У Зеленського зробили заяву щодо 'звернення' Придністров'я до Росії

Війська агресорки Росії не зможуть дістатися до невизнаного анклаву Придністров'я, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Звернення" Придністров'я до Росії навряд чи призведе до наслідків - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Ескалації ситуації в Придністров'ї не буде. Так зване звернення з анклаву до Росії позбавлене сенсу, оскільки війська країни-окупанта не зможуть туди дістатися. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі асеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що розгойдування в Придністров'ї – пропагандистська програма, яка сьогодні не впливає на розвиток подій.

"Немає жодної ескалації і не буде на цьому напрямку. Ці звернення абсолютно не мають сенсу. Пропагандистськи вони зробили заяву, але логістично Росія туди не має жодного шансу дістатися", - зазначив Подоляк. відео дня

Також він уточнив, що жодних наслідків не слід чекати.

"Чи буде це мати якісь інформаційні наслідки? Так, Росія буде це використовувати декілька днів. Це стандартні інформаційні програми. Вони ні на кого сьогодні не впливають", - підкреслив Михайло Подоляк.

Довідка

Конфлікт у Придністров'ї

Придністров'я - регіон Молдови, який контролюють сепаратисти так званої Придністровської молдавської республіки і російські війська. Конфлікт триває з 1992 року. Росія втрутилася і скористалася ситуацією.

Конфлікт знаходиться в замороженому стані.

Коротко про Придністров'я / Інфографіка: Главред

"Звернення" Придністров'я до Росії

28 лютого на з'їзді "депутатів" у Придністров'ї звернулися до Росії з "проханням захистити" анклав від Молдови. Мовляв, Кишинів оголосив Тирасполю економічну блокаду. Придністров'я "попросило" Москву "вжити заходів", оскільки на території анклаву проживає 200 тисяч осіб з російськими паспортами.

У МЗС Росії заявили, що Москва розгляне "звернення" Придністров'я. У Лаврова в стилі кремлівської пропаганди сказали, що "захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників, один з пріоритетів".

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає, що Придністров'я не виправдало очікувань Кремля. Він зазначив, що придністровські представники "звернулися" не лише до Росії, але і до Європи.

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