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Найдоступніше для українців м'ясо стає розкішшю: магазини переписали ціни

Анна Косик
2 липня 2025, 14:22
116
Ціни зросли одразу на декілька різновидів м'яса.
мясо, деньги
Ціни на деякі види курятини перевищили 150 гривень за кілограм / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Україні продовжує дорожчати куряче м'ясо
  • Ціна на куряче філе у порівнянні з попереднім місяцем змінилася найменш помітно

Курятина є найдоступнішим для українців м'ясом, але навіть на нього ціни стрімко зростають. Про це свідчать дані від 2 липня на сайті Мінфін.

Кілограм курячого стегна цього місяця подорожчав до 151,50 гривень, хоча минулого місяця середня вартість цього виду м'яса складала 138,92 гривні.

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Здорожчали і курячі гомілки, однак не так суттєво. У червні вони в середньому коштували 90,39 гривні за кілограм, а цього місяця цінник піднявся до 94,50 гривень.

Подібна ситуація з курячою тушкою. Ціна на неї підвищилась з 116,99 гривень за кілограм до 119,75 гривень у липні.

Найменш помітно змінилася ціна на куряче філе. Після стрімкого здорожчання у минулому місяці до 223,17 гривень, у липні ціна піднялася лише до 224,03. гривень за кілограм.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні переписали ціни на овочі та фрукти. Згідно з даними аналітиків, більшість продуктів подешевшали, але є й ті, які стали дорожчими.

Раніше повідомлялося, що на внутрішньому ринку України швидко знижуються ціни на лохину. Дешевшає переважно лохина низької та середньої якості, у той час як ціна на ягоду преміального класу залишається відносно високою.

Напередодні стало відомо, що сир в Україні належить до продуктів із високою вартістю, і експерти прогнозують подальше підвищення цін. Споживачам варто готуватися до нових змін у вартості цього продукту.

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Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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м'ясо курятина ціни на продукти новини України
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