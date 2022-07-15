РФ знову піде на захоплення Києва, але вже за участю Білорусі: експерт назвав умову

Шансів взяти Київ у окупантів менше, ніж на початку війни / Фото УНІАН

Росія в найближчій перспективі буде всіма силами намагатися захопити всю Донецьку область. Якщо вийде реалізувати цей план, то РФ перейде до другого етапу – наступу на Київ за участю Білорусі, яка зайде в Рівненську область. Такий прогноз в інтерв'ю виданню Obozrevatel озвучив журналіст, політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов.

За його словами, щоб оцінити шанси того, чи вийде у РФ взяти під контроль столицю України, потрібно знати всі ресурси противника і всі наші ресурси.

"Якби я навіть знав, розповісти про це не зміг би. Але я бачу, що є така необхідність, на це треба кидати всі ресурси, а ресурсів у них ще вистачає. Тим більше, якщо вони перейдуть від прихованої мобілізації до відкритої, до військового стану або до другого етапу "спецоперації", - зазначив Сазонов.

Експерт припустив, що у Путіна є лише два варіанти - "або намагатися заморозити ситуацію, що працює проти них, або намагатися отримати якийсь козир, тиснути на Україну і виходити переговорним шляхом".

"Шансів взяти Київ у них менше, ніж на початку кампанії, - так, це правда. Те, що ми готові, - так, це правда. Те, що ми попереджені, – так, це правда, їм буде набагато важче", - зазначив він.

Сазонов додав, що розраховує на оптимістичний сценарій: "Що у Путіна нічого не вийде навіть з Донецькою областю. Там теж хлопці стоять дуже жорстко. Прогулянки там не вийде. Ми утримаємо Донецьку область, звільнимо південь, і після цього, можливо, будуть переговори вже на наших умовах".

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Нагадаємо, 5 липня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що небезпека нападу на Київ і область російських окупантів з боку Білорусі нікуди не зникла.

Раніше колишній начальник пресслужби Генштабу, полковник Збройних сил України Владислав Селезньов оцінив ризик захоплення окупантами міста Дніпро. За його словами, Дніпро зараз настільки укріплений, а позиції Росії знаходяться настільки далеко (в сотнях кілометрів), що взяти його неможливо,

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