Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Біатлон на Олімпіаді-2026: хто з українців вийде на індивідуальну гонку та коли

Руслан Іваненко
10 лютого 2026, 00:31
56
Українські спортсмени прагнуть покращити свої результати після змішаної естафети на Олімпійських Іграх.
Зимние Олимпийские игры, Биатлон
Українські біатлоністи виходять на старт індивідуальної гонки Олімпіади-2026 / Колаж: Главред, фото: instagram.com/olympic_team_ukraine, скріншот

Коротко:

  • Україна оголосила склад на індивідуальну гонку ОІ-2026
  • Стартують Підручний, Мандзин, Лесюк і Дудченко
  • Перші особисті змагання — 10 лютого, 14:30 за київським часом

Збірна України визначилася з четвіркою спортсменів на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади-2026 в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, у команді стартуватимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.

Досвідчені та дебютант

Для Підручного та Мандзина це буде другий старт на олімпійських трасах, після того як вони допомогли команді посісти восьме місце в змішаній естафеті. Лесюк уперше в кар’єрі вийде на олімпійську дистанцію, а Дудченко вже має досвід: у Пекіні-2022 він фінішував 50-м, а Підручний — 18-м.

відео дня

Старт гонки

Перші особисті змагання в біатлоні на ОІ-2026 відбудуться у вівторок, 10 лютого, о 14:30 за київським часом.

Богдан Борковський поки залишився поза стартовим складом. Тренерка збірної Надія Білова розповіла:

"На дебютний олімпійський старт 21-річного біатлоніста планують виставити у чоловічому спринті п’ятниці, 13 лютого".

Біатлон на Олімпіаді-2026: хто з українців вийде на індивідуальну гонку та коли
Зимові Олімпійські ігри – 2026 / Інфографіка: Главред

Сезонна форма українців

У нинішньому олімпійському сезоні найкращим у заліку індивідуальних гонок серед українців є Віталій Мандзин, який на останньому передолімпійському етапі в Новому Месті посів 15-ту позицію.

Підручний у сезоні поки не брав участі в "індивідуалках", Лесюк фінішував 36-м, а Дудченко двічі залишився поза топ-50.

Зимові Олімпійські ігри 2026 - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, головною локацією для біатлонних баталій стане легендарна траса в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, змагання триватимуть майже протягом усього періоду Ігор — з 8 по 21 лютого.

Крім того, у суботу вранці в Італії було пошкоджено залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья, що призвело до затримок поїздів у перший змагальний день Зимових Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Италия новини спорту Зимові Олімпійські ігри - 2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Додаткові мегавати знайдені: в уряді розповіли, коли графіки стануть м’якшими

Додаткові мегавати знайдені: в уряді розповіли, коли графіки стануть м’якшими

23:30Енергетика
Для України готують унікальний формат вступу до ЄС - що передбачається

Для України готують унікальний формат вступу до ЄС - що передбачається

21:28Світ
Зеленський схвалив нові програми підтримки: яку допомогу отримають українці

Зеленський схвалив нові програми підтримки: яку допомогу отримають українці

21:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

РФ влупила ракетами по Київщині: куди цілився ворог

РФ влупила ракетами по Київщині: куди цілився ворог

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Останні новини

01:11

Ефект "реанімації" за копійки: експерт розповів, як врятувати сад після морозів

00:31

Біатлон на Олімпіаді-2026: хто з українців вийде на індивідуальну гонку та коли

09 лютого, понеділок
23:30

Додаткові мегавати знайдені: в уряді розповіли, коли графіки стануть м’якшими

23:29

РФ може атакувати з нового напрямку: полковник ЗСУ назвав небезпечну ділянку

22:37

Відключення електроенергії 10 лютого в Києві та області: опубліковано графіки

Ракетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – КоваленкоРакетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – Коваленко
22:26

Світло стає дефіцитом: нові графіки відключень для Дніпра та області на 10 лютогоФото

