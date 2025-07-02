Майже 50 гривень за євро: в обмінниках фіксують рекордний зліт валюти

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2 липня офіційний курс євро в Україні встановлено на рівні 49,40 гривень. Про це йдеться на сайті НБУ. В той час як у банках європейська валюта піднялася ще вище.
Згідно з даними на сайті Мінфін, курс євро у середньому у касах банків становить 48,90 - 49,75 гривні за 1 євро. Таким чином вшосте за останній місяць європейська валюта оновлює рекорд.
Популярні в Україні банки встановили готівкові курси євро на такому рівні:
- Приватбанк - 48,75 - 49,75 грн;
- Ощадбанк - 48,95 - 49,80 грн;
- Укрсиббанк - 48,60 - 49,60 грн;
- ПУМБ - 48,90 - 49,60 грн;
- Райффайзен - 48,80 - 49,63 грн.
На чорному ринку ситуація дещо інша: курс євро встановлено на рівні 49,40 - 49,65 гривень. Водночас в обмінниках євро купують по 49,26 гривні, що на 50 копійок більше, а продають по 49,78 гривні - на 35 дорожче.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за попередніми прогнозами, у період з 30 червня по 4 липня курс долара залишиться стабільним, із незначними коливаннями в межах 20–30 копійок.
Раніше експерт Олег Пендзин попереджав, що курс долара в Україні, ймовірно, збереже свої нинішні позиції. Водночас європейська валюта зросте в ціні. Не виключено, що готівковий євро на тижні подорожчає до 50 гривень.
Нещодавно економіст Олександр Хмелевський заявив, що у липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним. Національний банк не поспішає з девальвацією національної валюти.
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