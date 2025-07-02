Найдоступніше для українців м'ясо стає розкішшю: магазини переписали ціни

Головне:
- В Україні продовжує дорожчати куряче м'ясо
- Ціна на куряче філе у порівнянні з попереднім місяцем змінилася найменш помітно
Курятина є найдоступнішим для українців м'ясом, але навіть на нього ціни стрімко зростають. Про це свідчать дані від 2 липня на сайті Мінфін.
Кілограм курячого стегна цього місяця подорожчав до 151,50 гривень, хоча минулого місяця середня вартість цього виду м'яса складала 138,92 гривні.
Здорожчали і курячі гомілки, однак не так суттєво. У червні вони в середньому коштували 90,39 гривні за кілограм, а цього місяця цінник піднявся до 94,50 гривень.
Подібна ситуація з курячою тушкою. Ціна на неї підвищилась з 116,99 гривень за кілограм до 119,75 гривень у липні.
Найменш помітно змінилася ціна на куряче філе. Після стрімкого здорожчання у минулому місяці до 223,17 гривень, у липні ціна піднялася лише до 224,03. гривень за кілограм.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні переписали ціни на овочі та фрукти. Згідно з даними аналітиків, більшість продуктів подешевшали, але є й ті, які стали дорожчими.
Раніше повідомлялося, що на внутрішньому ринку України швидко знижуються ціни на лохину. Дешевшає переважно лохина низької та середньої якості, у той час як ціна на ягоду преміального класу залишається відносно високою.
Напередодні стало відомо, що сир в Україні належить до продуктів із високою вартістю, і експерти прогнозують подальше підвищення цін. Споживачам варто готуватися до нових змін у вартості цього продукту.
Інші новини:
- Українці залишаться без безкоштовного проїзду: хто втратить пільги вже з 1 липня
- 2 000 гривень "зверху": українці можуть отримати додаткову виплату на дітей
- Майже 50 гривень за євро: в обмінниках фіксують рекордний зліт валюти
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред