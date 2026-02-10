Біатлон на Олімпіаді-2026: хто з українців вийде на індивідуальну гонку та коли

Коротко:
- Україна оголосила склад на індивідуальну гонку ОІ-2026
- Стартують Підручний, Мандзин, Лесюк і Дудченко
- Перші особисті змагання — 10 лютого, 14:30 за київським часом
Збірна України визначилася з четвіркою спортсменів на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади-2026 в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, у команді стартуватимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.
Досвідчені та дебютант
Для Підручного та Мандзина це буде другий старт на олімпійських трасах, після того як вони допомогли команді посісти восьме місце в змішаній естафеті. Лесюк уперше в кар’єрі вийде на олімпійську дистанцію, а Дудченко вже має досвід: у Пекіні-2022 він фінішував 50-м, а Підручний — 18-м.
Старт гонки
Перші особисті змагання в біатлоні на ОІ-2026 відбудуться у вівторок, 10 лютого, о 14:30 за київським часом.
Богдан Борковський поки залишився поза стартовим складом. Тренерка збірної Надія Білова розповіла:
"На дебютний олімпійський старт 21-річного біатлоніста планують виставити у чоловічому спринті п’ятниці, 13 лютого".
Сезонна форма українців
У нинішньому олімпійському сезоні найкращим у заліку індивідуальних гонок серед українців є Віталій Мандзин, який на останньому передолімпійському етапі в Новому Месті посів 15-ту позицію.
Підручний у сезоні поки не брав участі в "індивідуалках", Лесюк фінішував 36-м, а Дудченко двічі залишився поза топ-50.
Зимові Олімпійські ігри 2026 - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, головною локацією для біатлонних баталій стане легендарна траса в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, змагання триватимуть майже протягом усього періоду Ігор — з 8 по 21 лютого.
Крім того, у суботу вранці в Італії було пошкоджено залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья, що призвело до затримок поїздів у перший змагальний день Зимових Олімпійських ігор.
Нагадаємо, що з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.
