Є "прильоти" і руйнування: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

Олексій Тесля
9 лютого 2026, 16:36
Після стабілізації ситуації безпеки фахівці почнуть ліквідацію наслідків атаки РФ.
РФ завдає ударів по об'єктах енергетики / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ завдає ударів по нафтогазових об'єктах групи Нафтогаз
  • В результаті є пошкодження та руйнування обладнання

Російські агресори другу добу поспіль б'ють по нафтогазових об'єктах групи національної акціонерної компанії Нафтогаз.

Ворог знову атакував потужності в Полтавській області після вчорашнього обстрілу і здійснив масовані атаки в Сумській області, йдеться в повідомленні Нафтогазу.

"Протягом доби ворог знову обстріляв виробничі активи компанії в Полтавській області, а також здійснив нові масовані атаки на підприємства в Сумській області, які тривають і зараз", - йдеться в повідомленні.

За словами голови правління НАК Нафтогаз України Сергія Корецького, є пошкодження і руйнування обладнання.

"На щастя, постраждалих немає. Після стабілізації ситуації безпеки наші фахівці почнуть ліквідацію наслідків атаки", - зазначив він.

Згідно з повідомленням, на місці працюють підрозділи ДСНС і всі відповідні служби.

У компанії наголосили, що з початку року це вже двадцята атака на об'єкти групи Нафтогаз.

Що передувало

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 8 лютого здійснили чергову масовану атаку дронами на об'єкти групи Нафтогаз у Полтавській області, зафіксовано руйнування обладнання, але люди не постраждали.

Навіщо РФ б'є по енергосистемі: пояснення фахівця

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, що удари по ключових елементах енергомережі — підстанціях і магістральних лініях електропередачі — спрямовані на підрив стабільності всієї системи. Такі пошкодження ускладнюють передачу електроенергії між регіонами і роблять мережу вразливою. У цих умовах, зазначив він, тимчасові відключення світла стають вимушеним заходом, що дозволяє уникнути набагато серйозніших і масштабніших збоїв.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ по Рівненській області пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Одесу "шахедами". Російські дрони атакували Одеську область, викликавши пожежі і руйнування комунікацій.

Як повідомлялося, РФ обстріляла ракетами Київську область. Російські окупанти атакували Васильків балістичними ракетами.

Про джерело: Нафтогаз України

Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія.

До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

