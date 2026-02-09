Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Українські "Фламінго" вдарили по Росії: є влучання, розкрито нові наслідки атаки

Юрій Берендій
9 лютого 2026, 16:38оновлено 9 лютого, 18:01
1130
Сили оборони України вдарили, зокрема ракетами "Фламінго", по інфраструктурі російського полігону "Капустин Яр", експерти оцінили наслідки атаки.
Українські
Українські "Фламінго" вдарили по Росії - які наслідки удару / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Удар ракетами "Фламінго" по Росії – які наслідки атаки
  • Яка особливість удару "Фламінго" по "Капустиному Яру"
  • По чому влучила ракета "Фламінго"
  • Чому Україна не б’є ракетами "Фламінго" по Росії

У січні 2026 року Збройні сили України провели серію ракетних ударів по російському військовому полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, звідки Росія запускає свої балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" по українських містах і об’єктах інфраструктури. Генштаб повідомив, що далекобійні FP-5 "Фламінго" були застосовані для ураження інфраструктури цього стратегічного об’єкта, включно з технічними спорудами обслуговування ракет, монтажним корпусом і складами

Главред зібрав головне, що варто знати про удари ракет "Фламінго" по полігону "Капустин Яр".

відео дня

Удар ракетами "Фламінго" по Росії – що відомо

5 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження об’єктів інфраструктури полігону "Капустин Яр". Так зазначили, що упродовж січня 2026 року Сили оборони України завдали низку результативних ударів по ангарному комплексу будівель цього полігону в Астраханській області РФ, де здійснюється передпускова підготовка міжконтинентальних і балістичних ракет середньої дальності. Для атак застосовувалися далекобійні ударні засоби українського виробництва, зокрема ракети FP-5 "Фламінго".

"За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території", - йшлось у повідомленні.

Які наслідки удару

8 лютого у Генштабі уточнили, що за підсумками попередніх ударів підтверджено пошкодження технічної споруди з обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення на Державному центральному міжвидовому полігоні МО РФ "Капустин Яр".

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", - резюмували в Генштабі.

Відео атаки

У мережі з’явилося відео, яке, ймовірно, демонструє пуски ракет "Фламінго" по полігону "Капустин Яр". Кадри запуску були оприлюднені вдень 5 лютого на сторінці в соцмережі X співвласника та головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана.

"Зараз усі пишуть, посилаючись на ГШ, про те, що ракети уразили Капустин Яр. Ось відео пусків ракет FP-5 „Фламінго", частина з яких пішла по Капустиному Яру", — вказувалось у підписі до відео.

Дивіться відео ймовірного пуску ракет "Фламінго" по полігону "Капустин Яр":

Українські
/ Скріншот

Водночас Генеральний штаб і Міністерство оборони України поки що не підтвердили, що на відео зафіксовано саме запуск цих ракет.

Деталі удару по полігону "Капустин Яр"

Українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" компанії Fire Point уперше має офіційно підтверджене Генеральним штабом ЗСУ бойове застосування з успішним ураженням визначеної цілі. Це перший випадок публічного визнання використання цієї ракети, причому йдеться про об’єкт із надзвичайно потужною системою захисту. Про це повідомляє профільне видання Defense Express.

Зазначається, що удари були завдані впродовж січня 2026 року. Ціллю став комплекс споруд, призначений для підготовки пусків міжконтинентальних та балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшнік".

Українські
РС 26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

"Який саме "комплекс будівель ангарного типу" був уражений не повідомлено, але на фото, що помічено, як ілюстративне - так званий 105-й майданчик ракетного 4-го центрального міжвидового полігону РФ "Капустин Яр". І на якісних супутникових знімках зафіксовано ураження котельні на цьому об'єкті. Але ступінь руйнувань менша, ніж від ваги БЧ у 1000 кг, що має бути у "Фламінго"", - йдеться у матеріалі.

Аналітики також звертають увагу, що за допомогою відкритого сервісу супутникових знімків Європейського космічного агентства можна зафіксувати наслідки удару по іншому об’єкту — так званому 28-му майданчику. Саме він відомий як комплектувально-випробувальна база, яка ще за радянських часів використовувалася для робіт над балістичною ракетою середньої дальності РСД-10 "Піонер", ідеологічним продовженням якої вважається "Орєшнік".

