"Заради наживи, заради грошей": під Києвом вбито оленя з найбільшими в Україні рогами

Руні був офіційно визнаний оленем з найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою CIC.

Олень Руні мав престижний міжнародний титул "Золоті роги" / колаж: Главред, фото: facebook.com/vetrova.lana, facebook.com/boyarchukov

Олень Руні мав престижний міжнародний титул "Золоті роги"

Правоохоронців закликали знайти винного

У Київській області вбито оленя на прізвисько Руні, роги якого були офіційно визнані найбільшими в Україні. Про це 9 лютого у Facebook написала керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

За її словами, олень жив в еко-парку "На рогах".

Руні мав престижний міжнародний титул "Золоті роги". Він офіційно визнаний оленем з найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою CIC. Довжина його лівого рогу – 84 см, правого – 87 см. Кількість відростків – 22 (лівий ріг) і 24 (правий).

На думку Ветрової, після того як Руні скинув би їх, вони могли стати унікальним трофеєм на міжнародних змаганнях і принести Україні "Гран-Прі".

"Олень – світовий чемпіон, і це – вперше в історії України!.. Але всього цього вже не буде... Пострілом в шию Руні був убитий. Заради наживи, заради грошей. Олень світового рівня був убитий браконьєром, деградантом, який вбив не просто рідкісну тварину – носія неповторної генетики, а вбив перемогу українського оленярства!" – заявила Вєтрова.

Вона закликала правоохоронців знайти винного, а парламент – посилити відповідальність за браконьєрство в Україні.

У свою чергу господар оленячої ферми "На рогах" Сергій Боярчуков заявив, що оленя вбили на замовлення.

Боярчуков також розповів, що за останні три сезони спарювання з восьми прожитих Руні років підтверджено 24 нащадки оленя.

"Сподіваюся, нам вдалося зберегти генетику цього унікального велетня. Її ми не втратили. Однак, що ми втратили, – це час і віру", – написав він.

Поліція поки не коментувала інцидент.

