10 лютого не можна влаштовувати гучні застілля: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
9 лютого 2026, 13:45
40
10 лютого не прийнято влаштовувати пишні та гучні застілля.
Яке 10 лютого свято
Яке 10 лютого свято / колаж: Главред, фото: pomisna.info, goodfon.ru

У вівторок, 10 лютого, в православному календарі відзначається день пам'ятісвятого мученика Харлампія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 10 лютого

Про народження святого Харлампія відомо небагато. Він жив у місті Магнезія (сучасна Туреччина) у II столітті. За переказами, він уже в похилому віці присвятив себе служінню Христу. Харлампій відрізнявся мудрістю і милосердям, особливо щодо бідних і хворих. Його знали як цілителя, який допомагав людям не тільки духовно, але і фізично.

відео дня

Святий Харлампій активно проповідував християнську віру в Магнезії, закликаючи людей до віри в Христа і морального життя. Він не приховував своєї віри, за що потрапив у поле зору язичницької влади, яка переслідувала християн.

Харлампій прославився як проповідник правди, здатний за допомогою слова приводити до віри навіть тих, хто спочатку був вороже налаштований. За наказом імператора Септимія Севера Харлампія заарештували. Його піддали численним тортурам, намагаючись змусити зректися віри. За переказами, його били, кидали в темниці і катували, але він залишався непохитним у своїй вірі. Згідно з життєписами, його мужність і терпіння під час страждань надихнули багатьох свідків прийняти християнство.

Незважаючи на похилий вік, Харлампій прийняв мученицьку смерть, показуючи приклад безстрашної відданості Богу. Його смерть сталася близько 203 року, а тіло було поховане поблизу міста, де він проповідував.

Прикмети 10 лютого

  • Ясне небо і мороз - до теплої і ранньої весни.
  • Туман вранці буде багатий урожай на хліб.
  • Сильний вітер - весняні місяці будуть вітряними і мінливими.

Що не можна робити 10 лютого

Народні прикмети радять в цей день бути особливо чесними - будь-яка неправда або обман можуть обернутися серйозними неприємностями. Також 10 лютого не прийнято влаштовувати пишні і гучні застілля. Весілля вважається ризикованим - шлюб може виявитися нещасливим.

Що можна робити 10 лютого

У народних віруваннях 10 лютого вважають сприятливим днем для зцілення тіла і душі, а також відновлення миру і гармонії у відносинах.

Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни і після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щорічно з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти і церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває в сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