Українські
Час підльоту ракети "Орєшнік" до міст України / Інфографіка Главред

Крім того, у матеріалі експерти роблять висновок, що удар, ймовірно, було здійснено в ніч із 27 на 28 січня. На це вказували окремі профільні Telegram-канали, які повідомляли про можливий запуск FP-5 "Фламінго", а також оголошення повітряної тривоги в Астраханській області, де розташований полігон "Капустин Яр". Окремо підкреслюється здатність української крилатої ракети та інших засобів ураження успішно подолати російську систему протиповітряної оборони під час атаки на військовий об’єкт, рівень захисту якого мав бути максимально можливим для РФ.

Яка особливість удару "Фламінго" по "Капустиному Яру"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що удари по полігону "Капустин Яр" фактично спрямовані проти стратегічного об’єкта особливої важливості.

За його словами, цей полігон є ключовим у Росії для проведення випробувань нових ракет і ракетних технологій, а також використовується для бойових запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Він підкреслив, що хоча в Росії існують і інші полігони, жоден із них не має такого широкого функціонального значення, як "Капустин Яр".

"Фактично, Україна вкотре показала всьому світу, що російською ядерною доктриною можна насправді зробити... а точніше, що нею можна підтерти. Особливість таких ударів полягає і в тому, що ракета "Фламінго" мала можливість прорвати російську ешелоновану ППО і вдарити по настільки важливому об'єкту, привівши його зараз, фактично, в стан небезпечної зони, з підвищеними ризиками і фактичною непрацездатністю", - наголосив він у дописі в Telegram.

Яка ціль удару по "Капустиному Яру"

Удар українських ракет "Фламінго" по російському полігону "Капустин Яр" міг стати відповіддю на січневий обстріл України балістичною ракетою "Орєшнік". Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомив військовий оглядач Денис Попович.

На його думку, атака по об’єкту, звідки російські війська здійснюють ракетні пуски, має всі ознаки удару у відповідь за застосування "Орєшніка" по території західних областей України.

"Очевидно, варто припустити, що це був удар помсти. Тобто ми пам’ятаємо, що "Орєшнік" був запущений по Львову або по околицях Львова. Сталося це 9 січня, якщо я не помиляюся, під час одного з масштабних обстрілів території України", — заявив він.

Експерт також підкреслив, що успішне бойове використання ракет "Фламінго" фактично зняло сумніви щодо їхніх технічних можливостей. Раніше тривали дискусії про те, чи здатні ці ракети ефективно літати та уражати цілі, однак тепер є підтвердження їх реального застосування за призначенням.

Українські
Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Водночас Попович зазначив, що точні результати удару по полігону "Капустин Яр" поки що невідомі. Хоча надходила інформація про пошкодження окремих об’єктів, наразі складно оцінити, наскільки це вплинуло на подальшу експлуатацію ракетних комплексів "Орєшнік" через відсутність детальних даних.

По чому влучила ракета "Фламінго"

Авіаційний експерт Костянтин Криволап звернув увагу, що ракета "Фламінго" вразила саме визначені цілі, а не прилеглу територію, що свідчить про її високу точність. Він наголосив, що удар було завдано по полігону "Капустин Яр", розташованому на відстані понад 600 кілометрів, і ракета змогла точно влучити в ангари. Про це експерт повідомив у коментарі 24 каналу.

За його словами, за радянських часів площа полігону "Капустин Яр" становила близько 4 тисяч квадратних кілометрів, однак після розпаду СРСР вона скоротилася приблизно до 650 квадратних кілометрів. Частина цього об’єкта розташована на території Казахстану. Загалом полігон простягається орієнтовно на 100 кілометрів у довжину та близько 70 — у ширину.

На території полігону є так званий адміністративний сектор, де приймають відвідувачів із різних питань, а далі розміщена повністю засекречена зона з ангарами, від яких пролягають дороги до стартових позицій. Таких пускових майданчиків налічується близько 15.

"Тоді після підготовки в цих ангарах ракет їх відправляють на стартові майданчики. Готуються вся апаратура, радіолокаційні станції, все радіотехнічне оснащення, яке дозволяє вимірювати всі параметри, які необхідні розробникам для розуміння того, що вони там випробують, як воно працює, що з ним можна робити далі. Сюди влучили ракети", - розповів він.

Криволап підкреслив, що всі влучання були високоточними, попри те, що "Капустин Яр" належить до найбільш захищених об’єктів Росії і прикривається системами ППО типу "Бук", С-300, а донедавна й С-400.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

Експерт також зазначив, що бойова частина "Фламінго" важить близько тонни вибухівки, що є суттєвим показником. Подібну масу бойової частини з російських ракет має лише Х-22. Водночас він нагадав, що ще восени 2025 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про перебування ракети "Фламінго" на експериментальній стадії та її неповну готовність.

"Судячи з цього, компанія Fire Point довела можливості цієї ракети. Зараз це досить точна зброя. Тому що всі влучання там були конкретно по об'єктах, а не поруч з ними", – резюмує авіаексперт.

Як атака вплине на хід переговорів

Криволап також наголосив, що цей удар має важливе стратегічне значення з огляду на майбутні переговори щодо можливого завершення війни. За його словами, демонстрація здатності уражати цілі в глибокому тилу Росії, зокрема в зоні досяжності Москви, помітно посилює позиції України на переговорах і водночас показує вразливість російської системи безпеки.

"Показали: "Бачите, от 1000 кг, вона може прилетіти і подавити ваші системи ППО. І ми можемо прилетіти туди, куди ми захочемо. Розмовляємо далі чи не розмовляємо?" Тому що це все ж таки 600 км від території України. А 600 км від території України — це ми дістаємо цим "Фламінго" і Москви в тому числі. Тому це суттєво покращило і посилило нашу перемовну позицію", — сказав він в ефірі "Апостроф TV".

Чому Україна не б’є ракетами "Фламінго" по Росії

Удар Сил оборони України по полігону "Капустин Яр" став першим підтвердженим випадком бойового застосування ракети "Фламінго" за її прямим призначенням. Про це в ефірі Radio NV повідомив Євген Дикий — ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру.

Він пояснив, що раніше "Фламінго" застосовували для ураження цілей на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних районах Росії, хоча технічні можливості ракети дозволяють їй долати дистанції до 3000 кілометрів.

"Нарешті його вперше застосували саме так, під що він базово конструювався – саме для дальнього удару із великою руйнівною силою. Воно прилетіло саме туди, куди летіло. І ефект від бойової частини вагою в 1 тонну виявився саме такий, який має бути. Тобто принципово більше порівняно з будь-якими дронами. Прильот одної чи двох ракет фактично зруйнував цілий об'єкт. Нарешті починається наступний абсолютно крок взагалі в оцій нашій війні з Росією. Наша компанія діпстрайків набуває абсолютно іншої потужності – і по дальності, і по БЧ", – сказав Дикий.

Також експерт пояснив, чому Україна наразі не використовує ці ракети для атак на російську енергетичну інфраструктуру. За його словами, ключовим чинником є обмежена кількість таких засобів ураження, тому першочерговими цілями залишаються об’єкти російського військово-промислового комплексу.

Дикий висловив упевненість, що з часом "Фламінго" можуть застосовуватися і для ударів углиб території Росії, зокрема поблизу Москви, не виключаючи й символічних цілей у столиці РФ. Водночас він наголосив, що для цього необхідно пройти певний етап нарощування можливостей, і головне питання нині полягає саме в кількості ракет.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини України ракетний удар Удари вглиб РФ Ракета Орешник ракета Фламінго
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни панікують через масштабний контрнаступ ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

Росіяни панікують через масштабний контрнаступ ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

18:22Фронт
Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

17:51Економіка
Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

17:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Понеділок почнеться з відключень: новий графік для Дніпра та області на 9 лютого

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

РФ впупила ракетами ко Київщині: куди цілився ворог

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Останні новини

18:22

Росіяни панікують через масштабний контрнаступ ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

17:51

Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

17:41

"Тиха Нава": 14 лютого в Lavina Mall відбудеться ексклюзивна фан-зустріч з акторами серіалу

