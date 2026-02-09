Рус
"Заради наживи, заради грошей": під Києвом вбито оленя з найбільшими в Україні рогами

Віталій Кірсанов
9 лютого 2026, 16:42оновлено 9 лютого, 17:41
Руні був офіційно визнаний оленем з найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою CIC.
У Київській області вбито оленя на прізвисько Руні, роги якого були офіційно визнані найбільшими в Україні. Про це 9 лютого у Facebook написала керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

За її словами, олень жив в еко-парку "На рогах".

Руні мав престижний міжнародний титул "Золоті роги". Він офіційно визнаний оленем з найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою CIC. Довжина його лівого рогу – 84 см, правого – 87 см. Кількість відростків – 22 (лівий ріг) і 24 (правий).

На думку Ветрової, після того як Руні скинув би їх, вони могли стати унікальним трофеєм на міжнародних змаганнях і принести Україні "Гран-Прі".

"Олень – світовий чемпіон, і це – вперше в історії України!.. Але всього цього вже не буде... Пострілом в шию Руні був убитий. Заради наживи, заради грошей. Олень світового рівня був убитий браконьєром, деградантом, який вбив не просто рідкісну тварину – носія неповторної генетики, а вбив перемогу українського оленярства!" – заявила Вєтрова.

Вона закликала правоохоронців знайти винного, а парламент – посилити відповідальність за браконьєрство в Україні.

У свою чергу господар оленячої ферми "На рогах" Сергій Боярчуков заявив, що оленя вбили на замовлення.

Боярчуков також розповів, що за останні три сезони спарювання з восьми прожитих Руні років підтверджено 24 нащадки оленя.

"Сподіваюся, нам вдалося зберегти генетику цього унікального велетня. Її ми не втратили. Однак, що ми втратили, – це час і віру", – написав він.

Поліція поки не коментувала інцидент.

Національний реєстр рекордів України

Національний реєстр рекордів України - це головна організація в країні, яка займається реєстрацією та сертифікацією видатних досягнень.

Реєстр фіксує рекорди в найрізноманітніших категоріях: від спорту і технологій до масових заходів і природних аномалій.

Реєстр зазначив, що 2025 рік став рекордним за кількістю поданих заявок за весь час повномасштабної війни.

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

