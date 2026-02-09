Рус
Світло стає дефіцитом: нові графіки відключень для Дніпра та області на 10 лютого

Руслан Іваненко
9 лютого 2026, 22:26
ДТЕК і ЦЕК представили добові графіки відключень електроенергії по чергах.
Свет, отключение
Час і обсяги обмежень можуть змінюватися / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • 10 лютого у Дніпропетровській області обмежують електроенергію
  • ДТЕК радить стежити за оновленнями та планувати справи
  • Павлоград має окремий графік для мешканців ЦЕК

У вівторок, 10 лютого, у Дніпропетровській області, як і по всій території України, запровадять обмеження споживання електроенергії. Графіки відключень діятимуть протягом усієї доби, водночас час і обсяги обмежень можуть коригуватися.

Як повідомили в ДТЕК, постачання електроенергії обмежуватимуть тричі на добу відповідно до черг, визначених графіками. Енергетики радять мешканцям стежити за оновленнями та заздалегідь планувати свої справи з урахуванням можливих відключень.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2

  • 00:00 – 02:30
  • 06:00 – 13:00
  • 16:30 – 23:30

Черги 3.1, 3.2, 4.1, 4.2

  • 00:00 – 06:00
  • 09:30 – 16:30
  • 20:00 – 24:00

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

  • 02:30 – 09:30
  • 13:00 – 20:00
  • 23:30 – 24:00

  Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 10 лютого
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 10 лютого Фото: ДТЕК
Мешканці Дніпра мають можливість перевірити точний час відключень електроенергії за своєю адресою через спеціальну онлайн-форму на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" уточнили, що для абонентів ЦЕК відключення відбуватимуться за встановленими чергами з 00:00 до 24:00.

Водночас для мешканців Павлограда, які тимчасово підпадають під інший графік, діятимуть окремі спеціальні черги.

Черга 1.1

  • 00:00-01:30
  • 03:00-12:00
  • 14:00-22:00

Черга 1.2

  • 00:00-01:30
  • 03:00-12:00
  • 14:00-22:00

Черга 2.1

  • 00:00-05:00
  • 09:00-16:00
  • 18:00-24:00

Черга 2.2

  • 00:00-05:00
  • 07:00-09:00
  • 10:30-16:00
  • 18:00-24:00

Черга 3.1

  • 00:00-03:00
  • 05:00-07:00
  • 09:00-18:00
  • 19:30-24:00

Черга 3.2

  • 00:00-05:00
  • 09:00-18:00
  • 19:30-24:00

Черга 4.1

  • 00:00-01:30
  • 05:00-10:30
  • 12:00-14:00
  • 16:00-22:00

Черга 4.2

  • 00:00-03:00
  • 05:00-11:00
  • 12:00-14:00
  • 16:00-24:00

Черга 5.1

  • 00:00-09:00
  • 10:30-19:30
  • 21:30-24:00

Черга 5.2

  • 01:30-09:00
  • 10:30-19:30
  • 21:30-24:00

Черга 6.1

  • 01:30-10:30
  • 13:00-14:00
  • 15:00-21:30
  • 22:00-24:00

Черга 6.2

  • 01:30-10:30
  • 14:00-21:30
  • 22:00-24:00

Графік для Павлограда

1 черга:

  • 00:00 - 05:00;
  • 10:00 - 15:00;
  • 20:00 - 24:00.

2 черга:

  • 05:00 - 10:00;
  • 15:00 - 20:00.
Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують функціонувати "Пункти незламності". Актуальну інформацію про їхні адреси та режим роботи можна знайти на офіційному сайті обласної військової адміністрації або на платформі nezlamnist.gov.ua.

Пункти розміщені у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад і працюють у робочі години. Тут жителі можуть зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити мобільні пристрої, випити безкоштовного чаю та відпочити.

Як раніше писав Главред, 10 лютого, в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в "Укренерго".

Також графіки відключення світла для Черкаської області будуть діяти протягом всієї доби 10 лютого. Обмеження застосовуються за командою НЕК "Укренерго". Про те, коли не буде світла в Черкасах і області 10 лютого повідомило "Черкасиобленерго".

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував створення спецгруп Державної служби надзвичайних ситуацій для швидкого ремонту мереж після атак РФ і програму "пакети тепла". Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 8 лютого.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