22:24

Оновили графіки відключень для Запорізької області - коли не буде світла 10 лютого

21:59

РФ скоротить кількість ударів і обере нові цілі для масованих атак – прогноз

21:53

Переможниця Нацвідбору зробила заяву про передачу кубка іншому учаснику

Реклама
21:49

Світла для Черкас і області стане більше - графіки відключень на 10 лютого

21:28

Для України готують унікальний формат вступу до ЄС - що передбачається

21:26

Зеленський схвалив нові програми підтримки: яку допомогу отримають українці

20:43

Ймовірний політичний проєкт Буданова суттєво додав у рейтингах, - соціологія

20:35

Сантехнік видав професійний секрет: засмічення зникає легко і за лічені хвилиниВідео

20:26

"Не повернулись найкращі": в бою загинув екіпаж гелікоптера Мі-24

19:43

Мороз, сніг та штормовий вітер: Україну накриває хвиля похолодання

19:35

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

19:22

3 заборони, які не можна порушувати у свято 10 лютого - прикмети

19:21

Штурмовики ЗСУ знищили ДРГ і зачистили населений пункт на Запоріжжі

19:20

"Будемо звільняти Україну": військовий оцінив заяву Сирського про контрнаступВідео

Реклама
19:10

Чому РФ зробила тактику на балістику для атак на УкраїнуПогляд

18:42

"Шахеди" щогодини: експерт розкрив "стелю" можливостей РФ та її головну ціль

18:33

Знищено десятки тисяч росіян: Сирський про деталі рекордних ударів по ворогу

18:22

Росіяни панікують через масштабний "контрнаступ" ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

17:51

Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

17:41

"Тиха Нава": 14 лютого в Lavina Mall відбудеться ексклюзивна фан-зустріч з акторами серіалу

17:34

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

17:32

США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II - деталі ефектної операціїФото

17:30

Завершення війни: у США відповіли Зеленському та оцінили ймовірні терміни

17:12

Картопля вийде надзвичайно смачною: який інгредієнт слід додати під час варіння

16:42

"Заради наживи, заради грошей": під Києвом вбито оленя з найбільшими в Україні рогами

16:38

Українські "Фламінго" вдарили по Росії, є влучання: розкрито нові наслідки атакиВідео

16:36

Є "прильоти" і руйнування: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

16:30

Житомирщину прогріє до +4: синоптики розповіли, коли погода кардинально зміниться

16:14

Нардепа Гунька засудили до 4 років в'язниці з конфіскацією всього майна

16:12

Леся Нікітюк розкрила деталі весілля з військовим: "Бачила весільні сукні"

16:06

Уляна Шуба представила оновлений саундтрек "Закохані в життя" для телеканалу ТЕТ новини компанії

16:00

Нові удари СБУ по місцям виготовлення ракет дають козирі у переговорах - експерт

15:41

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

14:52

Найвища вершина Польщі: де знаходиться та чи перевершує вона Говерлу

Реклама
14:49

"Дух Анкориджа": у Кремлі заговорили про умови "прориву" у мирних переговорах

14:45

"Це мій гріх": Іво Бобул змусив колишню дружину позбутися дитини

14:21

"У мене є людина": Боржемська розсекретила свої стосунки

14:14

Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

14:09

"Вже пережито": Олена Мозгова зробила гучну заяву про особисте

14:07

Удвічі дешевше та смачніше за магазинні: як зробити джерки вдома без сушарки

13:45

Масляна 2026: рецепт шикарних млинців, від яких всі ахнутьВідео

13:45

10 лютого не можна влаштовувати гучні застілля: яке церковне свято

13:27

"Через біль": Jerry Heil заявила про зраду на тлі скандалів Нацвідбору

13:26

Таро-прогноз на затемнення 17 лютого: у кого почнеться світла смуга, а на кого чекають великі грошіВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти