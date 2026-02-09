Мороз, сніг та штормовий вітер: Україну накриває хвиля похолодання

У багатьох областях буде ожеледиця та туман.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 10 лютого буде морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що найближча ніч в Україні буде холодною. 10 лютого температура повітря опуститься до -22 градусів. Вдень температура повітря у більшості областей триматиметься на рівні -4...-11 градусів. На півдні та заході буде -2...-4 градуси, а на Закарпатті - 2 градуси тепла.

У цей день очікуються сильні пориви вітру. Надалі очікується відчутне підвищення температури повітря.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / фото: ventusky

Погода 10 лютого

В Україні 10 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день прогнозують мокрий сніг та дощ у Карпатах та на Закарпатті. Водночас у центральних, Київській та Чернігівській областях буде туман та ожеледиця. Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 15-20°, у північних областях місцями 22-24° морозу, вдень 7-12° морозу; на заході та півдні країни вночі 12-17° морозу, вдень 1-6° морозу (на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -25

За даними meteoprog, 10 лютого в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+4 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -25...-10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / фото: meteoprog

Погода 10 лютого у Києві

У Києві 10 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця та туман. Вітер в цей день буде піденний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 15-20°, місцями до 23° морозу, вдень 7-12° морозу; у Києві вночі 17-19°, вдень 8-10° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.

Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

