"Через біль": Jerry Heil заявила про зраду на тлі скандалів Нацвідбору

Христина Трохимчук
9 лютого 2026, 13:27
Співачка розповіла про особисті переживання.
Jerry Heil - Національний відбір 2026
Jerry Heil - Національний відбір 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil

Ви дізнаєтеся:

  • Jerry Heil зробила особисту заяву після фіналу Національного відбору
  • Що сталося в житті співачки

Українська співачка Jerry Heil поділилася емоціями в Telegram після фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026. Виявилося, що артистка переживала не тільки скандали конкурсу, а й особисті труднощі.

За словами Jerry Heil, під час виконання пісні на Нацвідборі вона пережила свій особистий катарсис, адже період підготовки до конкурсу дався їй дуже нелегко.

"Один із способів пережити катарсис — через біль. На фінальних нотах виконання на Нацвідборі я його пережила, тому що боляче було всі два місяці підготовчого періоду. Я весь цей час запитую себе, чи маю я право на таке особисте відчай через причини, які в порівнянні з болем нашої спільної реальності — це соплі на столі. Але мені, як дуже чутливій і вразливій людині, не реагувати було важко", — зізналася артистка.

Скандал з Джеррі Хейлом
Jerry Heil скандал / фото: instagram.com, Jerry Hail

Також співачка натякнула на зраду людей, які активно підтримували її раніше, а потім приєдналися до цькування. Пережитий досвід змусив виконавицю переглянути свої погляди на життя.

"Я бачила лицемірство тих, хто сьогодні цілує тебе в ясна, а завтра бере участь у масовому цькуванні, відчула таке цунамі осуду цієї пісні і себе поруч з нею. Я не шукала справедливості, бо розумію, що таким нападом іноді люди просто захищають свої смаки. І все ж мої утопічні декорації похитнулися... Стало абсолютно байдуже на думку незнайомих мені людей. Це прекрасне відчуття свободи, я, "відмінниця і хороша дівчинка", відчуваю вперше. Сподіваюся, це не емоційне заціпеніння (я відчувала подібне, коли помер дідусь, у мене є дві пісні про нього, ви знаєте). І все ж, на відміну від емоційного заціпеніння, ця внутрішня воля, що стала наслідком пережитого болю, відчувається як неймовірна легкість", — розповіла Jerry Heil.

Джеррі Хейл - Catharticus
Jerry Heil - Catharticus / фото: instagram.com, Jerry Heil

Jerry Heil — Нацвідбір на Євробачення-2026

Jerry Heil посіла третє місце на Національному відборі в 2026 році з піснею "CATHARTICUS". Під час ефіру артистка зробила заяву, що її номер був знятий не так, як хотіла її команда, і важлива частина постановки залишилася за кадром. Незважаючи на свої претензії до організаторів Нацвідбору, виконавиця не стала вимагати перегляду результатів.

Джеррі Хейл
Jerry Heil / інфографіка: Главред

Про особу: Jerry Heil

Джеррі Хейл — українська співачка і автор пісень. Стала відома як відеоблогер і кавер-виконавець завдяки переспівуванню пісень світових і українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, скасування" з її дебютного студійного альбому "Я — Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" в Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

