Малахова вперше розповіла про хворобу свого 20-річного сина. За її словами, молодому чоловікові нещодавно діагностували цукровий діабет. Про це Малахова написала на своїй сторінці в Facebook.

"Реанімація, інтенсивна терапія, діагноз... Не думаю, що в соціальних мережах правильно висвітлювати тільки хороші і успішні дні, інакше створюється враження, що життя може мати однорідне і привабливе забарвлення у одних і сильно трясти інших. Стан мого старшого сина Матяша нормалізується, і я хочу повідомити, що ми познайомилися з цукровим діабетом вперше і вчимося з ним дружити", – написала Малахова.

Малахова додала, що син різко схуд до 50 кілограмів при зрості 175 см. Тому вони вирішили здати аналізи, які і показали високий цукор.

"Цукор коливався між 12-32, що абсолютно критично, з'явився ацетон. З такими аналізами одні говорили, що ось зараз він впаде в кому, а інші – що все буде добре, якщо їхати відразу в лікарню. Я не буду описувати те, що відбувалося, але скажу одне - якщо ваша дитина втрачає вагу, буває втомленою, не в собі, втрачає фокус, буває дратівливою, багато п'є і особливо вночі часто ходить в туалет - здавайте аналізи на цукор. У Матяша не було нічого, крім втрати ваги, оскільки, як і я, він довго відчуває себе добре - така у нас з ним особливість організму", - зазначила актриса.

Даша виховує двох синів від шлюбу з мадярським продюсером Чабою Бакошем - Матяша і Олівера. Зараз вона вже 10 років у стосунках з обранцем Сергієм.

20-річному чоловікові нещодавно діагностували цукровий діабет
20-річному чоловікові нещодавно діагностували цукровий діабет / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

Відзначимо, як повідомляв Главред, видатний диригент Володимир Співак помер, про смерть артиста стало відомо з повідомлення Ужгородської міської ради. Виявилося, Володимир помер 8 лютого, але поки не назвали причину смерті.

А також відома співачка Jerry Heil розповіла, чому зважилася брати участь у Національному відборі на Євробачення-2026. В інтерв'ю Раміні Есхакзай артистка зазначила, що в Україні склалася думка, що на конкурс повинні їхати тільки молоді таланти.

Про особу: Даша Малахова

Дар'я Малахова - українська актриса театру і кіно, телеведуча, громадська діячка, письменниця, ресторатор. Засновниця проекту "Картата Потата", школи Claris Verbis і благодійного фонду Educare. Дочка засновника Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Даша Малахова новини шоу бізнесу
Вночі РФ била по Одесі: загинув чоловік, двоє людей постраждалиФото

09:22

"Було з самого початку зрозуміло": Monokate викрила голосування на Нацвідборі

09:10

Гороскоп на завтра 10 лютого: Овнам - витрати, Козорогам - розваги

