Світла для Черкас і області стане більше - графіки відключень на 10 лютого

У Черкаській області протягом усієї доби діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для бізнесу.

Графіки відключень на 10 лютого - коли не буде світла в Черкаській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Годин із світлом в Черкаській області 10 лютого стане більше

Обленерго опублікувало графіки відключень світла

Графіки відключення світла для Черкаської області будуть діяти протягом всієї доби 10 лютого. Обмеження застосовуються за командою НЕК "Укренерго". Про те, коли не буде світла в Черкасах і області 10 лютого повідомило "Черкасиобленерго".

Причиною запровадження обмежень стали постійні обстріли з боку ворога та наслідки попередніх масштабних ракетно-дронових атак на Черкащину.

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 01:00 – 05:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 02:30 – 07:00, 08:30 – 12:30, 14:30 – 19:00, 20:30 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 00:00 – 01:30, 03:30 – 08:00, 09:30 – 13:30, 15:30 – 20:00, 21:30 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:30, 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 21:00, 22:30 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 00:00 – 01:00, 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:30, 21:00 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 02:00 – 06:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:30, 20:00 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:30, 23:00 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 01:30 – 06:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:30

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 00:30 – 04:30, 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:30

Відключення світла 10 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00, 23:30 – 00:00

Крім того, згідно з вказівкою НЕК "Укренерго", для підприємств і бізнесу Черкаської області протягом усього дня 10 лютого застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 лютого в усіх областях України запроваджуються погодинні відключення електроенергії для населення, а також обмеження споживання потужності для промисловості. Про це повідомили в Укренерго.

На тлі нової хвилі російських ударів по енергетичній інфраструктурі країна зіткнулася з черговим складним періодом, оскільки сильні морози посилили навантаження на енергосистему. За інформацією CNN, сотні тисяч українців змушені проводити значну частину часу без стабільного електропостачання та опалення.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи масовані атаки РФ, зазначив, що з підвищенням температури повітря інтенсивність таких ударів може зменшитися.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

