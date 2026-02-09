Оновили графіки відключень для Запорізької області - коли не буде світла 10 лютого

Про що йдеться у матеріалі:
- Як будуть відключати світло в Запорізькій області 10 лютого
- Обленерего опублікувало графіки відключення світла
10 лютого в Запоріжжі та по всій Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про те, коли не буде світла в Запорізькій області 10 лютго повідомило "Запоріжжяобленерго".
В обленерго зазначили, що такі заходи вводять для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми.
Світло відключатимуть по чергах і підчергах із урахуванням часу на перемикання, який може тривати до 30 хвилин.
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 1.1
1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 1.2
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 2.1
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 2.2
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 3.1
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 3.2
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 4.1
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 4.2
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 5.1
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 5.2
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 6.1
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 6.2
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Окрім цього, протягом усієї доби застосовуватимуться графіки обмеження потужності в повному обсязі.
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціальних підрозділів ДСНС, які займатимуться оперативним відновленням енергомереж після російських атак, а також про запуск програми "пакети тепла".
Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що 8 лютого в Києві ввели в роботу додаткові 9 МВт потужностей. За результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці він підкреслив, що енергетична ситуація в країні залишається складною.
Президент також повідомив, що після атак Росії 7 лютого на українських атомних електростанціях було знижено рівень генерації, а один із енергоблоків автоматично відключився.
