РФ тисне на двох фронтах: в AP назвали найкращий сценарій для України у війні

Україна та Росія намагаються отримати перевагу на полі бою до зниження темпів бойових дій восени.

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РФ почала масштабний наступ на Донеччині та Сумщині / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 4 окрема танкова бригада

Головні тези:

РФ намагається досягти цілей із захоплення двох областей України

Переговори ймовірні не раніше осені

Київ намагається втримати оборону і робить ставку на Трампа

Окупаційна армія РФ активізувала наступи на двох фронтах в Україні. Москва прагне максимально розширити свої територіальні надбання, перш ніж серйозно розглядати повне припинення вогню. У центрі російської уваги - стратегічно важливе місто Покровськ у Донецькій області та північний схід Сумщини. Про це пише APnews.

Журналісти зазначають, що армія РФ неухильно зміцнює свої позиції в Покровську, захоплення якого дасть їм велику перемогу на полі бою та наблизить їх до захоплення всієї Донецької області. Бої також уперше вивели бойові дії на кордон сусідньої Дніпропетровської області.

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"Найкращим сценарієм для України є те, що вони зможуть загальмувати або зупинити російський наступ і використовувати це як основу для угоди про припинення вогню", - вважає російсько-британський військовий історик Сергій Радченко.

Він також вважає, що у Росії буде більше шансів дійти якоїсь угоди з Україною восени, коли росіяни побачать масштаб свого наступу.

Що відбувається на Сумщині

На північному сході України російська армія посилила удари - йдеться про постійні обстріли авіабомбами, атаки FPV-дронамі та штурми малими піхотними групами. Мета виснажити українські сили і не дозволити їм перекинути резерви до Покровська.

З квітня українська армія також активізувала операції в прикордонних районах, зокрема провела рейди в Курську область Росії. Мета - скувати до 60 тисяч російських військових і не дати їм посилити інші ділянки фронту, заявив головком ЗСУ Олександр Сирський. Якби ці війська були переміщені, вони могли б прискорити темпи російських атак по всій лінії фронту і розтягнути українські сили.

Утім, стратегія не обійшлася без критики. Командири, яким було наказано її реалізувати, скаржилися, що вона призвела до невиправданих втрат життів, нагадують журналісти.

Головна мета РФ - Донбас

Росія прагне досягти заявленої мети - повністю окупувати всю Донецьку та Луганську області.

Оскільки в окупантів немає можливості напряму захопити стратегічно важливий логістичний вузол Покровськ, російські війська намагаються оточити місто, що вимагає вторгнення на кордони Дніпропетровської області.

"Якщо війна перенесеться в шостий український регіон, це матиме згубні наслідки для українського морального духу і дасть Росії більше важелів на переговорах, якщо її військам вдасться закріпитися там", - ідеться в статті.

"Мета росіян - просто увійти в Дніпропетровську область і зайняти хорошу політичну позицію, якщо президенти домовляться про мир", - заявив Андрій Назеренко, командир 72-ї бригади, підрозділу безпілотників на сході України.

При цьому українські командири побоюються, що з часом Росія піде в наступ, а Україна буде змушена зосередитися на утриманні своїх позицій та економії ресурсів.

Усі чекають на рішення Трампа

Глава України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Дональд Трамп продемонструє намір продовжити американську підтримку Києву. Саме цей крок може змінити плани Москви.

Зеленський також сподівається, що Трамп покарає Росію та запровадить жорсткіші санкції проти її енергетичного та банківського секторів, які фінансують військові зусилля Кремля.

Найближчі європейські союзники Києва також чекають від Трампа знака, що він підтримає план з розміщення іноземних військ в Україні для захисту від майбутньої російської агресії після угоди про припинення вогню.

"Це, ймовірно, найкраща гарантія безпеки, на яку Україна може сподіватися замість членства в НАТО", - вважають журналісти.

Військова допомога США Україні - останні новини

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Пізніше в Білому домі прокоментували рішення міністра оборони США Піта Хегсета тимчасово зупинити відправлення партії ракет і боєприпасів в Україну на тлі занепокоєння з приводу запасів збройних сил США.

"Це рішення було ухвалено для того, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перевірки Міністерством оборони військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам по всьому світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається незаперечною - просто спитайте Іран", - сказала прессекретар Білого дому Анна Келлі.

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