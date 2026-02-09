Рус
Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

Руслан Іваненко
9 лютого 2026, 19:35оновлено 9 лютого, 21:02
Перевіряйте оновлення від обленерго, щоб знати точний час відключень у своєму регіоні.
Як населення, так і промислові споживачі зіткнуться з відповідними обмеженнями електропостачання

Коротко:

  • В Україні 10 лютого діятимуть погодинні відключення електроенергії
  • Графіки також передбачають обмеження потужності для промисловості
  • Причина — наслідки ракетно-дронових атак на енергосистему

Завтра, 10 лютого, в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в "Укренерго".

Причиною запровадження заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти країни, які суттєво ускладнили роботу енергосистеми.

У відомстві попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися впродовж доби, тому точний час та обсяг відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Енергетики рекомендують економно використовувати електроенергію, коли вона є доступною за графіком, щоб забезпечити стабільну роботу життєво важливих об’єктів та промислових підприємств.

В "Укренерго" нагадали, що дотримання графіків і ощадливе споживання електроенергії допомагає мінімізувати ризики аварій та перебоїв у енергопостачанні.

Яка ситуація в енергосистемі – думка експерта

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, українська енергосистема наразі поступово виходить із складного енергетичного періоду. Водночас експерт зауважує, що це покращення носить тимчасовий характер.

Попереду країну очікує ремонтна кампанія на атомних електростанціях та літній сезонний пік споживання, що знову може створити серйозне навантаження на енергосистему.

"Очікую, що період липня–серпня буде доволі складним, і можливі суттєві обмеження у споживанні", — підкреслив Харченко.

Як раніше писав Главред, Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла. Про це в неділю вранці, 8 лютого, повідомили в ДТЕК.

Крім того, сотні тисяч українців опинилися перед новим випробуванням - екстремальні морози накрили країну саме тоді, коли російські удари знову паралізують енергетичну систему. За даними CNN, багато мешканців змушені проводити дні майже без світла та тепла.

Нагадаємо, що раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією не слід, натомість варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Коли Масляна 2026 в Україні: що можна і не можна їсти цього тижня

12:19

Складається лише з двох будинків: у центрі Львова є вулиця з дивовижною історією

12:06

Українську старшу школу перезавантажують: що зміниться для дітей

