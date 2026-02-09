10 лютого не можна влаштовувати гучні застілля: яке церковне свято

10 лютого не прийнято влаштовувати пишні та гучні застілля.

Яке церковне свято 10 лютого

Що можна і не можна робити 10 лютого

Прикмети 10 лютого

У вівторок, 10 лютого, в православному календарі відзначається день пам'ятісвятого мученика Харлампія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 10 лютого

Про народження святого Харлампія відомо небагато. Він жив у місті Магнезія (сучасна Туреччина) у II столітті. За переказами, він уже в похилому віці присвятив себе служінню Христу. Харлампій відрізнявся мудрістю і милосердям, особливо щодо бідних і хворих. Його знали як цілителя, який допомагав людям не тільки духовно, але і фізично.

Святий Харлампій активно проповідував християнську віру в Магнезії, закликаючи людей до віри в Христа і морального життя. Він не приховував своєї віри, за що потрапив у поле зору язичницької влади, яка переслідувала християн.

Харлампій прославився як проповідник правди, здатний за допомогою слова приводити до віри навіть тих, хто спочатку був вороже налаштований. За наказом імператора Септимія Севера Харлампія заарештували. Його піддали численним тортурам, намагаючись змусити зректися віри. За переказами, його били, кидали в темниці і катували, але він залишався непохитним у своїй вірі. Згідно з життєписами, його мужність і терпіння під час страждань надихнули багатьох свідків прийняти християнство.

Незважаючи на похилий вік, Харлампій прийняв мученицьку смерть, показуючи приклад безстрашної відданості Богу. Його смерть сталася близько 203 року, а тіло було поховане поблизу міста, де він проповідував.

Прикмети 10 лютого

Ясне небо і мороз - до теплої і ранньої весни.

Туман вранці буде багатий урожай на хліб.

Сильний вітер - весняні місяці будуть вітряними і мінливими.

Що не можна робити 10 лютого

Народні прикмети радять в цей день бути особливо чесними - будь-яка неправда або обман можуть обернутися серйозними неприємностями. Також 10 лютого не прийнято влаштовувати пишні і гучні застілля. Весілля вважається ризикованим - шлюб може виявитися нещасливим.

Що можна робити 10 лютого

У народних віруваннях 10 лютого вважають сприятливим днем для зцілення тіла і душі, а також відновлення миру і гармонії у відносинах.