17:34

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

17:32

США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II - деталі ефектної операціїФото

Ракетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – КоваленкоРакетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – Коваленко
17:30

Завершення війни: у США відповіли Зеленському та оцінили ймовірні терміни

17:12

Картопля вийде надзвичайно смачною: який інгредієнт слід додати під час варіння

16:42

"Заради наживи, заради грошей": під Києвом вбито оленя з найбільшими в Україні рогами

16:38

Українські "Фламінго" вдарили по Росії: є влучання, розкрито нові наслідки атакиВідео

Реклама
16:36

Є "прильоти" і руйнування: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

16:30

Житомирщину прогріє до +4: синоптики розповіли, коли погода кардинально зміниться

16:14

Нардепа Гунька засудили до 4 років в'язниці з конфіскацією всього майна

16:12

Леся Нікітюк розкрила деталі весілля з військовим: "Бачила весільні сукні"

16:06

Уляна Шуба представила оновлений саундтрек "Закохані в життя" для телеканалу ТЕТ новини компанії

16:00

Нові удари СБУ по місцям виготовлення ракет дають козирі у переговорах - експерт

15:41

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

14:52

Найвища вершина Польщі: де знаходиться та чи перевершує вона Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": у Кремлі заговорили про умови "прориву" у мирних переговорах

14:45

"Це мій гріх": Іво Бобул змусив колишню дружину позбутися дитини

14:21

"У мене є людина": Боржемська розсекретила свої стосунки

Реклама
14:14

Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

14:09

"Вже пережито": Олена Мозгова зробила гучну заяву про особисте

14:07

Удвічі дешевше та смачніше за магазинні: як зробити джерки вдома без сушарки

13:45

Масляна 2026: рецепт шикарних млинців, від яких всі ахнутьВідео

13:45

10 лютого не можна влаштовувати гучні застілля: яке церковне свято

13:27

"Через біль": Jerry Heil заявила про зраду на тлі скандалів Нацвідбору

13:26

Таро-прогноз на затемнення 17 лютого: у кого почнеться світла смуга, а на кого чекають великі грошіВідео

13:20

Пригріє до +5 градусів: коли на Рівненщину прийде різке потепління

13:17

"Покровськ ось-ось перейде в руки росіян": в DeepState попередили про останні бої

12:50

Потап здивував появою з Настею Каменських - де вони знаходяться

12:33

Мобільний оператор підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

12:24

Коли Масляна 2026 в Україні: що можна і не можна їсти цього тижня

12:19

Складається лише з двох будинків: у центрі Львова є вулиця з дивовижною історією

12:06

Українську старшу школу перезавантажують: що зміниться для дітей

12:03

Ірина Білик публічно висловила скаргу — прем'єр-міністр відповіла особисто

11:57

Що робити з розбитими горщиками: сім геніальних ідей для садуВідео

11:43

Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку і встановили там прапорВідео

11:23

Китайський гороскоп на завтра 10 лютого: Кроликам - приниження, Півням - неприємності

11:22

РФ може випустити до 32 балістичних ракет за атаку: експерт попередив про загрозу

10:50

У Харкові оголошено I рівень небезпеки: яка буде погода

Реклама
10:48

В Україні завершується період лютих морозів: синоптикиня втішила "теплим" прогнозом

10:46

"Засуджую": Кондратюк різко висловився про скандал Руслани на Нацвідборі

10:40

"З глибоким сумом": помер заслужений артист України

10:34

РФ збирає авіаційний кулак: що відомо про підготовку нового удару по Україні

10:25

Радикальний експеримент: сім'я повністю відмовилася від продуктів з магазину

10:16

РФ посилить балістичні атаки: які регіони опиняться під найбільшою загрозою

09:54

США перехопили розмову іноземної розвідки, де фігурувала особа з оточення Трампа

09:52

Росіяни завдали удару дронами по Богодухову: загинула мати з дитиноюФото

09:32

Вночі РФ била по Одесі: загинув чоловік, двоє людей постраждалиФото

09:22

"Було з самого початку зрозуміло": Monokate викрила голосування на Нацвідборі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти