Українські "Фламінго" вдарили по Росії: є влучання, розкрито нові наслідки атаки

Сили оборони України вдарили, зокрема ракетами "Фламінго", по інфраструктурі російського полігону "Капустин Яр", експерти оцінили наслідки атаки.

Українські "Фламінго" вдарили по Росії - які наслідки удару / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Удар ракетами "Фламінго" по Росії – які наслідки атаки

Яка особливість удару "Фламінго" по "Капустиному Яру"

По чому влучила ракета "Фламінго"

Чому Україна не б’є ракетами "Фламінго" по Росії

У січні 2026 року Збройні сили України провели серію ракетних ударів по російському військовому полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, звідки Росія запускає свої балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" по українських містах і об’єктах інфраструктури. Генштаб повідомив, що далекобійні FP-5 "Фламінго" були застосовані для ураження інфраструктури цього стратегічного об’єкта, включно з технічними спорудами обслуговування ракет, монтажним корпусом і складами

Главред зібрав головне, що варто знати про удари ракет "Фламінго" по полігону "Капустин Яр".

Удар ракетами "Фламінго" по Росії – що відомо

5 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження об’єктів інфраструктури полігону "Капустин Яр". Так зазначили, що упродовж січня 2026 року Сили оборони України завдали низку результативних ударів по ангарному комплексу будівель цього полігону в Астраханській області РФ, де здійснюється передпускова підготовка міжконтинентальних і балістичних ракет середньої дальності. Для атак застосовувалися далекобійні ударні засоби українського виробництва, зокрема ракети FP-5 "Фламінго".

"За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території", - йшлось у повідомленні.

Які наслідки удару

8 лютого у Генштабі уточнили, що за підсумками попередніх ударів підтверджено пошкодження технічної споруди з обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення на Державному центральному міжвидовому полігоні МО РФ "Капустин Яр".

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", - резюмували в Генштабі.

Відео атаки

У мережі з’явилося відео, яке, ймовірно, демонструє пуски ракет "Фламінго" по полігону "Капустин Яр". Кадри запуску були оприлюднені вдень 5 лютого на сторінці в соцмережі X співвласника та головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана.

"Зараз усі пишуть, посилаючись на ГШ, про те, що ракети уразили Капустин Яр. Ось відео пусків ракет FP-5 „Фламінго", частина з яких пішла по Капустиному Яру", — вказувалось у підписі до відео.

Дивіться відео ймовірного пуску ракет "Фламінго" по полігону "Капустин Яр":

/ Скріншот

Водночас Генеральний штаб і Міністерство оборони України поки що не підтвердили, що на відео зафіксовано саме запуск цих ракет.

Деталі удару по полігону "Капустин Яр"

Українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" компанії Fire Point уперше має офіційно підтверджене Генеральним штабом ЗСУ бойове застосування з успішним ураженням визначеної цілі. Це перший випадок публічного визнання використання цієї ракети, причому йдеться про об’єкт із надзвичайно потужною системою захисту. Про це повідомляє профільне видання Defense Express.

Зазначається, що удари були завдані впродовж січня 2026 року. Ціллю став комплекс споруд, призначений для підготовки пусків міжконтинентальних та балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшнік".

РС 26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

"Який саме "комплекс будівель ангарного типу" був уражений не повідомлено, але на фото, що помічено, як ілюстративне - так званий 105-й майданчик ракетного 4-го центрального міжвидового полігону РФ "Капустин Яр". І на якісних супутникових знімках зафіксовано ураження котельні на цьому об'єкті. Але ступінь руйнувань менша, ніж від ваги БЧ у 1000 кг, що має бути у "Фламінго"", - йдеться у матеріалі.

Аналітики також звертають увагу, що за допомогою відкритого сервісу супутникових знімків Європейського космічного агентства можна зафіксувати наслідки удару по іншому об’єкту — так званому 28-му майданчику. Саме він відомий як комплектувально-випробувальна база, яка ще за радянських часів використовувалася для робіт над балістичною ракетою середньої дальності РСД-10 "Піонер", ідеологічним продовженням якої вважається "Орєшнік".

Час підльоту ракети "Орєшнік" до міст України / Інфографіка Главред

Крім того, у матеріалі експерти роблять висновок, що удар, ймовірно, було здійснено в ніч із 27 на 28 січня. На це вказували окремі профільні Telegram-канали, які повідомляли про можливий запуск FP-5 "Фламінго", а також оголошення повітряної тривоги в Астраханській області, де розташований полігон "Капустин Яр". Окремо підкреслюється здатність української крилатої ракети та інших засобів ураження успішно подолати російську систему протиповітряної оборони під час атаки на військовий об’єкт, рівень захисту якого мав бути максимально можливим для РФ.

Яка особливість удару "Фламінго" по "Капустиному Яру"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що удари по полігону "Капустин Яр" фактично спрямовані проти стратегічного об’єкта особливої важливості.

За його словами, цей полігон є ключовим у Росії для проведення випробувань нових ракет і ракетних технологій, а також використовується для бойових запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Він підкреслив, що хоча в Росії існують і інші полігони, жоден із них не має такого широкого функціонального значення, як "Капустин Яр".

"Фактично, Україна вкотре показала всьому світу, що російською ядерною доктриною можна насправді зробити... а точніше, що нею можна підтерти. Особливість таких ударів полягає і в тому, що ракета "Фламінго" мала можливість прорвати російську ешелоновану ППО і вдарити по настільки важливому об'єкту, привівши його зараз, фактично, в стан небезпечної зони, з підвищеними ризиками і фактичною непрацездатністю", - наголосив він у дописі в Telegram.

Яка ціль удару по "Капустиному Яру"

Удар українських ракет "Фламінго" по російському полігону "Капустин Яр" міг стати відповіддю на січневий обстріл України балістичною ракетою "Орєшнік". Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомив військовий оглядач Денис Попович.

На його думку, атака по об’єкту, звідки російські війська здійснюють ракетні пуски, має всі ознаки удару у відповідь за застосування "Орєшніка" по території західних областей України.

"Очевидно, варто припустити, що це був удар помсти. Тобто ми пам’ятаємо, що "Орєшнік" був запущений по Львову або по околицях Львова. Сталося це 9 січня, якщо я не помиляюся, під час одного з масштабних обстрілів території України", — заявив він.

Експерт також підкреслив, що успішне бойове використання ракет "Фламінго" фактично зняло сумніви щодо їхніх технічних можливостей. Раніше тривали дискусії про те, чи здатні ці ракети ефективно літати та уражати цілі, однак тепер є підтвердження їх реального застосування за призначенням.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Водночас Попович зазначив, що точні результати удару по полігону "Капустин Яр" поки що невідомі. Хоча надходила інформація про пошкодження окремих об’єктів, наразі складно оцінити, наскільки це вплинуло на подальшу експлуатацію ракетних комплексів "Орєшнік" через відсутність детальних даних.

По чому влучила ракета "Фламінго"

Авіаційний експерт Костянтин Криволап звернув увагу, що ракета "Фламінго" вразила саме визначені цілі, а не прилеглу територію, що свідчить про її високу точність. Він наголосив, що удар було завдано по полігону "Капустин Яр", розташованому на відстані понад 600 кілометрів, і ракета змогла точно влучити в ангари. Про це експерт повідомив у коментарі 24 каналу.

За його словами, за радянських часів площа полігону "Капустин Яр" становила близько 4 тисяч квадратних кілометрів, однак після розпаду СРСР вона скоротилася приблизно до 650 квадратних кілометрів. Частина цього об’єкта розташована на території Казахстану. Загалом полігон простягається орієнтовно на 100 кілометрів у довжину та близько 70 — у ширину.

На території полігону є так званий адміністративний сектор, де приймають відвідувачів із різних питань, а далі розміщена повністю засекречена зона з ангарами, від яких пролягають дороги до стартових позицій. Таких пускових майданчиків налічується близько 15.

"Тоді після підготовки в цих ангарах ракет їх відправляють на стартові майданчики. Готуються вся апаратура, радіолокаційні станції, все радіотехнічне оснащення, яке дозволяє вимірювати всі параметри, які необхідні розробникам для розуміння того, що вони там випробують, як воно працює, що з ним можна робити далі. Сюди влучили ракети", - розповів він.

Криволап підкреслив, що всі влучання були високоточними, попри те, що "Капустин Яр" належить до найбільш захищених об’єктів Росії і прикривається системами ППО типу "Бук", С-300, а донедавна й С-400.

С-400 / Інфографіка: Главред

Експерт також зазначив, що бойова частина "Фламінго" важить близько тонни вибухівки, що є суттєвим показником. Подібну масу бойової частини з російських ракет має лише Х-22. Водночас він нагадав, що ще восени 2025 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про перебування ракети "Фламінго" на експериментальній стадії та її неповну готовність.

"Судячи з цього, компанія Fire Point довела можливості цієї ракети. Зараз це досить точна зброя. Тому що всі влучання там були конкретно по об'єктах, а не поруч з ними", – резюмує авіаексперт.

Як атака вплине на хід переговорів

Криволап також наголосив, що цей удар має важливе стратегічне значення з огляду на майбутні переговори щодо можливого завершення війни. За його словами, демонстрація здатності уражати цілі в глибокому тилу Росії, зокрема в зоні досяжності Москви, помітно посилює позиції України на переговорах і водночас показує вразливість російської системи безпеки.

"Показали: "Бачите, от 1000 кг, вона може прилетіти і подавити ваші системи ППО. І ми можемо прилетіти туди, куди ми захочемо. Розмовляємо далі чи не розмовляємо?" Тому що це все ж таки 600 км від території України. А 600 км від території України — це ми дістаємо цим "Фламінго" і Москви в тому числі. Тому це суттєво покращило і посилило нашу перемовну позицію", — сказав він в ефірі "Апостроф TV".

Чому Україна не б’є ракетами "Фламінго" по Росії

Удар Сил оборони України по полігону "Капустин Яр" став першим підтвердженим випадком бойового застосування ракети "Фламінго" за її прямим призначенням. Про це в ефірі Radio NV повідомив Євген Дикий — ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру.

Він пояснив, що раніше "Фламінго" застосовували для ураження цілей на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних районах Росії, хоча технічні можливості ракети дозволяють їй долати дистанції до 3000 кілометрів.

"Нарешті його вперше застосували саме так, під що він базово конструювався – саме для дальнього удару із великою руйнівною силою. Воно прилетіло саме туди, куди летіло. І ефект від бойової частини вагою в 1 тонну виявився саме такий, який має бути. Тобто принципово більше порівняно з будь-якими дронами. Прильот одної чи двох ракет фактично зруйнував цілий об'єкт. Нарешті починається наступний абсолютно крок взагалі в оцій нашій війні з Росією. Наша компанія діпстрайків набуває абсолютно іншої потужності – і по дальності, і по БЧ", – сказав Дикий.

Також експерт пояснив, чому Україна наразі не використовує ці ракети для атак на російську енергетичну інфраструктуру. За його словами, ключовим чинником є обмежена кількість таких засобів ураження, тому першочерговими цілями залишаються об’єкти російського військово-промислового комплексу.

Дикий висловив упевненість, що з часом "Фламінго" можуть застосовуватися і для ударів углиб території Росії, зокрема поблизу Москви, не виключаючи й символічних цілей у столиці РФ. Водночас він наголосив, що для цього необхідно пройти певний етап нарощування можливостей, і головне питання нині полягає саме в кількості ракет.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

