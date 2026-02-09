"Заради наживи, заради грошей": під Києвом вбито оленя з найбільшими в Україні рогами

Коротко:
- Олень Руні мав престижний міжнародний титул "Золоті роги"
- Правоохоронців закликали знайти винного
У Київській області вбито оленя на прізвисько Руні, роги якого були офіційно визнані найбільшими в Україні. Про це 9 лютого у Facebook написала керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
За її словами, олень жив в еко-парку "На рогах".
Руні мав престижний міжнародний титул "Золоті роги". Він офіційно визнаний оленем з найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою CIC. Довжина його лівого рогу – 84 см, правого – 87 см. Кількість відростків – 22 (лівий ріг) і 24 (правий).
На думку Ветрової, після того як Руні скинув би їх, вони могли стати унікальним трофеєм на міжнародних змаганнях і принести Україні "Гран-Прі".
"Олень – світовий чемпіон, і це – вперше в історії України!.. Але всього цього вже не буде... Пострілом в шию Руні був убитий. Заради наживи, заради грошей. Олень світового рівня був убитий браконьєром, деградантом, який вбив не просто рідкісну тварину – носія неповторної генетики, а вбив перемогу українського оленярства!" – заявила Вєтрова.
Вона закликала правоохоронців знайти винного, а парламент – посилити відповідальність за браконьєрство в Україні.
У свою чергу господар оленячої ферми "На рогах" Сергій Боярчуков заявив, що оленя вбили на замовлення.
Боярчуков також розповів, що за останні три сезони спарювання з восьми прожитих Руні років підтверджено 24 нащадки оленя.
"Сподіваюся, нам вдалося зберегти генетику цього унікального велетня. Її ми не втратили. Однак, що ми втратили, – це час і віру", – написав він.
Поліція поки не коментувала інцидент.
Новини про тварин в Україні
Главред писав, що раніше в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику з настанням холодів відбувається цікаве природне явище. Його головні зірки – веретенниці, плазуни, яких часто називають безногими ящірками. Восени вони починають збиратися у великі групи, щоб знайти безпечне місце для зимівлі.
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили стадо унікальних здичавілих корів.
У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували нічну прогулянку коней Пржевальського - єдиного виду диких коней, що зберігся в природі.
Національний реєстр рекордів України
Національний реєстр рекордів України - це головна організація в країні, яка займається реєстрацією та сертифікацією видатних досягнень.
Реєстр фіксує рекорди в найрізноманітніших категоріях: від спорту і технологій до масових заходів і природних аномалій.
Реєстр зазначив, що 2025 рік став рекордним за кількістю поданих заявок за весь час повномасштабної війни.
