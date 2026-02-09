'Дух Анкориджа': у Кремлі заговорили про умови 'прориву' у мирних переговорах

Дмитро Пєсков не став деталізувати, що саме має на увазі під "духом Анкориджа".

У Кремлі переконані, що всі переговори потрібно вести в закритому режимі

Лавров сказав, що США не готові йти на нібито зроблені ними в Анкориджі пропозиції щодо України

Досягти прориву в мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни можна тільки при дотриманні позицій, узгоджених на зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

"Очевидно, що ці домовленості, досягнуті в Анкориджі, є наріжними, і саме ці домовленості здатні зрушити процес врегулювання, дозволити вийти на прорив", – заявив він. відео дня

Відповідаючи на питання, в якому стані зараз ці домовленості, Пєсков підкреслив, що "робота триває".

Водночас він не став деталізувати, що саме має на увазі "дух Анкориджа", і підкреслив, що в Кремлі, як і раніше, переконані, що в інтересах врегулювання необхідно вести всі розмови в закритому режимі. При цьому він нагадав, що ці "розуміння" були озвучені і напередодні зустрічі на вищому рівні в Анкориджі.

Так Пєсков відповів на питання, чи означають заяви глави МЗС Сергія Лаврова про небажання США приймати їхні пропозиції щодо України, що "дух Анкориджа" вже мертвий.

Нещодавно Лавров сказав, що тепер США не готові йти на нібито зроблені ними в Анкориджі пропозиції щодо України.

"В Анкориджі ми прийняли пропозицію Сполучених Штатів. Якщо підходити "по-чоловічому", то вони запропонували – ми погодилися, отже, проблема повинна бути вирішена... Нам була важлива позиція США. Прийнявши їхню пропозицію, ми начебто виконали завдання вирішити українське питання і перейти до повномасштабного, широкого, взаємовигідного співробітництва", – заявив він.

Водночас на практиці, на думку Кремля, ситуація розвивається протилежно. Лавров заявив про введення нових санкцій і дії проти російських танкерів у відкритому морі, які, за його словами, порушують Конвенцію ООН з морського права.

Також він висловив невдоволення діями Білого дому. Лавров заявив, що Вашингтон не дотримується власної позиції, продемонстрованої під час переговорів президента Трампа з Путіним.

Чи варто Україні підписувати мирну угоду з РФ

Главред писав, що, за словами командира Грузинського національного легіону, який з перших днів бойових дій на Донбасі протистоїть російській агресії і захищає Україну, Мамука Мамулашвілі, спроби схилити Україну до підписання угод на умовах Росії є абсолютно неправильними.

Україна не повинна погоджуватися ні на що, крім своїх власних умов. В Україну вторглися і частину її територій окупували, тому жодна країна не має права диктувати Україні умови і схиляти її до капітуляції.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 4-5 лютого делегації США, України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Обговорення були конструктивними і зосередженими на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру.

Раніше повідомлялося, що під час тристоронніх переговорів, що проходили між Україною, Росією і США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси.

Напередодні ЗМІ писали, що незважаючи на дипломатичні зусилля адміністрації президента Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами .

