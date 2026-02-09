Для України готують унікальний формат вступу до ЄС - що передбачається

Європейський Союз розглядає кілька сценаріїв прискореної інтеграції України, вказує Bloomberg.

Європейський Союз розробляє кілька варіантів включення членства України до майбутньої мирної угоди. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновників, обізнаних з цим питанням.

Серед опцій – надання Києву попереднього захисту, що супроводжує вступ до ЄС, а також миттєвий доступ до певних прав членства, зазначили джерела на умовах анонімності.

Крім того, ЄС планує надати Україні чіткий план дій із конкретними кроками для просування офіційної процедури вступу.

"Інші варіанти, що розглядаються, передбачають продовження існуючого шляху доступу або введення перехідного періоду і поступового членства в процесі", - пояснили вони.

Представник Європейської комісії підтвердив, що питання майбутнього членства Києва в ЄС обговорюється в контексті мирної угоди.

Також ЄС активно розвиває тісні зв’язки з країнами-кандидатами перед їхнім вступом. Для України такі можливості вже реалізуються через Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Як писав Главред, віцепрем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка повідомив, що орієнтовною датою вступу України до Європейського Союзу визначено 2030 рік.

За його словами, Україна разом із європейськими партнерами працює відповідно до стандартного графіка, який передбачає завершення переговорного процесу до кінця 2027 року, після чого має розпочатися процедура підписання та ратифікації договору про вступ.

"Це означає, що у 2028 році ми будемо, окрім виконання умов щодо вступу до ЄС також розглядати міжнародний договір щодо вступу до блоку. Відповідно, далі вже він має ратифікуватися, і за календарем, вступ до ЄС - у 2030 році", - сказав Качка.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу в найближчі роки є нереалістичним. Він наголосив, що можливість приєднання з 1 січня 2027 року не розглядається і є неможливою.

Водночас Європейська комісія опрацьовує двоетапний підхід до розширення ЄС, який може дозволити Україні швидше отримати членство, але передбачатиме певні обмеження на початковому етапі. За інформацією Financial Times, ця ініціатива вже викликає дискусії та спротив серед окремих держав-членів Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, зі свого боку, зазначив, що у майбутньому Україна все ж стане повноправною членкинею Європейського Союзу.

