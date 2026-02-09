Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

Національний банк зафіксував нові курси валют, які відображають коливання долара, євро та злотого.

Долар трохи падає, євро продовжує дорожчати / Колаж: Главред, фото: pexels.com

Долар трохи впав до 43,03 грн за офіційним курсом

Євро зріс до 51,12 грн, піднявшись на 36 копійок

Злотий піднявся до 12,13 грн, порівняно з днем раніше

Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на вівторок, 10 лютого, повідомляє сайт регулятора.

Долар подешевшав і тепер коштує 43,03 грн за долар, що на 2 копійки менше, ніж напередодні.

Євро, навпаки, подорожчав: офіційний курс європейської валюти становить 51,12 грн за євро, що на 36 копійок більше, ніж 9 лютого.

Курс злотого

Польський злотий також трохи зріс у ціні: на 10 лютого він коштує 12,13 грн за злотий, тоді як днем раніше його курс був 12,03 грн.

На міжбанківському ринку станом на 16:00 котирування становили 43,11–43,14 грн за долар та 51,22–51,25 грн за євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що може змінити курс валют - думка експерта

Як писав Главред, валютний ринок України поступово стабілізується, однак найближчого тижня на формування курсу іноземних валют значний вплив матиме бюджетний фактор. Таку оцінку дав у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, одним із ключових стабілізаторів залишається зростання валютної пропозиції.

"Аграрний сектор, який традиційно активізується на початку року, вже кілька тижнів підтримує ринок продажем валютного виторгу. Це створює певний запас міцності для гривні, що дозволяє згладжувати ситуативні коливання попиту", – пояснив Лєсовий.

Експерт наголошує, що поточна підтримка від експорту та аграрного сектору допомагає гривні витримувати коливання, проте подальша динаміка курсу залежатиме від фінансових рішень держави та надходжень до бюджету.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас говорив, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Крім того, економіст Олександр Хмелевський говорив, що курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним. Він зауважив, що попит на валюту в Україні в лютому не очікується високим.

Нагадаємо, що президент Асоціації українських банків Андрій Дубас заявляв, що у лютому пара гривня/долар залишатиметься відносно стабільною за умови збереження попиту та активної ролі НБУ. Для гривні/євро ризики вищі.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

