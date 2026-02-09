Рус
Світла для Черкас і області стане більше - графіки відключень на 10 лютого

Юрій Берендій
9 лютого 2026, 21:49оновлено 9 лютого, 22:41
У Черкаській області протягом усієї доби діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для бізнесу.
Про що йдеться у матеріалі:

  • Годин із світлом в Черкаській області 10 лютого стане більше
  • Обленерго опублікувало графіки відключень світла

Графіки відключення світла для Черкаської області будуть діяти протягом всієї доби 10 лютого. Обмеження застосовуються за командою НЕК "Укренерго". Про те, коли не буде світла в Черкасах і області 10 лютого повідомило "Черкасиобленерго".

Причиною запровадження обмежень стали постійні обстріли з боку ворога та наслідки попередніх масштабних ракетно-дронових атак на Черкащину.

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 01:00 – 05:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 02:30 – 07:00, 08:30 – 12:30, 14:30 – 19:00, 20:30 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 00:00 – 01:30, 03:30 – 08:00, 09:30 – 13:30, 15:30 – 20:00, 21:30 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:30, 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 21:00, 22:30 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 00:00 – 01:00, 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:30, 21:00 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 02:00 – 06:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:30, 20:00 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:30, 23:00 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 01:30 – 06:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:30

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 00:30 – 04:30, 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:30

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00, 23:30 – 00:00

Крім того, згідно з вказівкою НЕК "Укренерго", для підприємств і бізнесу Черкаської області протягом усього дня 10 лютого застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 лютого в усіх областях України запроваджуються погодинні відключення електроенергії для населення, а також обмеження споживання потужності для промисловості. Про це повідомили в Укренерго.

На тлі нової хвилі російських ударів по енергетичній інфраструктурі країна зіткнулася з черговим складним періодом, оскільки сильні морози посилили навантаження на енергосистему. За інформацією CNN, сотні тисяч українців змушені проводити значну частину часу без стабільного електропостачання та опалення.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи масовані атаки РФ, зазначив, що з підвищенням температури повітря інтенсивність таких ударів може зменшитися.

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

