Путін може "дотиснути" Лукашенка, і тоді Білорусь почне наступ на північ і захід України - МВС

Війська Лукашенка можуть атакувати Україну на двох напрямках - МВС / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

Україна враховує, серед іншого, і найгірші сценарії, серед яких повномасштабна участь Білорусі у війні. Якщо главі РФ Володимиру Путіну вдасться "дотиснути" керівника РБ Олександра Лукашенка, його війська можуть розпочати наступ на північні і західні регіони. В рамках підготовки проводиться організація додаткових блокпостів, посилення інженерного обладнання у Києві, Київській області, а також у областях, які межують з білоруською державою. Поліція затримує колаборантів серед місцевих жителів, "заблукалих" російських солдатів і шукає диверсійно-розвідувальні групи. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

У інтерв'ю Телеграф він розповів про те, що Київ проводить підготовку до гіршого сценарію. Путін може "дотиснути" Лукашенка, і тоді він може відправити білоруські війська на північні або західні області України.

читайте також"Ідіотський сценарій": Піонтковський розповів про плани Путіна щодо об'єднання РФ, України та БілорусіЗа його словами, Лукашенко, держава якого надала свою територію для нападу Росії на Україну, намагається уникнути прямої участі своєї армії у війні. Однак не факт, що йому вдаватиметься постійно діяти в подібній манері, і Києву потрібно бути готовим до гіршого сценарію.

"Білорусь - це молодша сестричка Росії. Білоруська влада вже надала свою територію і для транзиту військ, і для ракетно-артилерійських обстрілів, і для лікування поранених, і навіть для вивезення награбованого Росією. За всіма законами війни, Білорусія вже давно приєдналася до військової агресії. Білоруський диктатор всіляко уникає більш активного втягування в російську війну проти України, але нам не потрібно заспокоювати себе, що йому це вдаватиметься нескінченно. Потрібно виходити з гірших сценаріїв", - пояснив ситуацію Єнін.

Також він додав, що Україна працює над організацією сотні додаткових блокпостів, посилює інженерне обладнання оборони у Києві, Київській області, а також інших регіонах, що межують з Білоруссю. Поліція шукає колаборантів серед місцевих жителів,"заблукалих" російських окупантів та ДРГ.

"На Чернігівщині, якою пройшли сотні танків і бронемашин противника... навіть там, де бачили розстріли місцевого населення, згвалтування, пограбування, знаходяться люди, готові виправдати російську агресію. Які закликають до діалогу з російською владою. Ще й активно поширюють свої погляди серед односельців. Ми знайшли вже не один схрон, ймовірно, підготовлений за участю місцевого населення", сказав Єнін.

читайте такожЛукашенко не нападе на Україну: він влаштував піар, але все спустив на гальмах – Жданов Також він підкреслив, що серед диверсантів можуть бути навіть люди, які добре розмовляють українською. На заході України поліція також посилила контроль над білоруським кордоном і взяла під охорону об'єкти стратегічного значення.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.