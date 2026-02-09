Оновили графіки відключень для Запорізької області - коли не буде світла 10 лютого

У Запорізькій області 10 лютого діятимуть графіки відключення електроенергії, запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми, вказали в обленерго.

Графіки відключень для Запорізької області - коли не буде світла 10 лютого / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Як будуть відключати світло в Запорізькій області 10 лютого

Обленерего опублікувало графіки відключення світла

10 лютого в Запоріжжі та по всій Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про те, коли не буде світла в Запорізькій області 10 лютго повідомило "Запоріжжяобленерго".

В обленерго зазначили, що такі заходи вводять для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми.

Світло відключатимуть по чергах і підчергах із урахуванням часу на перемикання, який може тривати до 30 хвилин.

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 10 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Окрім цього, протягом усієї доби застосовуватимуться графіки обмеження потужності в повному обсязі.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціальних підрозділів ДСНС, які займатимуться оперативним відновленням енергомереж після російських атак, а також про запуск програми "пакети тепла".

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що 8 лютого в Києві ввели в роботу додаткові 9 МВт потужностей. За результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці він підкреслив, що енергетична ситуація в країні залишається складною.

Президент також повідомив, що після атак Росії 7 лютого на українських атомних електростанціях було знижено рівень генерації, а один із енергоблоків автоматично відключився.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

