Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

Руслан Іваненко
9 лютого 2026, 17:51оновлено 9 лютого, 18:31
259
Національний банк зафіксував нові курси валют, які відображають коливання долара, євро та злотого.
Курс валют, Доллар, Евро
Долар трохи падає, євро продовжує дорожчати / Колаж: Главред, фото: pexels.com

Коротко:

  • Долар трохи впав до 43,03 грн за офіційним курсом
  • Євро зріс до 51,12 грн, піднявшись на 36 копійок
  • Злотий піднявся до 12,13 грн, порівняно з днем раніше

Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на вівторок, 10 лютого, повідомляє сайт регулятора.

Долар подешевшав і тепер коштує 43,03 грн за долар, що на 2 копійки менше, ніж напередодні.

відео дня

Євро, навпаки, подорожчав: офіційний курс європейської валюти становить 51,12 грн за євро, що на 36 копійок більше, ніж 9 лютого.

Курс злотого

Польський злотий також трохи зріс у ціні: на 10 лютого він коштує 12,13 грн за злотий, тоді як днем раніше його курс був 12,03 грн.

На міжбанківському ринку станом на 16:00 котирування становили 43,11–43,14 грн за долар та 51,22–51,25 грн за євро.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що може змінити курс валют - думка експерта

Як писав Главред, валютний ринок України поступово стабілізується, однак найближчого тижня на формування курсу іноземних валют значний вплив матиме бюджетний фактор. Таку оцінку дав у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, одним із ключових стабілізаторів залишається зростання валютної пропозиції.

"Аграрний сектор, який традиційно активізується на початку року, вже кілька тижнів підтримує ринок продажем валютного виторгу. Це створює певний запас міцності для гривні, що дозволяє згладжувати ситуативні коливання попиту", – пояснив Лєсовий.

Експерт наголошує, що поточна підтримка від експорту та аграрного сектору допомагає гривні витримувати коливання, проте подальша динаміка курсу залежатиме від фінансових рішень держави та надходжень до бюджету.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас говорив, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Крім того, економіст Олександр Хмелевський говорив, що курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним. Він зауважив, що попит на валюту в Україні в лютому не очікується високим.

Нагадаємо, що президент Асоціації українських банків Андрій Дубас заявляв, що у лютому пара гривня/долар залишатиметься відносно стабільною за умови збереження попиту та активної ролі НБУ. Для гривні/євро ризики вищі.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс долара Національний банк курс євро курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мороз, сніг та штормовий вітер: Україну накриває хвиля похолодання

Мороз, сніг та штормовий вітер: Україну накриває хвиля похолодання

19:43Синоптик
Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

19:35Енергетика
Штурмовики ЗСУ знищили ДРГ і зачистили населений пункт на Запоріжжі

Штурмовики ЗСУ знищили ДРГ і зачистили населений пункт на Запоріжжі

19:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Останні новини

19:43

Мороз, сніг та штормовий вітер: Україну накриває хвиля похолодання

19:35

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

19:22

3 заборони, які не можна порушувати у свято 10 лютого - прикмети

19:21

Штурмовики ЗСУ знищили ДРГ і зачистили населений пункт на Запоріжжі

19:20

"Будемо звільняти Україну": військовий оцінив заяву Сирського про контрнаступВідео

Ракетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – КоваленкоРакетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – Коваленко
19:10

Чому РФ зробила тактику на балістику для атак на УкраїнуПогляд

18:42

"Шахеди" щогодини: експерт розкрив "стелю" можливостей РФ та її головну ціль

18:33

Знищено десятки тисяч росіян: Сирський про деталі рекордних ударів по ворогу

18:22

Росіяни панікують через масштабний "контрнаступ" ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

Реклама
17:51

Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

17:41

"Тиха Нава": 14 лютого в Lavina Mall відбудеться ексклюзивна фан-зустріч з акторами серіалу

17:34

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

17:32

США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II - деталі ефектної операціїФото

17:30

Завершення війни: у США відповіли Зеленському та оцінили ймовірні терміни

17:12

Картопля вийде надзвичайно смачною: який інгредієнт слід додати під час варіння

16:42

"Заради наживи, заради грошей": під Києвом вбито оленя з найбільшими в Україні рогами

16:38

Українські "Фламінго" вдарили по Росії, є влучання: розкрито нові наслідки атакиВідео

16:36

Є "прильоти" і руйнування: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

16:30

Житомирщину прогріє до +4: синоптики розповіли, коли погода кардинально зміниться

16:14

Нардепа Гунька засудили до 4 років в'язниці з конфіскацією всього майна

Реклама
16:12

Леся Нікітюк розкрила деталі весілля з військовим: "Бачила весільні сукні"

16:06

Уляна Шуба представила оновлений саундтрек "Закохані в життя" для телеканалу ТЕТ новини компанії

16:00

Нові удари СБУ по місцям виготовлення ракет дають козирі у переговорах - експерт

15:41

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

14:52

Найвища вершина Польщі: де знаходиться та чи перевершує вона Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": у Кремлі заговорили про умови "прориву" у мирних переговорах

14:45

"Це мій гріх": Іво Бобул змусив колишню дружину позбутися дитини

14:21

"У мене є людина": Боржемська розсекретила свої стосунки

14:14

Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

14:09

"Вже пережито": Олена Мозгова зробила гучну заяву про особисте

14:07

Удвічі дешевше та смачніше за магазинні: як зробити джерки вдома без сушарки

13:45

Масляна 2026: рецепт шикарних млинців, від яких всі ахнутьВідео

13:45

10 лютого не можна влаштовувати гучні застілля: яке церковне свято

13:27

"Через біль": Jerry Heil заявила про зраду на тлі скандалів Нацвідбору

13:26

Таро-прогноз на затемнення 17 лютого: у кого почнеться світла смуга, а на кого чекають великі грошіВідео

13:20

Пригріє до +5 градусів: коли на Рівненщину прийде різке потепління

13:17

"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

12:50

Потап здивував появою з Настею Каменських - де вони знаходяться

12:33

Мобільний оператор підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

12:24

Коли Масляна 2026 в Україні: що можна і не можна їсти цього тижня

Реклама
12:19

Складається лише з двох будинків: у центрі Львова є вулиця з дивовижною історією

12:06

Українську старшу школу перезавантажують: що зміниться для дітей

12:03

Ірина Білик публічно висловила скаргу — прем'єр-міністр відповіла особисто

11:57

Що робити з розбитими горщиками: сім геніальних ідей для садуВідео

11:43

Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапорВідео

11:23

Китайський гороскоп на завтра 10 лютого: Кроликам - приниження, Півням - неприємності

11:22

РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

10:50

У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

10:48

В Україні завершується період лютих морозів: синоптикиня втішила "теплим" прогнозом

10:46

"Засуджую": Кондратюк різко висловився про скандал Руслани на Нацвідборі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти