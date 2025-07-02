Майже 50 гривень за євро: в обмінниках фіксують рекордний зліт валюти

Європейська валюта виходить на нові максимальні показники.

https://glavred.net/economics/pochti-50-griven-za-evro-v-obmennikah-fiksiruyut-rekordnyy-vzlet-valyuty-10678022.html Посилання скопійоване

Скільки коштує євро в обмінниках і банках 2 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Офіційний курс євро перевищив психологічну позначку у 49 гривень

У банках та обмінниках курс євро сягає майже півсотні гривень

2 липня офіційний курс євро в Україні встановлено на рівні 49,40 гривень. Про це йдеться на сайті НБУ. В той час як у банках європейська валюта піднялася ще вище.

Згідно з даними на сайті Мінфін, курс євро у середньому у касах банків становить 48,90 - 49,75 гривні за 1 євро. Таким чином вшосте за останній місяць європейська валюта оновлює рекорд.

відео дня

Популярні в Україні банки встановили готівкові курси євро на такому рівні:

Приватбанк - 48,75 - 49,75 грн;

Ощадбанк - 48,95 - 49,80 грн;

Укрсиббанк - 48,60 - 49,60 грн;

ПУМБ - 48,90 - 49,60 грн;

Райффайзен - 48,80 - 49,63 грн.

На чорному ринку ситуація дещо інша: курс євро встановлено на рівні 49,40 - 49,65 гривень. Водночас в обмінниках євро купують по 49,26 гривні, що на 50 копійок більше, а продають по 49,78 гривні - на 35 дорожче.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за попередніми прогнозами, у період з 30 червня по 4 липня курс долара залишиться стабільним, із незначними коливаннями в межах 20–30 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Раніше експерт Олег Пендзин попереджав, що курс долара в Україні, ймовірно, збереже свої нинішні позиції. Водночас європейська валюта зросте в ціні. Не виключено, що готівковий євро на тижні подорожчає до 50 гривень.

Нещодавно економіст Олександр Хмелевський заявив, що у липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним. Національний банк не поспішає з девальвацією національної валюти.

Більше новин:

Що за відомство Мінфін? Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред